Завершен конкурс на замещение должности главы Клайпедского порта 🔊 Воспроизвести



Конкурс на замещение должности главы Клайпедского порта выиграл бывший производственный директор контролируемой концерном Achemos grupe Клайпедской стивидорной компанией (Klasco) Альгис Латакас, проработавший в порту почти двадцать лет.



Это подтвердил BNS сам А. Латакас, об этом сообщило и Министерство транспорта.



Работающий сейчас в компании бизнес-консультаций Averditum А. Латакас победил 12 других претендентов, включая и временного главу порта, его директора по инфраструктуре Видмантаса Паукште.



На должность гендиректора порта А. Латакас должен быть назначен после того, как его кандидатуру проверит правоохрана.



А. Латакас вместе с бывшим главой порта Арвидасом Вайткусом участвовал в одном списке "аграриев" на проходивших год назад выборах в городской совет Клайпеды, однако А. Латакас не был избран. Он на прошлой неделе сказал BNS, что не является другом А. Вайткуса, однако они знакомы, он также сказал, что не состоит в партии "аграриев". Конкурс на замещение должности главы Клайпедского порта выиграл бывший производственный директор контролируемой концерном Achemos grupe Клайпедской стивидорной компанией (Klasco) Альгис Латакас, проработавший в порту почти двадцать лет.Это подтвердил BNS сам А. Латакас, об этом сообщило и Министерство транспорта.Работающий сейчас в компании бизнес-консультаций Averditum А. Латакас победил 12 других претендентов, включая и временного главу порта, его директора по инфраструктуре Видмантаса Паукште.На должность гендиректора порта А. Латакас должен быть назначен после того, как его кандидатуру проверит правоохрана.А. Латакас вместе с бывшим главой порта Арвидасом Вайткусом участвовал в одном списке "аграриев" на проходивших год назад выборах в городской совет Клайпеды, однако А. Латакас не был избран. Он на прошлой неделе сказал BNS, что не является другом А. Вайткуса, однако они знакомы, он также сказал, что не состоит в партии "аграриев". В марте прошлого года А. Вайткус был уволен, потому что тогдашний министр транспорта Рокас Масюлис засомневался, что баллотировавшийся с "аграриями" директор порта сможет остаться беспристрастным в отношении предприятий, которые были спонсорами его на выборах в горсовет и в мэры Клайпеды.



А. Латакас сказал неделю назад BNS, что у него есть необходимый опыт руководства портом, потому что он проработал в нём почти 18 лет.



У порта нет постоянного главы уже год, после того, как в марте прошлого года был уволен А. Вайткус.



Главная комиссия по служебной этике, а впоследствии и суд, постановили, что А. Вайткус нарушил служебную этику. Как утверждает суд, предприятия, контролируемые предпринимателями порта, поддержавшими его на выборах, занимают важную часть в общей структуре погрузок порта, а самому А. Вайткусу приходилось принимать связанные с ними решения.



Последний уверял, что был снят с должности по политическим мотивам, но его жалобы в суды были отклонены. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика Ключевые слова: конкурс, порт, директор, минтранс География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 158 раз Комментарии