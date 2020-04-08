Президенты стран Балтии обсудят ситуацию с коронавирусом и стратегию преодоления кризиса 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



Президенты Литвы, Латвии и Эстонии в среду в режиме видеоконференции обсудят ситуацию с коронавирусом и стратегию преодоления экономического кризиса.



Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд обсудят применяющиеся национальные и европейские меры по борьбе с пандемией COVID-19, дадут оценку их эффективности, информировал BNS советник президента Литвы Антанас Бубнялис.



Президенты также будут говорить о стратегии преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



Во время встречи не будут обойдены вниманием вопросы региональной безопасности, проведения в жизнь совместных инфраструктурных проектов.



В странах Балтии к полудню вторника было подтверждено в общей сложности 2577 случаев нового коронавируса.



По последним данным, в Литве установлено 912 случаев заболевания COVID-19, умерли 15 человек.



В Латвии, по данным на вторник, было подтверждено 548 случаев, зафиксирована одна смерть, в Эстонии установлено 1149 случаев заболевания, умер 21 человек. Президенты Литвы, Латвии и Эстонии в среду в режиме видеоконференции обсудят ситуацию с коронавирусом и стратегию преодоления экономического кризиса.Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд обсудят применяющиеся национальные и европейские меры по борьбе с пандемией COVID-19, дадут оценку их эффективности, информировал BNS советник президента Литвы Антанас Бубнялис.Президенты также будут говорить о стратегии преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.Во время встречи не будут обойдены вниманием вопросы региональной безопасности, проведения в жизнь совместных инфраструктурных проектов.В странах Балтии к полудню вторника было подтверждено в общей сложности 2577 случаев нового коронавируса.По последним данным, в Литве установлено 912 случаев заболевания COVID-19, умерли 15 человек.В Латвии, по данным на вторник, было подтверждено 548 случаев, зафиксирована одна смерть, в Эстонии установлено 1149 случаев заболевания, умер 21 человек. BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, Президенты, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 129 раз Комментарии