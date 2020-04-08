Живущие в Италии украинцы взбунтовались из-за российской помощи 🔊 Воспроизвести



Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет



Соавтор документа Наталья Гебрич, переехавшая в Италию с Украины, рассказала, что в петиции отражены вопросы, которые, по ее мнению, "волнуют многих итальянцев". Она, в частности, выразила недоумение из-за того, что Россия отправила бороться с бушующей пандемией военных вирусологов. Украинка считает, что для этого хватило бы и обычных врачей.



Кроме того, Гербич возмутилась, что россияне обрабатывают дома престарелых в Бергамо "неизвестным веществом". В действительности специалисты провели десятки дезинфекционных мероприятий в нескольких городах Ломбардии. Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на "Обозреватель".Соавтор документа Наталья Гебрич, переехавшая в Италию с Украины, рассказала, что в петиции отражены вопросы, которые, по ее мнению, "волнуют многих итальянцев". Она, в частности, выразила недоумение из-за того, что Россия отправила бороться с бушующей пандемией военных вирусологов. Украинка считает, что для этого хватило бы и обычных врачей.Кроме того, Гербич возмутилась, что россияне обрабатывают дома престарелых в Бергамо "неизвестным веществом". В действительности специалисты провели десятки дезинфекционных мероприятий в нескольких городах Ломбардии. Украинка также пожаловалась на "хамское" отношение со стороны россиян, но не привела ни одного примера, кому они якобы нахамили и когда.



Распространение коронавируса



Пандемия COVID-19 охватила 184 страны. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 1,4 миллиона заразившихся коронавирусом, около 72 тысяч человек умерли.



Италия входит в тройку лидеров по количеству пациентов с COVID-19. В стране насчитывается более 130 тысяч инфицированных, а по числу жертв Италия находится на первом месте в мире — их там больше 17 тысяч.



В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже излечились и выписаны из больниц, 63 — скончались. Жителей страны призвали соблюдать режим самоизоляции, не покидать дома без необходимости и держать дистанцию в полтора метра от окружающих. РИА Новости Категории: политика, общество Ключевые слова: помощь, Испания, Италия, контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 321 раз Комментарии