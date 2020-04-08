У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Виктор Толочко Рабочие на строительной площадке Белорусской АЭС. Архивное фото



У пятнадцати сотрудников трех субподрядных организаций, приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили



Заболевших изолировали в больнице в Гродненской области.



Отмечается, что госкорпорация "предпринимает все необходимые меры, чтобы минимизировать негативное влияние" пандемии и в срок выполнить свои обязательства.



В свою очередь, министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что иностранные работники, прибывающие в страну для "шефмонтажа и для пусконаладочных работ" на БелАЭС, проходят лабораторное тестирование и находятся на карантине. У пятнадцати сотрудников трех субподрядных организаций, приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили РИА Новости в инжиниринговом дивизионе "Росатома".Заболевших изолировали в больнице в Гродненской области.Отмечается, что госкорпорация "предпринимает все необходимые меры, чтобы минимизировать негативное влияние" пандемии и в срок выполнить свои обязательства.В свою очередь, министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что иностранные работники, прибывающие в страну для "шефмонтажа и для пусконаладочных работ" на БелАЭС, проходят лабораторное тестирование и находятся на карантине. "У группы строителей, которые находились на карантине, повторное лабораторное тестирование дало положительный результат. На сегодняшний момент они все госпитализированы и проводится их углубленное обследование для того, чтобы определить, с чем мы имеем дело — это носительство, раннее проявление болезни, — и уточняющая лабораторная диагностика", — сказал чиновник.



БелАЭС строится в Гродненской области. Для нее выбрали типовой российский проект нового поколения "три плюс" — АЭС-2006. Он соответствует современным нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.



Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Ввод первого запланировали на 2020 год, второго — на 2021-й. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, Росатом, контроль, БелАЭС, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 143 раза Комментарии