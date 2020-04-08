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Президенты стран Балтии обсудят ситуацию с коронавирусом и стратегию преодоления кризиса

Президент Литвы Гитанас Науседа


Президенты Литвы, Латвии и Эстонии в среду в режиме видеоконференции обсудят ситуацию с коронавирусом и стратегию преодоления экономического кризиса.

Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд обсудят применяющиеся национальные и европейские меры по борьбе с пандемией COVID-19, дадут оценку их эффективности, информировал BNS советник президента Литвы Антанас Бубнялис.

Президенты также будут говорить о стратегии преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Во время встречи не будут обойдены вниманием вопросы региональной безопасности, проведения в жизнь совместных инфраструктурных проектов.

В странах Балтии к полудню вторника было подтверждено в общей сложности 2577 случаев нового коронавируса.

По последним данным, в Литве установлено 912 случаев заболевания COVID-19, умерли 15 человек.

В Латвии, по данным на вторник, было подтверждено 548 случаев, зафиксирована одна смерть, в Эстонии установлено 1149 случаев заболевания, умер 21 человек.
BNS
Категории: политика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: граница, контроль, Президенты, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 8 апреля, 09:34

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