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Живущие в Италии украинцы взбунтовались из-за российской помощи



Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на "Обозреватель".

Соавтор документа Наталья Гебрич, переехавшая в Италию с Украины, рассказала, что в петиции отражены вопросы, которые, по ее мнению, "волнуют многих итальянцев". Она, в частности, выразила недоумение из-за того, что Россия отправила бороться с бушующей пандемией военных вирусологов. Украинка считает, что для этого хватило бы и обычных врачей.

Кроме того, Гербич возмутилась, что россияне обрабатывают дома престарелых в Бергамо "неизвестным веществом". В действительности специалисты провели десятки дезинфекционных мероприятий в нескольких городах Ломбардии.
Украинка также пожаловалась на "хамское" отношение со стороны россиян, но не привела ни одного примера, кому они якобы нахамили и когда.

Распространение коронавируса

Пандемия COVID-19 охватила 184 страны. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 1,4 миллиона заразившихся коронавирусом, около 72 тысяч человек умерли.

Италия входит в тройку лидеров по количеству пациентов с COVID-19. В стране насчитывается более 130 тысяч инфицированных, а по числу жертв Италия находится на первом месте в мире — их там больше 17 тысяч.

В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже излечились и выписаны из больниц, 63 — скончались. Жителей страны призвали соблюдать режим самоизоляции, не покидать дома без необходимости и держать дистанцию в полтора метра от окружающих.
РИА Новости
Категории: политика, общество
Ключевые слова: помощь, Испания, Италия, контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
статья прочитана 321 раз
добавлена сегодня, 8 апреля, 19:09

Комментарии

Я
8 апреля, 21:46
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Безграмотность и бессовестность укрорадетелей уже не удивляет. Увы, вырождение их идет полным ходом.
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