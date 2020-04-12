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У кого - густо...

Фото Александра Шахова, "Обзор"


Система распределения государственных денег на поддержку и развитие спорта в Литве меняется чуть ли не каждый год. Вот и нынче одних она обрадовала, а другим обеспечила очень серьёзные проблемы.

Больше всего в этот раз пострадали представители двух федераций – футбола и фигурного катания. Это, если говорить о наиболее популярных.

Сообщая об этом, газета «Lietuvos rytas» замечает, что упразднение Департамента по культуре и спорту и изменения в системе поддержки спорта лишь добавило хаоса.

На нужды лучших спортсменов Литвы в этом году было выделено 7 млн евро, но пока они получили окончательную «прописку» по адресатам после долгих процедур согласования и утверждения, уже и март заканчивался.
Если бы дело затянулось ещё на несколько дней, то футболисты с фигуристами вполне могли бы посчитать сообщение об окончательном распределении средств по видам спорта чьей-то перво­апрельской шуткой. Весьма неудачной. Поскольку им вообще ничего не досталось.

И не потому, что лица, распределявшие госпомощь, из-за чего-то невзлюбили мастеров кожаного мяча и ледяной каллиграфии. Просто «лишенцы» не подали всех нужных документов. Так, в папке фигуристов, как выяснилось, не хватает какого-то одного документа, а футболисты, например, не подогнали свой устав под обновлённые требования литовского Закона о спорте.

Это главная причина, по которой «на бобах» оказались не только фигуристы с футболистами, но и представители таких видов спорта, как бейсбол, гольф, конный спорт, гонки на катерах, воднолыжники и бойцы-универсалы.

Хотя, объективности ради, нужно добавить, что спортивные достижения за последние четыре года также учитывались.

К слову, «Lietuvos rytas» обращает внимание на то, что в упомянутой системе господдержки предусмотрено подразделение видов спорта на

а) стратегические,

б) иные олимпийские,

в) другие.

И что к стратегическим видам спорта отнесены, среди прочего, и такие, которые не могут похвастаться реальными кандидатами на олимпийские путёвки.

Федерация футбола (ЛФФ) рассчитывала на 277 тысяч государственных евро, но министерская комиссия, распределявшая средства, решила, что пока в уставе футболистов не будет чётко зафиксировано, сколько сроков полномочий может отработать генеральный секретарь федерации, денег не будет.

Эдгарас Станкявичюс, как раз и занимающий ныне должность генерального секретаря ЛФФ, пытался объяснить, что в принятом в 2017 году уставе ЛФФ это положение просто не было зафиксировано: не было такой нужды. А в феврале, когда руководство ЛФФ узнало, что из-за этого федерация может лишиться господдержки, уже поздно было что-то делать. Ведь национальные федерации не могут по своему желанию, без ведома и благословения ФИФА и УЕФА, изменять свои уставы.

Э.Станкявичюс говорит, что футбольные законы в Литве, конечно же, будут изменены, но вопрос о возможно судебном варианте разрешения этой проблемы он старательно обходит стороной. И его можно понять: на сентябрь-октябрь нынешнего года в Литве запланирован чемпионат мира по футзалу, и государственные деньги были бы совсем не лишними. Так зачем так сразу копья ломать?

Но если для футболистов неполучение 277 тысяч болезненно, но не смертельно – бюджет ЛФФ составляет порядка 9 млн евро, то для Федерации фигурного катания (ФФК) безденежный расклад может стать настоящей трагедией.

По словам многолетнего председателя ФФК Лилии Ванагене, причиной отказа в господдержке послужило отсутствие в заявке фигуристов одного из 13 документов - программы по достижению у литовских спортсменов высокого мастерства, хотя федерация, как подчёркивает Л.Ванагене, такой документ предоставляла. Но его, похоже, потеряли в самом министерстве.

В предыдущие три года ФФК получала от государства соответственно 34, 52 и 29 тысяч евро, а в этом году надеялись получить хотя бы 50 тысяч.

В отличие от футболистов, литовские фигуристы готовы и к судебному разрешению ситуации в свою пользу.

Федерации, получившие наибольшие дотации (тыс. евро)

Стратегические виды спорта

Плавание - 702,7

Баскетбол - 639,7

Лёгкая атлетика – 563,5

Гребля - 528,7

Гребля на байдарках и каноэ - 395,3

Велосипедный спорт – 282,1

Борьба - 202,9

Бокс - 173,1

Современное пятиборье - 143,5

Тяжёлая атлетика – 110,8

Парусный спорт - 99

Тэквондо - 66

Дзюдо - 65,6

Бег на коньках - 27,4

Другие олимпийские виды спорта

Хоккей - 159,7

Биатлон - 121,2

Гандбол - 117,1

Гимнастика - 110,2

Регби - 109,8

Хоккей на траве – 104,2

Стрельба - 66,9

Лыжи - 64,4

Волейбол - 57,7

Кёрлинг - 56,8

Другие виды спорта

Аэроклуб - 150,7

Кёкушин карате - 141,9

Ориентирование - 135,1

Спортивные танцы – 83,7

Культуризм - 74
"Обзор"
Категории: спорт, в странах Балтии
Ключевые слова: финансирование, Спорт, государственная поддержка
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1213
статья прочитана 199 раз
добавлена сегодня, 12 апреля, 13:40

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