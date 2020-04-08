Экс-послы США предложили воспользоваться коронавирусом для возвращения Крыма Украине 🔊 Воспроизвести Фото Александра Шахова, "Обзор"







Три бывших американских посла в Киеве предложили воспользоваться ситуацией с коронавирусом для прекращения конфликта на Украине и возвращения Крыма. Они считают, что Россия согласится из-за кризиса.



Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор написали статью на сайте NPR, в которой отметили, что пандемия COVID-19 «дает неожиданную возможность». По их мнению, из-за коронавируса и падения нефтяных цен США со своими союзниками должны предложить России снять санкции, если конфликт на Украине прекратится. Они считают, что из-за кризиса, вызванного болезнью, Кремль может согласиться.



Послы отметили, что Дональду Трампу нужно сделать предложение в сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины, отмечает Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор написали статью на сайте NPR, в которой отметили, что пандемия COVID-19 «дает неожиданную возможность». По их мнению, из-за коронавируса и падения нефтяных цен США со своими союзниками должны предложить России снять санкции, если конфликт на Украине прекратится. Они считают, что из-за кризиса, вызванного болезнью, Кремль может согласиться.Послы отметили, что Дональду Трампу нужно сделать предложение в сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины, отмечает 360tv.ru. Послы напомнили, что во время дистанционной встречи G20 президент Владимир Путин призывал к отмене международных санкций. По его мнению, ограничения стали «гуманитарной проблемой» из-за распространения коронавируса.



Примечательно, что инициаторы этого "коронавирусного ноухау", как и тысячи их единомышленников, уже высказавшихся по поводу российского Крыма, вообще не упомянули о мнении самих крымчан. Получается, у жителей Косово есть право на собственное мнение, а у крымчан оно априори отсутствует?



Ранее США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенную Россией резолюцию об отмене односторонних санкций, которые мешают бороться с коронавирусом.



Крым вернулся в состав России в 2014 году после референдума (Крым являлся частью РСФСР до 1954 года), на котором большинство жителей полуострова поддержали воссоединение. Украина, США, Евросоюз и другие страны не признали результатов референдума и ввели санкции против России. Инф. «Обзора», 360tv.ru Категории: в России Ключевые слова: Россия, Украина, Крым, крымчане — статья прочитана 187 раз Комментарии