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Литва выделит Италии и Испании медицинских средств на 100 тыс. евро



Литовское правительство планирует выделить из резерва 100 тыс. евро на гуманитарную помощь Италии и Испании, которые больше других пострадали от эпидемии коронавируса, сообщил во вторник премьер Саулюс Сквернялис.

По его словам, на эти средства будут приобретены средства медицинской защиты, дыхательные аппараты.

В Испании установлено 140,5 тыс. случаев коронавируса, от него здесь умерло почти 13,8 тыс. человек. В Италии 132,5 тыс. заразившихся, умерло 16,5 тыс. человек.
BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: помощь, Испания, Италия, контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 8 апреля, 10:20

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