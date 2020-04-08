Правительство Литвы предлагает продлить карантин до 27 апреля 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы предлагает продлить карантин на две недели - до 24 часов 27 апреля.



Решение об этом правительство примет в среду.



Накануне заседания премьер Саулюс Сквернялис сказал, что карантин будет продлён на две недели, но после Пасхи можно будет разрешить открыться некоторым видам малого бизнеса, если он обеспечит необходимые меры защиты.



В пасхальные выходные в Литве намечается ограничить передвижение жителей, чтобы предотвратить распространение коронавируса.



По словам С. Сквернялиса, если ситуация останется стабильной, то некоторым видам торговли будет разрешено открыться, если они обязуются ограничивать потоки людей и обеспечить безопасность продавцов и клиентов.



Чтобы замедлить расползание коронавируса, в Литве карантин был введён 16 марта. Были закрыты школы, детские сады и университеты, запрещена деятельность большинства магазинов, кафе.



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В Литве установлено 32 новых случая коронавируса, общее число заразившихся составляет теперь 912, информировало в среду Министерство здравоохранения.



За последние сутки была проверена 2301 проба на вирус, в общей сложности в стране проведено более 30 тыс. тестов.



Как сообщает Минздрав, 588 проб остались непроверенными.



В Литве 15 человек умерли от коронавируса, восемь человек выздоровели. Правительство Литвы предлагает продлить карантин на две недели - до 24 часов 27 апреля.Решение об этом правительство примет в среду.Накануне заседания премьер Саулюс Сквернялис сказал, что карантин будет продлён на две недели, но после Пасхи можно будет разрешить открыться некоторым видам малого бизнеса, если он обеспечит необходимые меры защиты.В пасхальные выходные в Литве намечается ограничить передвижение жителей, чтобы предотвратить распространение коронавируса.По словам С. Сквернялиса, если ситуация останется стабильной, то некоторым видам торговли будет разрешено открыться, если они обязуются ограничивать потоки людей и обеспечить безопасность продавцов и клиентов.Чтобы замедлить расползание коронавируса, в Литве карантин был введён 16 марта. Были закрыты школы, детские сады и университеты, запрещена деятельность большинства магазинов, кафе.* * *В Литве установлено 32 новых случая коронавируса, общее число заразившихся составляет теперь 912, информировало в среду Министерство здравоохранения.За последние сутки была проверена 2301 проба на вирус, в общей сложности в стране проведено более 30 тыс. тестов.Как сообщает Минздрав, 588 проб остались непроверенными.В Литве 15 человек умерли от коронавируса, восемь человек выздоровели. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 129 раз Комментарии