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Правительство Литвы предлагает продлить карантин до 27 апреля
Правительство Литвы предлагает продлить карантин на две недели - до 24 часов 27 апреля.
Решение об этом правительство примет в среду.
Накануне заседания премьер Саулюс Сквернялис сказал, что карантин будет продлён на две недели, но после Пасхи можно будет разрешить открыться некоторым видам малого бизнеса, если он обеспечит необходимые меры защиты.
В пасхальные выходные в Литве намечается ограничить передвижение жителей, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
По словам С. Сквернялиса, если ситуация останется стабильной, то некоторым видам торговли будет разрешено открыться, если они обязуются ограничивать потоки людей и обеспечить безопасность продавцов и клиентов.
Чтобы замедлить расползание коронавируса, в Литве карантин был введён 16 марта. Были закрыты школы, детские сады и университеты, запрещена деятельность большинства магазинов, кафе.
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В Литве установлено 32 новых случая коронавируса, общее число заразившихся составляет теперь 912, информировало в среду Министерство здравоохранения.
За последние сутки была проверена 2301 проба на вирус, в общей сложности в стране проведено более 30 тыс. тестов.
Как сообщает Минздрав, 588 проб остались непроверенными.
В Литве 15 человек умерли от коронавируса, восемь человек выздоровели.
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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