Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля 🔊 Воспроизвести © AP Photo/Tsafrir Abayov



Трансляция церемонии будет вестись на весь мир из Храма Гроба Господня в Иерусалиме



В иерусалимском храме Воскресения Христова (известен также как Храм Гроба Господня - прим. В иерусалимском храме Воскресения Христова (известен также как Храм Гроба Господня - прим. ТАСС ) в Великую Субботу, которая в этом году выпадает на 18 апреля, состоится церемония схождения Благодатного огня, но "без присутствия паломников" и с "ограниченным количеством участников" из-за мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор. "Церемония 18 апреля состоится, как и всегда, только без присутствия паломников. Церемония пройдет с ограниченным количеством участников. В ней будут участвовать порядка 10 человек", - сказал дипломат, отметив, что из Храма Гроба Господня трансляция церемонии будет вестись на весь мир.



Акива Тор сообщил, что ряд стран направят самолеты для того, чтобы получить Благодатный огонь в аэропорту Бен-Гурион. "После церемонии огонь будет доставлен представителями Греческой православной церкви к Яффским воротам Старого города Иерусалима, после чего представители посольств, что не обязательно, но скорее всего это будут они, доставят огонь в аэропорт Бен-Гурион. Представители, которые прилетят за огнем, не смогут выходить из своих самолетов из-за условий карантина, но им передадут огонь те, кто получит его у Яффских ворот", - сказал Тор.



Храм Гроба Господня в Иерусалиме был закрыт 25 марта из-за ситуации с коронавирусом. По информации государственного радио Израиля "Кан", такое решение было принято местным церковным руководством в координации с израильской полицией. С 25 марта израильтянам предписано не отходить больше чем на 100 метров от своего места жительства, такси запрещено перевозить более одного пассажира, исключены общественные собрания, включая массовые богослужения. Ездить на личном транспорте можно в количестве не более двух человек и только в супермаркет за продуктами или в аптеку, а также для получения медицинского обслуживания, либо в случае "передвижения работника на разрешенную работу в соответствии с действующими установками".



Иерусалимский храм Воскресения Христова - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год в Великую Субботу (в этом году выпадает на 18 апреля) накануне православной Пасхи там происходит чудо схождения Благодатного огня. ТАСС Категории: общество, культура, в мире Ключевые слова: пасха, Иерусалим, огонь, карантин, коронавирус — статья прочитана 153 раза Комментарии