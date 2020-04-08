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Нафтогаз готовит новые претензии к Газпрому на $17, 3 миллиарда

© Сергей Старостенко


Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о планах компании предъявить российскому "Газпрому" новые претензии, сообщает РИА Новости.

"Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к "Газпрому" на сумму еще 17,3 миллиарда долларов. В случае согласования — впереди также много работы", — написал Витренко в фейсбуке. О каких именно вопросах идет речь, он не уточнил.

В феврале Витренко заявлял, что "Нафтогаз", среди прочего, изучает возможность подать в Стокгольмский арбитраж иск о переуступке ему в 2009 году "Газпромом" долга RosUkrEnergo на 1,7 миллиарда долларов.
В конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через Украину. Согласно контракту на пять лет, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.

Кроме того, стороны также договорились об урегулировании юридических разногласий и подписали соглашение об отказе от исков, по которым еще не был вынесен окончательный вердикт. "Газпром", со свой стороны, выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, а украинское правительство подписало мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий к российскому концерну на 7,4 миллиарда долларов.
РИА Новости
Категории: политика, экономика, в Европе
Ключевые слова: Газпром, иск, Стокгольм, Нафтогаз
География: Украина
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добавлена сегодня, 8 апреля, 08:00

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