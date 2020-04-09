Берни Сандерс заявил о выходе из президентской гонки 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Нэнси Сисель



Член Демократической партии, один из претендентов на участие в президентских выборах-2020 в США Берни Сандерс завершил участие в предвыборной гонке, передает



«Сенатор Берни Сандерс в среду на конференц-колле со всеми сотрудниками объявил, что он приостанавливает свою кампанию за президентство», — говорится в сообщении.



В своем Twitter Сандерс также сообщил, что готовит обращение к сторонникам в 11:45 по местному времени (18:45 мск).



Выход Сандерса из президентской гонки фактически означает, что единственным соперником действующего президента Дональда Трампа остается скандальный бывший вице-президент США Джо Байден. Член Демократической партии, один из претендентов на участие в президентских выборах-2020 в США Берни Сандерс завершил участие в предвыборной гонке, передает УКРАИНА.РУ . Об этом в среду, 8 апреля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на официальное сообщение штаба Сандерса«Сенатор Берни Сандерс в среду на конференц-колле со всеми сотрудниками объявил, что он приостанавливает свою кампанию за президентство», — говорится в сообщении.В своем Twitter Сандерс также сообщил, что готовит обращение к сторонникам в 11:45 по местному времени (18:45 мск).Выход Сандерса из президентской гонки фактически означает, что единственным соперником действующего президента Дональда Трампа остается скандальный бывший вице-президент США Джо Байден. ukraina.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: президент, США, выборы, кандидаты, Трамп, Сандерс — статья прочитана 178 раз Комментарии