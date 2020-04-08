За сутки в полицию Литвы поступило 221 сообщение о нарушении правил карантина, наказано 111 человек 🔊 Воспроизвести кадр из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию"



За прошедшие сутки литовская полиция получила 221 сообщение о нарушениях правил карантина и составила 111 протоколов об административных правонарушениях, информировал в среду BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.



Глава Группы по информированию общества Гедрюс Сурплис в среду на пресс-конференции сказал, что за период с пятницы, когда полиция получила право составлять протоколы об административных правонарушениях, в общей сложности уже применена 350 взысканий за нарушения правил карантина.



По словам Г. Сурплиса, обычно полиция назначает половину минимального предусмотренного законами штрафа - 250 евро.



За нарушения, вызывающие опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафом в размере от 500 до 1500 евро, главы предприятий - в размере от 1500 до 6 тысяч евро.



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В странах Балтии к полудню среды подтверждено в общей сложности 2674 случаев нового коронавируса, 15 смертей зафиксировано в Литве, 24 - в Эстонии, две - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 912 случаев, сделано 30108 тестов, умерли 15 человек.



Латвия: подтверждено 577 случаев, сделано 24036 тестов, умерли два человека.



Эстония: подтверждено 1185 случаев, сделано 24813 теста, умерли 24 человека. За прошедшие сутки литовская полиция получила 221 сообщение о нарушениях правил карантина и составила 111 протоколов об административных правонарушениях, информировал в среду BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.Глава Группы по информированию общества Гедрюс Сурплис в среду на пресс-конференции сказал, что за период с пятницы, когда полиция получила право составлять протоколы об административных правонарушениях, в общей сложности уже применена 350 взысканий за нарушения правил карантина.По словам Г. Сурплиса, обычно полиция назначает половину минимального предусмотренного законами штрафа - 250 евро.За нарушения, вызывающие опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафом в размере от 500 до 1500 евро, главы предприятий - в размере от 1500 до 6 тысяч евро.* * *В странах Балтии к полудню среды подтверждено в общей сложности 2674 случаев нового коронавируса, 15 смертей зафиксировано в Литве, 24 - в Эстонии, две - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.Литва: подтверждено 912 случаев, сделано 30108 тестов, умерли 15 человек.Латвия: подтверждено 577 случаев, сделано 24036 тестов, умерли два человека.Эстония: подтверждено 1185 случаев, сделано 24813 теста, умерли 24 человека. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: штраф, контроль, нарушители, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 1232 раза Комментарии