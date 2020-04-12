Эти живучие теории заговора… 🔊 Воспроизвести Фото Александра Шахова, "Обзор"







Захвативший нас коронавирус породил массу гипотез и предположений о его возникновении. Самая распространённая версия - конспирологическая. Все наши социальные сети сегодня пестрят роликами и статьями о том, что этот страшный вирус - творение человека.



В качестве доказательства искусственной природы его появления чаще всего упоминается лаборатория по исследованию коронавирусов у летучих мышей в г. Ухане, который и стал эпицентром эпидемии. В Ухане действительно существует Институт микробиологии, а его лаборатория признана учёным сообществом как исследовательское учреждение мирового уровня, которое проводит исследования мирового класса в области вирусологии и иммунологии. К слову, лаборатория в Ухане поддерживает прочные связи с Национальной лабораторией Галвестона в Техасском университете. В качестве доказательства искусственной природы его появления чаще всего упоминается лаборатория по исследованию коронавирусов у летучих мышей в г. Ухане, который и стал эпицентром эпидемии. В Ухане действительно существует Институт микробиологии, а его лаборатория признана учёным сообществом как исследовательское учреждение мирового уровня, которое проводит исследования мирового класса в области вирусологии и иммунологии. К слову, лаборатория в Ухане поддерживает прочные связи с Национальной лабораторией Галвестона в Техасском университете.



Не подтверждена и идея искусственной генетической модификации этого вируса. 27 учёных со всего мира пришли к выводу, что этот мутированный патоген - из дикой природы. Престижный журнал «Nature Medicine» гласит: «Никакие генетические характеристики вируса не говорят о причастности человека к его возникновению. Ему помогли естественный отбор и миллионы лет эволюции. Более того, со времён эпидемии SARS в 2002 году все специалисты по коронавирусу ожидали появления нового вируса человека в среднесрочной перспективе из-за того, что такие вирусы обладают высокой способностью к эволюции. Никакие лаборатории для этого не нужны. В живом организме вирус мутирует гораздо быстрее: за несколько часов он один способен производить миллиарды своих копий, некоторые из них слегка отличаются от оригинала. Эти изменения и дают ему способность заражать новых носителей».



Но конспирологическая теория живёт в политике и в СМИ отдельно от науки. Ведь куда заманчивее предположить, что COVID-19 запущен искусственно Китаем и США. И логика здесь не является определяющим фактором. На вопрос, зачем Китаю или США подвергать огромному риску своих же сограждан, всегда последует ответ, что за всем этим стоят глобалисты - мировая элита, у которой своя чудовищная логика, а цель - захватить власть над миром.



Фото Александра Шахова, "Обзор"







Мировая элита - кто это?



Что это за общество? Кто эти люди? Увлечённые конспирологическими идеями эксперты (или «эксперты»?) чаще всего называют некое тайное мировое правительство, управляющее мировыми финансовыми потоками. По этой теории президенты всех стран - «всего лишь марионетки». Они нужны для прикрытия, чтобы отвлекать внимание широкой общественности от тайных правителей Земли. Предполагается, что мировая верхушка – это семьи монархов, старой европейской аристократии, банкиров и промышленников. Они связаны между собой деловыми, родственными связями, организованы в закрытые ложи, клубы, например, Бильдербергский клуб. Раз в год высокопоставленные члены-бильдерберги собираются в отдалённом секретном месте (только откуда тогда об этом известно?) и обсуждают за закрытыми дверьми актуальные проблемы человечества. Их невидимость только подчёркивает их всемогущество.



По мнению сторонников теории заговора, цель тёмных кардиналов якобы установить на планете единое мировое правительство, с единым президентом, единой армией, единой валютой, единой религией. Для этого они спланировали уничтожение 75% населения планеты, чтобы оставить в живых так называемый «золотой миллиард». Утверждается, что в число этого миллиарда, по их планам, должны войти лучшие умы планеты, а также те, кто будет обслуживать и защищать систему нового мирового порядка.



Претенденты на роль счастливчиков каждый раз называются разные, в зависимости от ситуации: в 80-е годы из их числа исключался Советский Союз, позже всё постсоветское пространство. И каждый раз сторонники этой теории приводят в качестве доказательств какие-то секретные документы, которые к ним случайно попали, или интерпретируют оброненные с высоким трибун фразы сильных мира сего в нужном ракурсе. Несколько событий, реально мало связанных между собой, выдаются как звенья одной цепи. И тогда вырастает теория, что всё зло на Земле, будь то войны, эпидемии, наркотики и т.д., организовала эта самая элита для сокращения популяции населения Земли. Следовательно, вполне логично предположить, считают они, что и коронавирус - это дело рук этих самых правителей.



Правда, теперь у «золотого миллиарда» уже нет конкретного контингента, который нужно оставить «хозяевам всех денег», ибо вирус распространился по всем миру. По версии сторонников конспирологии, сама элита всё это время отсиживается в своих бункерах или на каком-то острове. Но тогда встаёт вопрос, а кто тогда будет их обслуживать, если в этой пандемии погибнут в том числе и лучшие? Или они тоже все сейчас находятся в бункерах вместе с элитой?



Кроме того, если в этот таинственный круг входят монаршьи особы, то кто допустил заражение коронавирусом принца Чарльза, ведь он в силу своего возраста входит в группу риска. И если эта элита такая всемогущая, то почему она находится на партизанском положении и, управляя миром, предпочитает оставаться в тени?



Фото Александра Шахова, "Обзор"







Рептилоиды, масоны, тамплиеры...



Впрочем, конспирологические теории были популярны во все времена. Сначала люди объясняли все события, будь то стихия или Троянская война, заговором богов против человека, позже место богов заняли могущественные люди или группы.



Взглянем на перечень событий. В Великой Французской революции подозревали «иллюминатов» - всемогущую и таинственную секту. Великая депрессия США - заговор Кремля. Развал СССР - дело рук США. (Хотя, например, распад СССР ещё в середине 1980-х гг. казался невозможным большинству американских аналитиков). Изменение климата - продажные учёные и ООН. Теракты 11 сентября - американские спецслужбы. ГМО — оружие массового уничтожения, спланированного власть имущими, так же, как и вакцинация. До сих пор живы гипотезы, что миром по-прежнему управляют масоны или тамплиеры. Не остаётся без внимания и «всемирный еврейский заговор».



Кроме Тайного Правительства Земли, присутствует теория о том, что миром управляют рептилоиды - пришельцы из космоса, принявшие человеческий облик. Люди самых разных возрастов с упорством доказывают в социальных сетях, что, например, Марк Цукерберг, Владимир Путин и другие влиятельные политики - тоже рептилоиды. Мол, их даже можно распознать по характерным особым приметам.



Стоит вспомнить и о так называемой «зоне 51». Эта теория строится на том, что в 1947 году в США потерпела крушение летающая тарелка, а военные в спешке спрятали её в «зоне 51», где расположена секретная база ВВС США, которая и разрабатывает секретные технологии.



Фото Александра Шахова, "Обзор"







Почему конспирология так живуча?



Сердце любой теории заговора — поиск абсолютной власти. Мы боимся того, чего не знаем. Заговоры, монстры, ангелы и демоны — до сих пор неотъемлемая часть нас самих, просто эпоха интернета вдохнула в них новую жизнь. По мнению психологов, вера в теории заговора охватывает и мужчин, и женщин всех социальных слоёв и возрастов, независимо от образования и от того, за «либералов» они или за «консерваторов», — люди верят в заговоры против себя. Это явление даже получило название «когнитивного искажения», что подразумевает под собой многочисленные логические ошибки в понимании причинно-следственных связей. Поэтому нередко даже здравомыслящие люди, не являющиеся приверженцами конспирологических теорий, попадаются на эти уловки.



Многочисленные исследования показывают, что большинство людей верят как минимум в одну из теорий заговора - от существования секретного мирового правительства до контакта с пришельцами. У каждого из нас среди знакомых есть немало сторонников теории заговора. Попробуйте вступить с ними в спор – и вы скоро поймёте, что уговорить их отбросить подозрения просто невозможно. Наоборот, они не только не согласятся с вашими рациональными аргументами, но и найдут в них нечто, подтверждающее их точку зрения.



Любой, кто пытается опровергнуть теорию заговора, неизбежно сам становится объектом подозрений. И это понятно: вера в конспирологию даёт человеку ощущение собственной значимости и уникальности. Сторонник такой концепции считает, что обладает особым знанием, недоступным окружающим.



