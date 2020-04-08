Минздрав Литвы предлагает ограничить въезд в города на Пасху /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Министерство здравоохранения предлагает правительству ограничить въезд в другие города и другие населённые пункты в праздничный пасхальный период с 20 часов пятницы до 20 часов понедельника.



В изменениях к постановлению о карантине в стране, которые в среду должен утвердить кабмин, намечается, что ограничения не будут применяться в том случае, если граждане едут из-за смерти близкого родственника, тяжёлой болезни или несчастья, по работе, если место работы находится в другом самоуправлении или для оказания необходимой медицинской помощи. Запреты также не будут действовать в том случае, если граждане едут в другое самоуправление (не в то, в котором проживают), где у них есть недвижимость.



Как указано в решении, гражданам будет ограничен въезд только в города и другие населённые пункты не в тех самоуправлениях, где граждане проживают. Министерство здравоохранения предлагает правительству ограничить въезд в другие города и другие населённые пункты в праздничный пасхальный период с 20 часов пятницы до 20 часов понедельника.В изменениях к постановлению о карантине в стране, которые в среду должен утвердить кабмин, намечается, что ограничения не будут применяться в том случае, если граждане едут из-за смерти близкого родственника, тяжёлой болезни или несчастья, по работе, если место работы находится в другом самоуправлении или для оказания необходимой медицинской помощи. Запреты также не будут действовать в том случае, если граждане едут в другое самоуправление (не в то, в котором проживают), где у них есть недвижимость.Как указано в решении, гражданам будет ограничен въезд только в города и другие населённые пункты не в тех самоуправлениях, где граждане проживают. Премьер Саулюс Сквернялис в начале недели сказал, что эти ограничения будут введены с целью обуздать распространение коронавируса, а порядок должна будет обеспечивать полиция, в случае необходимости будет привлечена армия.



Самоуправления попросят технически ограничить все необязательные поездки в города и другие населённые пункты.



"Все мы соскучились по проживающим отдельно бабушкам и дедушкам, родителям и другим членам семьи. Однако лучшее, что мы можем сегодня сделать для них и самих себя - не ехать, чтобы поздравить и посетить их на Пасху", - написал С. Сквернялис у себя в фейсбуке.



Он подчеркнул, что предстоящие выходные будут "критически важными" в плане обуздания расползания вируса, а также упомянул, что на следующей неделе уже можно ожидать облегчения карантинного режима. Кабмин намерен продлить его до 27 апреля.



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В среду литовское правительство запретило поездки в другие города во время Пасхи.



Ограничение будет действовать в течение трех праздничных дней – с 20 часов пятницы до 20 часов понедельника.



В измененных в среду Кабмином карантинных условиях предусматривается, что ограничения не будут применяться в случаях, если поездки осуществляются в связи со смертью, тяжелой болезнью родственников, или в случае несчастья, по рабочим делам, когда место работы находится в другом самоуправлении, или при оказании необходимой медицинской помощи.



Также запрет не будет действовать в отношении жителей, которые отправляются в другое от места проживания самоуправление, если в нем у них есть недвижимое имущество.



Движение ограничивается только в городах и городках иных, нежели места проживания лиц.



В начале недели премьер Саулюс Сквернялис отмечал, что эти ограничения вводятся для сокращения распространения коронавируса, а порядок должна будут обеспечить полиция страны, а если потребуется, то будет привлечена и армия.



Самоуправления просят технически ограничить все не являющиеся необходимыми въезды и выезды в городах и населенных пунктах. BNS Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, Министерство здравоохранения, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 552 раза Комментарии