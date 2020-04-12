У кого - густо...

Система распределения государственных денег на поддержку и развитие спорта в Литве меняется чуть ли не каждый год. Вот и нынче одних она обрадовала, а другим обеспечила очень серьёзные проблемы.
Больше всего в этот раз пострадали представители двух федераций – футбола и фигурного катания. Это, если говорить о наиболее популярных.
Сообщая об этом, газета «Lietuvos rytas» замечает, что упразднение Департамента по культуре и спорту и изменения в системе поддержки спорта лишь добавило хаоса.
На нужды лучших спортсменов Литвы в этом году было выделено 7 млн евро, но пока они получили окончательную «прописку» по адресатам после долгих процедур согласования и утверждения, уже и март заканчивался.
Если бы дело затянулось ещё на несколько дней, то футболисты с фигуристами вполне могли бы посчитать сообщение об окончательном распределении средств по видам спорта чьей-то первоапрельской шуткой. Весьма неудачной. Поскольку им вообще ничего не досталось.
И не потому, что лица, распределявшие госпомощь, из-за чего-то невзлюбили мастеров кожаного мяча и ледяной каллиграфии. Просто «лишенцы» не подали всех нужных документов. Так, в папке фигуристов, как выяснилось, не хватает какого-то одного документа, а футболисты, например, не подогнали свой устав под обновлённые требования литовского Закона о спорте.
Это главная причина, по которой «на бобах» оказались не только фигуристы с футболистами, но и представители таких видов спорта, как бейсбол, гольф, конный спорт, гонки на катерах, воднолыжники и бойцы-универсалы.
Хотя, объективности ради, нужно добавить, что спортивные достижения за последние четыре года также учитывались.
К слову, «Lietuvos rytas» обращает внимание на то, что в упомянутой системе господдержки предусмотрено подразделение видов спорта на
а) стратегические,
б) иные олимпийские,
в) другие.
И что к стратегическим видам спорта отнесены, среди прочего, и такие, которые не могут похвастаться реальными кандидатами на олимпийские путёвки.
Федерация футбола (ЛФФ) рассчитывала на 277 тысяч государственных евро, но министерская комиссия, распределявшая средства, решила, что пока в уставе футболистов не будет чётко зафиксировано, сколько сроков полномочий может отработать генеральный секретарь федерации, денег не будет.
Эдгарас Станкявичюс, как раз и занимающий ныне должность генерального секретаря ЛФФ, пытался объяснить, что в принятом в 2017 году уставе ЛФФ это положение просто не было зафиксировано: не было такой нужды. А в феврале, когда руководство ЛФФ узнало, что из-за этого федерация может лишиться господдержки, уже поздно было что-то делать. Ведь национальные федерации не могут по своему желанию, без ведома и благословения ФИФА и УЕФА, изменять свои уставы.
Э.Станкявичюс говорит, что футбольные законы в Литве, конечно же, будут изменены, но вопрос о возможно судебном варианте разрешения этой проблемы он старательно обходит стороной. И его можно понять: на сентябрь-октябрь нынешнего года в Литве запланирован чемпионат мира по футзалу, и государственные деньги были бы совсем не лишними. Так зачем так сразу копья ломать?
Но если для футболистов неполучение 277 тысяч болезненно, но не смертельно – бюджет ЛФФ составляет порядка 9 млн евро, то для Федерации фигурного катания (ФФК) безденежный расклад может стать настоящей трагедией.
По словам многолетнего председателя ФФК Лилии Ванагене, причиной отказа в господдержке послужило отсутствие в заявке фигуристов одного из 13 документов - программы по достижению у литовских спортсменов высокого мастерства, хотя федерация, как подчёркивает Л.Ванагене, такой документ предоставляла. Но его, похоже, потеряли в самом министерстве.
В предыдущие три года ФФК получала от государства соответственно 34, 52 и 29 тысяч евро, а в этом году надеялись получить хотя бы 50 тысяч.
В отличие от футболистов, литовские фигуристы готовы и к судебному разрешению ситуации в свою пользу.
