ВТО обязала Украину исполнить решение по импорту нитрата аммония из России 🔊 Воспроизвести © REUTERS/Denis Balibouse



Арбитр Всемирной торговой организации (ВТО) предписал Украине исполнить решение по импорту нитрата аммония из России до 15 сентября, сообщает



"8 апреля 2020 года арбитр, назначенный гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493) до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.



Украина в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (с 11,91 до 36,03%) и продлила их срок действия еще на пять лет. Россия в 2015 году подала иск в ВТО, оспаривая так называемую методику энергокорректировок, которую Украина использовала для расчета себестоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран. Арбитр Всемирной торговой организации (ВТО) предписал Украине исполнить решение по импорту нитрата аммония из России до 15 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ."8 апреля 2020 года арбитр, назначенный гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493) до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.Украина в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (с 11,91 до 36,03%) и продлила их срок действия еще на пять лет. Россия в 2015 году подала иск в ВТО, оспаривая так называемую методику энергокорректировок, которую Украина использовала для расчета себестоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран. Украинская сторона запросила у арбитра максимальный в практике ВТО срок исполнения решения ОРС - 27 месяцев, объяснив это необходимостью внесения изменений в законодательство, проведением полномасштабного пересмотра антидемпинговых мер, а также сложностью имплементации решения в условиях чрезвычайной ситуации в отношениях между Россией и Украиной. Помимо этого, Украина попросила арбитра принять во внимание введенный Киевом режим чрезвычайной ситуации в условиях вспышки коронавируса.



В своем решении арбитр принял во внимание аргументы России о том, что заявляемые Украиной законодательные изменения, на самом деле, не требуются для проведения пересмотра меры. Кроме того, арбитр согласился с необходимостью незамедлительного исключения компании "Еврохим" из-под действия меры.



"В случае, если Украина не исполнит решение ОРС в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - отмечают в Минэкономразвития.



Как пояснил журналистам источник, знакомый с деталями спора Украины и России, "арбитраж ВТО дал Украине срок до 15 сентября 2020 года для выполнения решений апелляционного органа по спору с Россией, касающемуся антидемпинговых мер в отношении поставок нитрата аммония из России". ТАСС Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, суд, Украина, ВТО География: Украина — статья прочитана 192 раза Комментарии