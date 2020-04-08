Комментарий Посольства России в Литве 🔊 Воспроизвести



Обратили внимание на сделанный Сеймом Литвы «весомый вклад» в преодоление охватившей весь мир трагедии – пандемии коронавируса, – принятие 7 апреля с.г. резолюции… «Об историческом ревизионизме Российской Федерации». Импульс этой инициативе дал, естественно, крупнейший специалист по России в этой прибалтийской стране – министр иностранных дел ЛР Л.Линкявичюс.



Нет необходимости говорить о том, что данный антироссийский манифест выстроен на конъюнктурных и искаженных трактовках событий недавнего прошлого, сдобрен исторической и фактологической безграмотностью, стремлением внести свой местечковый довесок в переиначивание начала и итогов Второй мировой войны. Впрочем, очередной антимосковский хлопок не удивляет: нынешний состав литовского парламента давно встал на путь разобщения наших народов и государств, навязывания жителям своей страны враждебного отношения к восточному соседу. Следует признать: на этом поприще Сейм Литовской Республики добился очень многого.



Поражает другое. Сегодня, когда здравомыслящие люди, политики, общественные деятели различных стран и континентов, серьезно озабоченные судьбой человечества, ищут пути объединения усилий, оказания взаимной помощи в борьбе с новой смертельной опасностью, находятся и такие народные избранники, которые видят свои приоритеты и в данной ситуации в поиске врагов. Обратили внимание на сделанный Сеймом Литвы «весомый вклад» в преодоление охватившей весь мир трагедии – пандемии коронавируса, – принятие 7 апреля с.г. резолюции… «Об историческом ревизионизме Российской Федерации». Импульс этой инициативе дал, естественно, крупнейший специалист по России в этой прибалтийской стране – министр иностранных дел ЛР Л.Линкявичюс.Нет необходимости говорить о том, что данный антироссийский манифест выстроен на конъюнктурных и искаженных трактовках событий недавнего прошлого, сдобрен исторической и фактологической безграмотностью, стремлением внести свой местечковый довесок в переиначивание начала и итогов Второй мировой войны. Впрочем, очередной антимосковский хлопок не удивляет: нынешний состав литовского парламента давно встал на путь разобщения наших народов и государств, навязывания жителям своей страны враждебного отношения к восточному соседу. Следует признать: на этом поприще Сейм Литовской Республики добился очень многого.Поражает другое. Сегодня, когда здравомыслящие люди, политики, общественные деятели различных стран и континентов, серьезно озабоченные судьбой человечества, ищут пути объединения усилий, оказания взаимной помощи в борьбе с новой смертельной опасностью, находятся и такие народные избранники, которые видят свои приоритеты и в данной ситуации в поиске врагов. lithuania.mid.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: МИД, посольство, комментарий, резолюция, коронавирус География: Литва — статья прочитана 232 раза Комментарии