Всё зависит от точки отсчёта, которая и определяет логику. Верите в теорию заговора? Значит, вы всегда найдёте ей подтверждение! Так, великое открытие Коперника, переместившего точку отсчёта с Земли на Солнце, в течение долгих лет не признавалось научными авторитетами из-за бесполезности. Все небесные таблицы были составлены, исходя из предположения, что центром мироздания является Земля, а не Солнце, и эти расчёты казались незыблемыми, как дважды два. А затем, когда была доказана теория Коперника, более 200 лет пришлось решать проблемы, вызванные всего-навсего переменой точки отсчёта!



Как правило, пик популярности глобальных теорий заговора совпадает с периодами экономической и политической нестабильности, кризиса. Накопленный опыт многих показывает, что «лучше перебдеть, чем недобдеть», – и такие особенности восприятия закрепились у людей надолго. Именно тогда и возникают простые решения - поиск врагов, персонально ответственных за кризис. Это и делает глобальные теории заговора одним из самых эффективнх инструментов манипуляции в кризисных обществах. К тому же современный человек ежедневно имеет дело с огромными объёмами информации – поэтому наше восприятие и даёт сбой, отыскивая связи там, где их нет.



Фото Александра Шахова, "Обзор"







История хаотична?



Между тем, как показывает история, большинство событий происходит не благодаря, а вопреки чьей-либо воле. Мы можем спустя века тщательно выискивать причинно-следственные связи в том или ином историческом событии, но нам трудно смириться с тем, что многие из них происходили стихийно, хаотично. Очень часто история сворачивает не туда, куда ей логически предназначено. И причины для этого могут быть самые тривиальные.



Например, почему в IV веке н.э. император Константин из современных ему культов - манихейство, митраизм, поклонение Изиде, зороастризм, иудаизм и даже буддизм - предпочёл учение тогда ещё малоизвестной группы последователей христианства? У него были провидцы, которые предсказали ему, что эта религия станет вскоре мировой? Или всё дело в том, что мама крестилась, и Константин понимал, что ему не будет покоя, пока он не последует её примеру?



Историю невозможно предсказать, но можно спустя годы объяснить. И легче всего тем, кто обладает лишь поверхностным знанием об этом времени. Кто разбирается в эпохе, осведомлён и о множестве путей, которыми история почему-то пренебрегла. Если разобраться, то лучше всего ситуацией владели её современники, но им-то как раз всё будущее виделось в тумане. А вот нам сегодня всё кажется простым, ясным и очевидным. Учёные объясняют это ловушкой обратной перспективы.



Сегодня мы не можем сказать, чем закончится нынешняя пандемия. Превратится ли Китай в сверхдержаву? Утратят ли Соединённые Штаты гегемонию? Нас ждёт экологическая катастрофа или технологический рай? Но пройдут десятилетия, люди оглянутся и скажут, что ответ был очевиден. Хотя он очевиден неочевидно. Они будут знать, как всё произошло, но не почему. Так, в октябре 1913 года большевики в России представляли из себя маленькую радикальную партию. Тогда ни один здравомыслящий человек не предположил бы, что через четыре года они свергнут монархию и завладеют страной. А вот сегодня даже школьники легко объясняют ситуацию, используя набор стандартных объяснений из учебника. Хотя объясняют по-разному, нередко примешивая опять же различные теории заговора. И это будет очередной ловушкой.



К сожалению, мы не можем объяснить причины, по которым история делает тот или иной выбор, хотя одну важную вещь мы можем отметить: руководствуется она при этом отнюдь не интересами каких-то людей или групп. Впрочем, мысль о том, что будущее нельзя спрогнозировать, наполняет наши души страхом перед неизвестностью. Поэтому признание стихийного фактора, а не чьей-то злой воли, для многих невозможная вещь.



Фото Александра Шахова, "Обзор"







Безобидна ли конспирология?



Легче всего вред теорий заговора проследить на медицине. Например, существует теория, что ВИЧ - это выдумка врачей и фармакологических компаний. В итоге человек, инфицированный вирусом СПИДа, добровольно отказывается от лечения, чем наносит вред себе и окружающим, так как сознательно не предпринимает необходимые меры предосторожности и может заразить близких людей.



Ещё одна опасная «медицинская» теория заговора – выступления против вакцинации. Противники прививок считают, что те способны вызвать некоторые опасные заболевания. С этим движением связаны, например, вспышки кори, которые зарегистрировали во многих странах в 2015-2017 годах. Между тем, лекарств против кори нет. Главный способ избежать её – профилактика с помощью вакцины.



Ромуальда ПОШЕВЕЦКАЯ



В заключение я хотела бы вспомнить роман Умберто Эко «Маятник Фуко», где показано, как игра разума рождает миф, ставший теорией заговора. Легковерность группы людей приводит к тому что «шутливо» составленная кем-то цепочка событий и причин и следствий, кажется им истиной в последней инстанции. Более того, поверив в теорию заговора, они начинают совершать действия, которые уже не контролируются авторами этой «шутки». И теория заговора, при всей её абсурдности и бессмысленности, обретает жизнь в виде адептов - её носителей...



Вильнюс Учёные Уханьской лаборатории с 2015 года занимаются изучением коронавируса подковоносых летучих мышей, но вовсе не для того, чтобы затем распространить его затем на весь мир как биологическое оружие. Даже американские эксперты опровергли такое предположение, утверждая, что Уханьский институт не подходит для исследований биологического оружия, к тому же большинство стран отказались от биологического оружия как бесплодного. Логичнее даже предположить, что во вспышке вируса в Ухане имела место человеческая ошибка - случайная утечка опытного материала, хотя Уханьский Институт вирусологии категорически публично опроверг этот факт, как и все теории заговора вокруг лаборатории.Не подтверждена и идея искусственной генетической модификации этого вируса. 27 учёных со всего мира пришли к выводу, что этот мутированный патоген - из дикой природы. Престижный журнал «Nature Medicine» гласит: «Никакие генетические характеристики вируса не говорят о причастности человека к его возникновению. Ему помогли естественный отбор и миллионы лет эволюции. Более того, со времён эпидемии SARS в 2002 году все специалисты по коронавирусу ожидали появления нового вируса человека в среднесрочной перспективе из-за того, что такие вирусы обладают высокой способностью к эволюции. Никакие лаборатории для этого не нужны. В живом организме вирус мутирует гораздо быстрее: за несколько часов он один способен производить миллиарды своих копий, некоторые из них слегка отличаются от оригинала. Эти изменения и дают ему способность заражать новых носителей».Но конспирологическая теория живёт в политике и в СМИ отдельно от науки. Ведь куда заманчивее предположить, что COVID-19 запущен искусственно Китаем и США. И логика здесь не является определяющим фактором. На вопрос, зачем Китаю или США подвергать огромному риску своих же сограждан, всегда последует ответ, что за всем этим стоят глобалисты - мировая элита, у которой своя чудовищная логика, а цель - захватить власть над миром.Что это за общество? Кто эти люди? Увлечённые конспирологическими идеями эксперты (или «эксперты»?) чаще всего называют некое тайное мировое правительство, управляющее мировыми финансовыми потоками. По этой теории президенты всех стран - «всего лишь марионетки». Они нужны для прикрытия, чтобы отвлекать внимание широкой общественности от тайных правителей Земли. Предполагается, что мировая верхушка – это семьи монархов, старой европейской аристократии, банкиров и промышленников. Они связаны между собой деловыми, родственными связями, организованы в закрытые ложи, клубы, например, Бильдербергский клуб. Раз в год высокопоставленные члены-бильдерберги собираются в отдалённом секретном месте (только откуда тогда об этом известно?) и обсуждают за закрытыми дверьми актуальные проблемы человечества. Их невидимость только подчёркивает их всемогущество.По мнению сторонников теории заговора, цель тёмных кардиналов якобы установить на планете единое мировое правительство, с единым президентом, единой армией, единой валютой, единой религией. Для этого они спланировали уничтожение 75% населения планеты, чтобы оставить в живых так называемый «золотой миллиард». Утверждается, что в число этого миллиарда, по их планам, должны войти лучшие умы планеты, а также те, кто будет обслуживать и защищать систему нового мирового порядка.Претенденты на роль счастливчиков каждый раз называются разные, в зависимости от ситуации: в 80-е годы из их числа исключался Советский Союз, позже всё постсоветское пространство. И каждый раз сторонники этой теории приводят в качестве доказательств какие-то секретные документы, которые к ним случайно попали, или интерпретируют оброненные с высоким трибун фразы сильных мира сего в нужном ракурсе. Несколько событий, реально мало связанных между собой, выдаются как звенья одной цепи. И тогда вырастает теория, что всё зло на Земле, будь то войны, эпидемии, наркотики и т.д., организовала эта самая элита для сокращения популяции населения Земли. Следовательно, вполне логично предположить, считают они, что и коронавирус - это дело рук этих самых правителей.