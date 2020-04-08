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Комментарий Посольства России в Литве



Обратили внимание на сделанный Сеймом Литвы «весомый вклад» в преодоление охватившей весь мир трагедии – пандемии коронавируса, – принятие 7 апреля с.г. резолюции… «Об историческом ревизионизме Российской Федерации». Импульс этой инициативе дал, естественно, крупнейший специалист по России в этой прибалтийской стране – министр иностранных дел ЛР Л.Линкявичюс.

Нет необходимости говорить о том, что данный антироссийский манифест выстроен на конъюнктурных и искаженных трактовках событий недавнего прошлого, сдобрен исторической и фактологической безграмотностью, стремлением внести свой местечковый довесок в переиначивание начала и итогов Второй мировой войны. Впрочем, очередной антимосковский хлопок не удивляет: нынешний состав литовского парламента давно встал на путь разобщения наших народов и государств, навязывания жителям своей страны враждебного отношения к восточному соседу. Следует признать: на этом поприще Сейм Литовской Республики добился очень многого.

Поражает другое. Сегодня, когда здравомыслящие люди, политики, общественные деятели различных стран и континентов, серьезно озабоченные судьбой человечества, ищут пути объединения усилий, оказания взаимной помощи в борьбе с новой смертельной опасностью, находятся и такие народные избранники, которые видят свои приоритеты и в данной ситуации в поиске врагов.
lithuania.mid.ru
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: МИД, посольство, комментарий, резолюция, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 232 раза
добавлена сегодня, 8 апреля, 18:30

Комментарии

esba
8 апреля, 20:04
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Верной дорогой идете, товарищи!--
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ННН
8 апреля, 21:42
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Наши сеймунасы без работы не останутся.
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