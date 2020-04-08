Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В Литве в марте была зафиксирована месячная дефляция 0,1%, сообщил Департамент статистики. Цены на потребительские товары и услуги в Литве дешевеют второй месяц подряд.



По данным Департамента статистики, годовая инфляция (в марте по сравнению с мартом 2019 года) была 1,8%, а среднегодовая инфляция – 2,4% (в феврале – 2,8% и 2,5% соответственно).



Цены на потребительские товары за месяц снизились на 0,1%, цены на услуги повысились на 0,1%. За год цены на товары выросли на 0,5%, цены на услуги – на 4,8%.



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Контролируемая концерном MG Baltic крупнейшая в странах Балтии группа торговли одеждой Apranga, которая в прошлом году заработала 8,873 млн евро чистой прибыли, предлагает не платить дивиденды за прошлый год. В Литве в марте была зафиксирована месячная дефляция 0,1%, сообщил Департамент статистики. Цены на потребительские товары и услуги в Литве дешевеют второй месяц подряд.По данным Департамента статистики, годовая инфляция (в марте по сравнению с мартом 2019 года) была 1,8%, а среднегодовая инфляция – 2,4% (в феврале – 2,8% и 2,5% соответственно).Цены на потребительские товары за месяц снизились на 0,1%, цены на услуги повысились на 0,1%. За год цены на товары выросли на 0,5%, цены на услуги – на 4,8%.* * *Контролируемая концерном MG Baltic крупнейшая в странах Балтии группа торговли одеждой Apranga, которая в прошлом году заработала 8,873 млн евро чистой прибыли, предлагает не платить дивиденды за прошлый год. Решение об этом акционеры примут 30 апреля, сообщила компания через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



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Одна из крупнейших в Литве молокоперерабатывающих компаний Rokiskio suris, которая в прошлом году заработала более 5 млн евро чистой прибыли, в этом году не намерена платить дивиденды.



Решение о распределении прибыли акционеры предприятия примут 30 апреля, сообщила компания через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Одна из крупнейших в Литве молокоперерабатывающих компаний Pieno zvaigzdes, заработавшая в прошлом году 4 млн евро чистой прибыли, предлагает выделить на дивиденды 3,159 млн евро или по 7 центов н акцию.



Решение об этом акционеры примут 29 апреля, сообщила компания через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



В прошлом году Pieno zvaigzdes выплатила акционерам 1,35 млн евро дивидендов.



Чистая прибыль компании в прошлом году выросла на 84% до 4,045 млн евро, выручка – на 1,1% до 170,596 млн евро.



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Созданная Еврокомиссией (ЕК) инвестиционная компания Европейский фонд энергетической эффективности (ЕФЭЭ, European Energy Efficiency Fund) инвестировала в предприятие аренды выпускаемых в Литве электроавтобусов Dancer mobility.



В неё ЕФЭЭ инвестировал вместе с компанией литовского и германского капитала Vejo projektai, выпущенные которой два первых электроавтобусов Dancer уже приобрела Клайпеда.



"Прежде всего компания будет ориентироваться на города Литвы. Они смогут первыми воспользоваться возможностями развития парков экологического транспорта. Один из акционеров Dancer mobility - ЕФЭЭ намерен поощрять использование устойчивой энергии и уменьшать загрязнение климата", - сказал BNS председатель правления Vejo projektai Альвидас Науекас.



Dancer mobility будет финансировать покупу электроавтобусов и их работу, поэтому купившие их самоуправления или муниципальные предприятия будут платить только за аренду, надзором за автобусами будут заниматься другие предприятия группы Vejo projektai.



По данным Реестрового центра, ЕФЭЭ принадлежит 80% акций Dancer mobility, 20% – Vejo projektai. Уставный капитал предприятия - 1 млн евро, так что ЕФЭЭ внесёт 800 тыс. - вся сумма будет оплачена в течение года.



Проект ЕФЭЭ администрирует и распределяет средства подразделение инвестиционного банкинга Deutsche Bank - DWS.



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Контролируемая эстонским концерном BLRT Grupp клайпедская судоремонтная компания Vakaru laivu gamykla (VLG) этом году планирует завершить стомиллионные инвестиции в плавучие доки, чтобы иметь возможность ремонтировать более крупные суда, чем до этой поры - суда типа Panamax.



По словам руководителя VLG Арнолдаса Шилейки, увеличить доки необходимо, чтобы остаться на рынке и сохранить конкурентоспособность.



"С постройкой новых доков Клайпеда станет очень серьёзным игроком европейского уровня на рынке ремонта. Мы сможем конкурировать на рынке вместе с крупнейшими судоремонтными предприятиями Польши, Германии, Голландии", - сказал он BNS.



А. Шилейка говорит, что инвестиции в проект за пять лет составят около 100 млн евро.



По его словам, оба дока находятся на территории предприятия. Один из них приобретён четыре года назад в Черногории, второй - в прошлом году в Риге, в этот понедельник он был доставлен на VLG.



В конце июня - в июле в новых доках планируется принять и новое судно.



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Годовой рост цен на жилье в Литве в четвертом квартале прошлого года был самым низким в странах Балтии, сообщает Евростат.



В октябре-декабре по сравнению с таким же периодом 2018 года жилье в Литве подорожало на 6,5%, показывают обнародованные в среду данные статистического агенства ЕС.



В Латвии за год жилье подорожало на 9,4%, в Эстонии – на 8,2%.



В целом в ЕС цены на жилье за год в среднем повысились на 4,7%, а за квартал – на 0,8%. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 112 раз Комментарии