|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
За сутки в полицию Литвы поступило 221 сообщение о нарушении правил карантина, наказано 111 человек
За прошедшие сутки литовская полиция получила 221 сообщение о нарушениях правил карантина и составила 111 протоколов об административных правонарушениях, информировал в среду BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
Глава Группы по информированию общества Гедрюс Сурплис в среду на пресс-конференции сказал, что за период с пятницы, когда полиция получила право составлять протоколы об административных правонарушениях, в общей сложности уже применена 350 взысканий за нарушения правил карантина.
По словам Г. Сурплиса, обычно полиция назначает половину минимального предусмотренного законами штрафа - 250 евро.
За нарушения, вызывающие опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафом в размере от 500 до 1500 евро, главы предприятий - в размере от 1500 до 6 тысяч евро.
* * *
В странах Балтии к полудню среды подтверждено в общей сложности 2674 случаев нового коронавируса, 15 смертей зафиксировано в Литве, 24 - в Эстонии, две - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 912 случаев, сделано 30108 тестов, умерли 15 человек.
Латвия: подтверждено 577 случаев, сделано 24036 тестов, умерли два человека.
Эстония: подтверждено 1185 случаев, сделано 24813 теста, умерли 24 человека.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: штраф, контроль, нарушители, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|