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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Комментарий Посольства России в Литве
Обратили внимание на сделанный Сеймом Литвы «весомый вклад» в преодоление охватившей весь мир трагедии – пандемии коронавируса, – принятие 7 апреля с.г. резолюции… «Об историческом ревизионизме Российской Федерации». Импульс этой инициативе дал, естественно, крупнейший специалист по России в этой прибалтийской стране – министр иностранных дел ЛР Л.Линкявичюс.
Нет необходимости говорить о том, что данный антироссийский манифест выстроен на конъюнктурных и искаженных трактовках событий недавнего прошлого, сдобрен исторической и фактологической безграмотностью, стремлением внести свой местечковый довесок в переиначивание начала и итогов Второй мировой войны. Впрочем, очередной антимосковский хлопок не удивляет: нынешний состав литовского парламента давно встал на путь разобщения наших народов и государств, навязывания жителям своей страны враждебного отношения к восточному соседу. Следует признать: на этом поприще Сейм Литовской Республики добился очень многого.
Поражает другое. Сегодня, когда здравомыслящие люди, политики, общественные деятели различных стран и континентов, серьезно озабоченные судьбой человечества, ищут пути объединения усилий, оказания взаимной помощи в борьбе с новой смертельной опасностью, находятся и такие народные избранники, которые видят свои приоритеты и в данной ситуации в поиске врагов.
lithuania.mid.ru
Ключевые слова: МИД, посольство, комментарий, резолюция, коронавирус
География: Литва
Комментарии
esba
8 апреля, 20:04
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—
Верной дорогой идете, товарищи!--
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ННН
8 апреля, 21:42
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—
Наши сеймунасы без работы не останутся.
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