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Берни Сандерс заявил о выходе из президентской гонки

© РИА Новости, Нэнси Сисель


Член Демократической партии, один из претендентов на участие в президентских выборах-2020 в США Берни Сандерс завершил участие в предвыборной гонке, передает УКРАИНА.РУ. Об этом в среду, 8 апреля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на официальное сообщение штаба Сандерса

«Сенатор Берни Сандерс в среду на конференц-колле со всеми сотрудниками объявил, что он приостанавливает свою кампанию за президентство», — говорится в сообщении.

В своем Twitter Сандерс также сообщил, что готовит обращение к сторонникам в 11:45 по местному времени (18:45 мск).

Выход Сандерса из президентской гонки фактически означает, что единственным соперником действующего президента Дональда Трампа остается скандальный бывший вице-президент США Джо Байден.
ukraina.ru
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: президент, США, выборы, кандидаты, Трамп, Сандерс
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добавлена сегодня, 9 апреля, 08:00

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