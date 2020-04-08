|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Литва выделит Италии и Испании медицинских средств на 100 тыс. евро
Литовское правительство планирует выделить из резерва 100 тыс. евро на гуманитарную помощь Италии и Испании, которые больше других пострадали от эпидемии коронавируса, сообщил во вторник премьер Саулюс Сквернялис.
По его словам, на эти средства будут приобретены средства медицинской защиты, дыхательные аппараты.
В Испании установлено 140,5 тыс. случаев коронавируса, от него здесь умерло почти 13,8 тыс. человек. В Италии 132,5 тыс. заразившихся, умерло 16,5 тыс. человек.
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: помощь, Испания, Италия, контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|