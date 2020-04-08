Главная >> Новости >> экономика, политика, в мире >> VA: решение Москвы ограничить экспорт зерна вызвало тревогу в мире

VA: решение Москвы ограничить экспорт зерна вызвало тревогу в мире

Reuters


Российское правительство ввело квоты на экспорт зерновых, и если раньше Россия экспортировала по 43,3 млн тонн, то теперь эта планка снижена до 7 млн тонн, сообщает Valeurs actuelles. При этом международные организации опасаются, что из-за таких ограничений будет нарушена вся цепочка поставок продуктов питания в мире.

Россия ввела квоты на экспорт зерновых культур до конца июня, пишет Valeurs actuelles. Сюда вошли пшеница, кукуруза, ячмень, рожь. Связана эта мера с опасениями насчёт разгула эпидемии коронавируса.

Российское правительство тем самым хочет, чтобы первым делом зерновые попадали на внутренний рынок, чтобы ими были обеспечены российские граждане. В новом законе говорится, что эти зерновые имеют важное значение для национального рынка. И поэтому в условиях эпидемии власти хотят сохранить поставки и избежать роста цен.
Обычно Россия экспортирует по 43,3 млн тонн зерновых, и 35 млн тонн из них составляет пшеница. Сейчас эта планка снижена до 7 млн тонн. Но при этом нет никаких ограничений на торговлю с Казахстаном и Белоруссией, с которыми у России таможенный союз.

Однако руководители Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации выразили опасения в отношении последствий таких ограничений. По их словам, введение квот на экспорт зерновых может нарушить цепочку поставок продуктов питания в мире, отмечает Valeurs actuelles.

Оригинал новости ИноТВ
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: Россия, экспорт, зерно
статья прочитана 186 раз
добавлена сегодня, 8 апреля, 15:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка