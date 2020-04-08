Главная >> Новости >> экономика, политика >> Завершен конкурс на замещение должности главы Клайпедского порта

Завершен конкурс на замещение должности главы Клайпедского порта



Конкурс на замещение должности главы Клайпедского порта выиграл бывший производственный директор контролируемой концерном Achemos grupe Клайпедской стивидорной компанией (Klasco) Альгис Латакас, проработавший в порту почти двадцать лет.

Это подтвердил BNS сам А. Латакас, об этом сообщило и Министерство транспорта.

Работающий сейчас в компании бизнес-консультаций Averditum А. Латакас победил 12 других претендентов, включая и временного главу порта, его директора по инфраструктуре Видмантаса Паукште.

На должность гендиректора порта А. Латакас должен быть назначен после того, как его кандидатуру проверит правоохрана.

А. Латакас вместе с бывшим главой порта Арвидасом Вайткусом участвовал в одном списке "аграриев" на проходивших год назад выборах в городской совет Клайпеды, однако А. Латакас не был избран. Он на прошлой неделе сказал BNS, что не является другом А. Вайткуса, однако они знакомы, он также сказал, что не состоит в партии "аграриев".
В марте прошлого года А. Вайткус был уволен, потому что тогдашний министр транспорта Рокас Масюлис засомневался, что баллотировавшийся с "аграриями" директор порта сможет остаться беспристрастным в отношении предприятий, которые были спонсорами его на выборах в горсовет и в мэры Клайпеды.

А. Латакас сказал неделю назад BNS, что у него есть необходимый опыт руководства портом, потому что он проработал в нём почти 18 лет.

У порта нет постоянного главы уже год, после того, как в марте прошлого года был уволен А. Вайткус.

Главная комиссия по служебной этике, а впоследствии и суд, постановили, что А. Вайткус нарушил служебную этику. Как утверждает суд, предприятия, контролируемые предпринимателями порта, поддержавшими его на выборах, занимают важную часть в общей структуре погрузок порта, а самому А. Вайткусу приходилось принимать связанные с ними решения.

Последний уверял, что был снят с должности по политическим мотивам, но его жалобы в суды были отклонены.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: конкурс, порт, директор, минтранс
География: Литва, Клайпеда
статья прочитана 158 раз
добавлена сегодня, 8 апреля, 12:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка