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Берни Сандерс заявил о выходе из президентской гонки
Член Демократической партии, один из претендентов на участие в президентских выборах-2020 в США Берни Сандерс завершил участие в предвыборной гонке, передает УКРАИНА.РУ. Об этом в среду, 8 апреля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на официальное сообщение штаба Сандерса
«Сенатор Берни Сандерс в среду на конференц-колле со всеми сотрудниками объявил, что он приостанавливает свою кампанию за президентство», — говорится в сообщении.
В своем Twitter Сандерс также сообщил, что готовит обращение к сторонникам в 11:45 по местному времени (18:45 мск).
Выход Сандерса из президентской гонки фактически означает, что единственным соперником действующего президента Дональда Трампа остается скандальный бывший вице-президент США Джо Байден.
ukraina.ru
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