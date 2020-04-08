Литва выделит Италии и Испании медицинских средств на 100 тыс. евро 🔊 Воспроизвести



Литовское правительство планирует выделить из резерва 100 тыс. евро на гуманитарную помощь Италии и Испании, которые больше других пострадали от эпидемии коронавируса, сообщил во вторник премьер Саулюс Сквернялис.



По его словам, на эти средства будут приобретены средства медицинской защиты, дыхательные аппараты.



В Испании установлено 140,5 тыс. случаев коронавируса, от него здесь умерло почти 13,8 тыс. человек. В Италии 132,5 тыс. заразившихся, умерло 16,5 тыс. человек. Литовское правительство планирует выделить из резерва 100 тыс. евро на гуманитарную помощь Италии и Испании, которые больше других пострадали от эпидемии коронавируса, сообщил во вторник премьер Саулюс Сквернялис.По его словам, на эти средства будут приобретены средства медицинской защиты, дыхательные аппараты.В Испании установлено 140,5 тыс. случаев коронавируса, от него здесь умерло почти 13,8 тыс. человек. В Италии 132,5 тыс. заразившихся, умерло 16,5 тыс. человек. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: помощь, Испания, Италия, контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 178 раз Комментарии