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У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус

© Sputnik / Виктор Толочко Рабочие на строительной площадке Белорусской АЭС. Архивное фото


У пятнадцати сотрудников трех субподрядных организаций, приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили РИА Новости в инжиниринговом дивизионе "Росатома".

Заболевших изолировали в больнице в Гродненской области.

Отмечается, что госкорпорация "предпринимает все необходимые меры, чтобы минимизировать негативное влияние" пандемии и в срок выполнить свои обязательства.

В свою очередь, министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что иностранные работники, прибывающие в страну для "шефмонтажа и для пусконаладочных работ" на БелАЭС, проходят лабораторное тестирование и находятся на карантине.
"У группы строителей, которые находились на карантине, повторное лабораторное тестирование дало положительный результат. На сегодняшний момент они все госпитализированы и проводится их углубленное обследование для того, чтобы определить, с чем мы имеем дело — это носительство, раннее проявление болезни, — и уточняющая лабораторная диагностика", — сказал чиновник.

БелАЭС строится в Гродненской области. Для нее выбрали типовой российский проект нового поколения "три плюс" — АЭС-2006. Он соответствует современным нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Ввод первого запланировали на 2020 год, второго — на 2021-й.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: граница, Росатом, контроль, БелАЭС, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
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добавлена сегодня, 8 апреля, 20:00

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