Правда, теперь у «золотого миллиарда» уже нет конкретного контингента, который нужно оставить «хозяевам всех денег», ибо вирус распространился по всем миру. По версии сторонников конспирологии, сама элита всё это время отсиживается в своих бункерах или на каком-то острове. Но тогда встаёт вопрос, а кто тогда будет их обслуживать, если в этой пандемии погибнут в том числе и лучшие? Или они тоже все сейчас находятся в бункерах вместе с элитой?Кроме того, если в этот таинственный круг входят монаршьи особы, то кто допустил заражение коронавирусом принца Чарльза, ведь он в силу своего возраста входит в группу риска. И если эта элита такая всемогущая, то почему она находится на партизанском положении и, управляя миром, предпочитает оставаться в тени?Впрочем, конспирологические теории были популярны во все времена. Сначала люди объясняли все события, будь то стихия или Троянская война, заговором богов против человека, позже место богов заняли могущественные люди или группы.Взглянем на перечень событий. В Великой Французской революции подозревали «иллюминатов» - всемогущую и таинственную секту. Великая депрессия США - заговор Кремля. Развал СССР - дело рук США. (Хотя, например, распад СССР ещё в середине 1980-х гг. казался невозможным большинству американских аналитиков). Изменение климата - продажные учёные и ООН. Теракты 11 сентября - американские спецслужбы. ГМО — оружие массового уничтожения, спланированного власть имущими, так же, как и вакцинация. До сих пор живы гипотезы, что миром по-прежнему управляют масоны или тамплиеры. Не остаётся без внимания и «всемирный еврейский заговор».Кроме Тайного Правительства Земли, присутствует теория о том, что миром управляют рептилоиды - пришельцы из космоса, принявшие человеческий облик. Люди самых разных возрастов с упорством доказывают в социальных сетях, что, например, Марк Цукерберг, Владимир Путин и другие влиятельные политики - тоже рептилоиды. Мол, их даже можно распознать по характерным особым приметам.Стоит вспомнить и о так называемой «зоне 51». Эта теория строится на том, что в 1947 году в США потерпела крушение летающая тарелка, а военные в спешке спрятали её в «зоне 51», где расположена секретная база ВВС США, которая и разрабатывает секретные технологии.Сердце любой теории заговора — поиск абсолютной власти. Мы боимся того, чего не знаем. Заговоры, монстры, ангелы и демоны — до сих пор неотъемлемая часть нас самих, просто эпоха интернета вдохнула в них новую жизнь. По мнению психологов, вера в теории заговора охватывает и мужчин, и женщин всех социальных слоёв и возрастов, независимо от образования и от того, за «либералов» они или за «консерваторов», — люди верят в заговоры против себя. Это явление даже получило название «когнитивного искажения», что подразумевает под собой многочисленные логические ошибки в понимании причинно-следственных связей. Поэтому нередко даже здравомыслящие люди, не являющиеся приверженцами конспирологических теорий, попадаются на эти уловки.Многочисленные исследования показывают, что большинство людей верят как минимум в одну из теорий заговора - от существования секретного мирового правительства до контакта с пришельцами. У каждого из нас среди знакомых есть немало сторонников теории заговора. Попробуйте вступить с ними в спор – и вы скоро поймёте, что уговорить их отбросить подозрения просто невозможно. Наоборот, они не только не согласятся с вашими рациональными аргументами, но и найдут в них нечто, подтверждающее их точку зрения.Любой, кто пытается опровергнуть теорию заговора, неизбежно сам становится объектом подозрений. И это понятно: вера в конспирологию даёт человеку ощущение собственной значимости и уникальности. Сторонник такой концепции считает, что обладает особым знанием, недоступным окружающим.Всё зависит от точки отсчёта, которая и определяет логику. Верите в теорию заговора? Значит, вы всегда найдёте ей подтверждение! Так, великое открытие Коперника, переместившего точку отсчёта с Земли на Солнце, в течение долгих лет не признавалось научными авторитетами из-за бесполезности. Все небесные таблицы были составлены, исходя из предположения, что центром мироздания является Земля, а не Солнце, и эти расчёты казались незыблемыми, как дважды два. А затем, когда была доказана теория Коперника, более 200 лет пришлось решать проблемы, вызванные всего-навсего переменой точки отсчёта!