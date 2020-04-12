У кого - густо... 🔊 Воспроизвести Фото Александра Шахова, "Обзор"



Система распределения государственных денег на поддержку и развитие спорта в Литве меняется чуть ли не каждый год. Вот и нынче одних она обрадовала, а другим обеспечила очень серьёзные проблемы.



Больше всего в этот раз пострадали представители двух федераций – футбола и фигурного катания. Это, если говорить о наиболее популярных.



Сообщая об этом, газета «Lietuvos rytas» замечает, что упразднение Департамента по культуре и спорту и изменения в системе поддержки спорта лишь добавило хаоса.



На нужды лучших спортсменов Литвы в этом году было выделено 7 млн евро, но пока они получили окончательную «прописку» по адресатам после долгих процедур согласования и утверждения, уже и март заканчивался. Больше всего в этот раз пострадали представители двух федераций – футбола и фигурного катания. Это, если говорить о наиболее популярных.Сообщая об этом, газета «Lietuvos rytas» замечает, что упразднение Департамента по культуре и спорту и изменения в системе поддержки спорта лишь добавило хаоса.На нужды лучших спортсменов Литвы в этом году было выделено 7 млн евро, но пока они получили окончательную «прописку» по адресатам после долгих процедур согласования и утверждения, уже и март заканчивался. Если бы дело затянулось ещё на несколько дней, то футболисты с фигуристами вполне могли бы посчитать сообщение об окончательном распределении средств по видам спорта чьей-то перво­апрельской шуткой. Весьма неудачной. Поскольку им вообще ничего не досталось.



И не потому, что лица, распределявшие госпомощь, из-за чего-то невзлюбили мастеров кожаного мяча и ледяной каллиграфии. Просто «лишенцы» не подали всех нужных документов. Так, в папке фигуристов, как выяснилось, не хватает какого-то одного документа, а футболисты, например, не подогнали свой устав под обновлённые требования литовского Закона о спорте.



Это главная причина, по которой «на бобах» оказались не только фигуристы с футболистами, но и представители таких видов спорта, как бейсбол, гольф, конный спорт, гонки на катерах, воднолыжники и бойцы-универсалы.



Хотя, объективности ради, нужно добавить, что спортивные достижения за последние четыре года также учитывались.



К слову, «Lietuvos rytas» обращает внимание на то, что в упомянутой системе господдержки предусмотрено подразделение видов спорта на



а) стратегические,



б) иные олимпийские,



в) другие.



И что к стратегическим видам спорта отнесены, среди прочего, и такие, которые не могут похвастаться реальными кандидатами на олимпийские путёвки.



Федерация футбола (ЛФФ) рассчитывала на 277 тысяч государственных евро, но министерская комиссия, распределявшая средства, решила, что пока в уставе футболистов не будет чётко зафиксировано, сколько сроков полномочий может отработать генеральный секретарь федерации, денег не будет.



Эдгарас Станкявичюс, как раз и занимающий ныне должность генерального секретаря ЛФФ, пытался объяснить, что в принятом в 2017 году уставе ЛФФ это положение просто не было зафиксировано: не было такой нужды. А в феврале, когда руководство ЛФФ узнало, что из-за этого федерация может лишиться господдержки, уже поздно было что-то делать. Ведь национальные федерации не могут по своему желанию, без ведома и благословения ФИФА и УЕФА, изменять свои уставы.



Э.Станкявичюс говорит, что футбольные законы в Литве, конечно же, будут изменены, но вопрос о возможно судебном варианте разрешения этой проблемы он старательно обходит стороной. И его можно понять: на сентябрь-октябрь нынешнего года в Литве запланирован чемпионат мира по футзалу, и государственные деньги были бы совсем не лишними. Так зачем так сразу копья ломать?



Но если для футболистов неполучение 277 тысяч болезненно, но не смертельно – бюджет ЛФФ составляет порядка 9 млн евро, то для Федерации фигурного катания (ФФК) безденежный расклад может стать настоящей трагедией.



По словам многолетнего председателя ФФК Лилии Ванагене, причиной отказа в господдержке послужило отсутствие в заявке фигуристов одного из 13 документов - программы по достижению у литовских спортсменов высокого мастерства, хотя федерация, как подчёркивает Л.Ванагене, такой документ предоставляла. Но его, похоже, потеряли в самом министерстве.



В предыдущие три года ФФК получала от государства соответственно 34, 52 и 29 тысяч евро, а в этом году надеялись получить хотя бы 50 тысяч.



В отличие от футболистов, литовские фигуристы готовы и к судебному разрешению ситуации в свою пользу.



Федерации, получившие наибольшие дотации (тыс. евро)



Стратегические виды спорта



Плавание - 702,7



Баскетбол - 639,7



Лёгкая атлетика – 563,5



Гребля - 528,7



Гребля на байдарках и каноэ - 395,3



Велосипедный спорт – 282,1



Борьба - 202,9



Бокс - 173,1



Современное пятиборье - 143,5



Тяжёлая атлетика – 110,8



Парусный спорт - 99



Тэквондо - 66



Дзюдо - 65,6



Бег на коньках - 27,4



Другие олимпийские виды спорта



Хоккей - 159,7



Биатлон - 121,2



Гандбол - 117,1



Гимнастика - 110,2



Регби - 109,8



Хоккей на траве – 104,2



Стрельба - 66,9



Лыжи - 64,4



Волейбол - 57,7



Кёрлинг - 56,8



Другие виды спорта



Аэроклуб - 150,7



Кёкушин карате - 141,9



Ориентирование - 135,1



Спортивные танцы – 83,7



Культуризм - 74 "Обзор" Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: финансирование, Спорт, государственная поддержка Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1213 — статья прочитана 199 раз Комментарии