Федерации, получившие наибольшие дотации (тыс. евро)
Стратегические виды спорта
Плавание - 702,7
Баскетбол - 639,7
Лёгкая атлетика – 563,5
Гребля - 528,7
Гребля на байдарках и каноэ - 395,3
Велосипедный спорт – 282,1
Борьба - 202,9
Бокс - 173,1
Современное пятиборье - 143,5
Тяжёлая атлетика – 110,8
Парусный спорт - 99
Тэквондо - 66
Дзюдо - 65,6
Бег на коньках - 27,4
Другие олимпийские виды спорта
Хоккей - 159,7
Биатлон - 121,2
Гандбол - 117,1
Гимнастика - 110,2
Регби - 109,8
Хоккей на траве – 104,2
Стрельба - 66,9
Лыжи - 64,4
Волейбол - 57,7
Кёрлинг - 56,8
Другие виды спорта
Аэроклуб - 150,7
Кёкушин карате - 141,9
Ориентирование - 135,1
Спортивные танцы – 83,7
Культуризм - 74
И не потому, что лица, распределявшие госпомощь, из-за чего-то невзлюбили мастеров кожаного мяча и ледяной каллиграфии. Просто «лишенцы» не подали всех нужных документов. Так, в папке фигуристов, как выяснилось, не хватает какого-то одного документа, а футболисты, например, не подогнали свой устав под обновлённые требования литовского Закона о спорте.
Это главная причина, по которой «на бобах» оказались не только фигуристы с футболистами, но и представители таких видов спорта, как бейсбол, гольф, конный спорт, гонки на катерах, воднолыжники и бойцы-универсалы.
Хотя, объективности ради, нужно добавить, что спортивные достижения за последние четыре года также учитывались.
К слову, «Lietuvos rytas» обращает внимание на то, что в упомянутой системе господдержки предусмотрено подразделение видов спорта на
а) стратегические,
б) иные олимпийские,
в) другие.
И что к стратегическим видам спорта отнесены, среди прочего, и такие, которые не могут похвастаться реальными кандидатами на олимпийские путёвки.
Федерация футбола (ЛФФ) рассчитывала на 277 тысяч государственных евро, но министерская комиссия, распределявшая средства, решила, что пока в уставе футболистов не будет чётко зафиксировано, сколько сроков полномочий может отработать генеральный секретарь федерации, денег не будет.
Эдгарас Станкявичюс, как раз и занимающий ныне должность генерального секретаря ЛФФ, пытался объяснить, что в принятом в 2017 году уставе ЛФФ это положение просто не было зафиксировано: не было такой нужды. А в феврале, когда руководство ЛФФ узнало, что из-за этого федерация может лишиться господдержки, уже поздно было что-то делать. Ведь национальные федерации не могут по своему желанию, без ведома и благословения ФИФА и УЕФА, изменять свои уставы.
Э.Станкявичюс говорит, что футбольные законы в Литве, конечно же, будут изменены, но вопрос о возможно судебном варианте разрешения этой проблемы он старательно обходит стороной. И его можно понять: на сентябрь-октябрь нынешнего года в Литве запланирован чемпионат мира по футзалу, и государственные деньги были бы совсем не лишними. Так зачем так сразу копья ломать?
Но если для футболистов неполучение 277 тысяч болезненно, но не смертельно – бюджет ЛФФ составляет порядка 9 млн евро, то для Федерации фигурного катания (ФФК) безденежный расклад может стать настоящей трагедией.
По словам многолетнего председателя ФФК Лилии Ванагене, причиной отказа в господдержке послужило отсутствие в заявке фигуристов одного из 13 документов - программы по достижению у литовских спортсменов высокого мастерства, хотя федерация, как подчёркивает Л.Ванагене, такой документ предоставляла. Но его, похоже, потеряли в самом министерстве.
В предыдущие три года ФФК получала от государства соответственно 34, 52 и 29 тысяч евро, а в этом году надеялись получить хотя бы 50 тысяч.
В отличие от футболистов, литовские фигуристы готовы и к судебному разрешению ситуации в свою пользу.
Федерации, получившие наибольшие дотации (тыс. евро)
Стратегические виды спорта
Плавание - 702,7
Баскетбол - 639,7
Лёгкая атлетика – 563,5
Гребля - 528,7
Гребля на байдарках и каноэ - 395,3
Велосипедный спорт – 282,1
Борьба - 202,9
Бокс - 173,1
Современное пятиборье - 143,5
Тяжёлая атлетика – 110,8
Парусный спорт - 99
Тэквондо - 66
Дзюдо - 65,6
Бег на коньках - 27,4
Другие олимпийские виды спорта
Хоккей - 159,7
Биатлон - 121,2
Гандбол - 117,1
Гимнастика - 110,2
Регби - 109,8
Хоккей на траве – 104,2
Стрельба - 66,9
Лыжи - 64,4
Волейбол - 57,7
Кёрлинг - 56,8
Другие виды спорта
Аэроклуб - 150,7
Кёкушин карате - 141,9
Ориентирование - 135,1
Спортивные танцы – 83,7
Культуризм - 74