Как правило, пик популярности глобальных теорий заговора совпадает с периодами экономической и политической нестабильности, кризиса. Накопленный опыт многих показывает, что «лучше перебдеть, чем недобдеть», – и такие особенности восприятия закрепились у людей надолго. Именно тогда и возникают простые решения - поиск врагов, персонально ответственных за кризис. Это и делает глобальные теории заговора одним из самых эффективнх инструментов манипуляции в кризисных обществах. К тому же современный человек ежедневно имеет дело с огромными объёмами информации – поэтому наше восприятие и даёт сбой, отыскивая связи там, где их нет.Между тем, как показывает история, большинство событий происходит не благодаря, а вопреки чьей-либо воле. Мы можем спустя века тщательно выискивать причинно-следственные связи в том или ином историческом событии, но нам трудно смириться с тем, что многие из них происходили стихийно, хаотично. Очень часто история сворачивает не туда, куда ей логически предназначено. И причины для этого могут быть самые тривиальные.Например, почему в IV веке н.э. император Константин из современных ему культов - манихейство, митраизм, поклонение Изиде, зороастризм, иудаизм и даже буддизм - предпочёл учение тогда ещё малоизвестной группы последователей христианства? У него были провидцы, которые предсказали ему, что эта религия станет вскоре мировой? Или всё дело в том, что мама крестилась, и Константин понимал, что ему не будет покоя, пока он не последует её примеру?Историю невозможно предсказать, но можно спустя годы объяснить. И легче всего тем, кто обладает лишь поверхностным знанием об этом времени. Кто разбирается в эпохе, осведомлён и о множестве путей, которыми история почему-то пренебрегла. Если разобраться, то лучше всего ситуацией владели её современники, но им-то как раз всё будущее виделось в тумане. А вот нам сегодня всё кажется простым, ясным и очевидным. Учёные объясняют это ловушкой обратной перспективы.Сегодня мы не можем сказать, чем закончится нынешняя пандемия. Превратится ли Китай в сверхдержаву? Утратят ли Соединённые Штаты гегемонию? Нас ждёт экологическая катастрофа или технологический рай? Но пройдут десятилетия, люди оглянутся и скажут, что ответ был очевиден. Хотя он очевиден неочевидно. Они будут знать, как всё произошло, но не почему. Так, в октябре 1913 года большевики в России представляли из себя маленькую радикальную партию. Тогда ни один здравомыслящий человек не предположил бы, что через четыре года они свергнут монархию и завладеют страной. А вот сегодня даже школьники легко объясняют ситуацию, используя набор стандартных объяснений из учебника. Хотя объясняют по-разному, нередко примешивая опять же различные теории заговора. И это будет очередной ловушкой.К сожалению, мы не можем объяснить причины, по которым история делает тот или иной выбор, хотя одну важную вещь мы можем отметить: руководствуется она при этом отнюдь не интересами каких-то людей или групп. Впрочем, мысль о том, что будущее нельзя спрогнозировать, наполняет наши души страхом перед неизвестностью. Поэтому признание стихийного фактора, а не чьей-то злой воли, для многих невозможная вещь.Легче всего вред теорий заговора проследить на медицине. Например, существует теория, что ВИЧ - это выдумка врачей и фармакологических компаний. В итоге человек, инфицированный вирусом СПИДа, добровольно отказывается от лечения, чем наносит вред себе и окружающим, так как сознательно не предпринимает необходимые меры предосторожности и может заразить близких людей.Ещё одна опасная «медицинская» теория заговора – выступления против вакцинации. Противники прививок считают, что те способны вызвать некоторые опасные заболевания. С этим движением связаны, например, вспышки кори, которые зарегистрировали во многих странах в 2015-2017 годах. Между тем, лекарств против кори нет. Главный способ избежать её – профилактика с помощью вакцины.Сегодняшнее обострение конспирологии, связанное с якобы намеренным раздуванием паники вокруг коронавируса, приводит к тому, что многие последователи этой теории не придерживаются карантина, чем представляют опасность для окружающих.В заключение я хотела бы вспомнить роман Умберто Эко «Маятник Фуко», где показано, как игра разума рождает миф, ставший теорией заговора. Легковерность группы людей приводит к тому что «шутливо» составленная кем-то цепочка событий и причин и следствий, кажется им истиной в последней инстанции. Более того, поверив в теорию заговора, они начинают совершать действия, которые уже не контролируются авторами этой «шутки». И теория заговора, при всей её абсурдности и бессмысленности, обретает жизнь в виде адептов - её носителей... Ромуальда ПОШЕВЕЦКАЯ , специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: теории заговора, конспирологический, Бильдербергский клуб — статья прочитана 343 раза Комментарии