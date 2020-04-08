«Большая нефтяная война 2020-…»: Путин предложил ОПЕК+США условия почетной капитуляции 🔊 Воспроизвести



Судя по последним заявлениям президентов США и России и суете Саудовской Аравии вокруг встречи ОПЕК, общие параметры будущей сделки по нефти уже в целом согласованы и теперь осталось утрясти детали, передает



Правда, утрясание этих самых деталей – вопрос совсем не технический, ведь резать придется по живому – по интересам, а для некоторых стран и по их будущему.



Судя по последним заявлениям президентов США и России и суете Саудовской Аравии вокруг встречи ОПЕК, общие параметры будущей сделки по нефти уже в целом согласованы и теперь осталось утрясти детали, передает Украина и мир Правда, утрясание этих самых деталей – вопрос совсем не технический, ведь резать придется по живому – по интересам, а для некоторых стран и по их будущему. Совещание у Путина



Открытое совещание Путина по вопросам энергетики 3 апреля стало по сути объявлением позиции России по вопросу нефтяного урегулирования. Президент России, в такой не очень прямой форме объявил, как он видит общие параметры будущего урегулирования. И эти параметры явно не очень понравятся его главным «партнерам», потому, что для одного - это будет обозначать удавку в том вопросе, где он десятилетиями привык диктовать миру свою волю, а для второго – и вовсе безрадостное будущее. Итак, что это за параметры:



Цена на нефть должна быть стабилизирована на уровне 40-45$ чтобы это было выгодно не только производителям, но и потребителям.



Большое сокращение добычи всеми – до 10 млн. барр. в сутки от объемов начала 2020 года. При этом, Путин особо подчеркнул, что точкой отсчета будет не нынешняя добыча, а последние параметры сделки ОПЕК+.



Почему так? Тут все просто. Если мы проанализируем цифры первоначальных договоренностей конца 2016 года и последних, образца 2019-го, то мы увидим, как медленно, но уверенно Москва давила Эр-Рияд и другие страны ОПЕК. До соглашения Россия и КСА добывали примерно по 10,3-10,6 млн. барр. нефти каждая. Если в 2017-ом оговоренные объемы ее добычи составляли 10,3 млн. барр. для России и 10 млн. барр. для Саудовской Аравии, то после «терок» конца 2018-го и перезаключения соглашения ОПЕК+ на новых условиях Россия стала добывать 10,6 млн. барр, а Саудовская Аравия 9,6 млн. барр.











То есть квоты остались примерно теми же, но были перераспределены в пользу России.



Таким образом уже старая и выброшенная в утиль сделка ОПЕК+ служила для Москвы инструментом «обуздания» Саудовской Аравии и частичной постановки под свой контроль нефтяного рынка, а согласно планов нынешней войны, «разбитыми» должны были быть и амбиции главного не подпавшего под ее действие нефтяного игрока – Соединенных Штатов Америки.



Включение США в новую сделку и наложение на них ограничительных мер добровольно – избавит всех от долгой войны на истощение и позволит быстрее выработать новые правила игры на рынке, который, если все пойдет по плану Москвы теперь будет регулироваться отношениями двух стран России и США. Саудовская Аравия в этой формуле выносится за скобки и в недалеком будущем вообще утрачивает свои позиции на мировом рынке нефти.



Нет, нефть качать она не перестанет, но ее роль будет чисто пассивной, и ее дело будет поставлять на мировые рынки нефти столько, сколько ей скажут. Именно Саудовской Аравии отводится роль стабилизатора цен, которые станут важнейшим звеном будущих соглашений.



Почему так. Путин не случайно подчеркнул, что он не сторонник высоких цен на нефть, и что новое соглашение должно учитывать интересы, как производителей, так и потребителей. А потому цены должны быть стабилизированы на уровне 40-45$ за баррель, что по «странному стечению обстоятельств» полностью совпадает с показателями бездефицитности российского бюджета.



А теперь вспоминаем, когда эта ценовая формула стала для России нормой и когда страну начали учить жить по этому новому правилу? Еще бюджет 2016 года был сверстан по-старому, а в 2017-ом уже по-новому. А теперь вспоминаем, когда заключалась сделка ОПЕК+? В конце 2016-го…



Кто еще не понял, поясняю, уже тогда Путин планировал сегодняшнюю ситуацию и готовился к нефтяной войне при первом удобном случае, который и наступил во время коронавирусного кризиса. А теперь он пытается в заключительном акте накинуть аркан на американские нефтяные амбиции и контролировать их, как и саудитов, при помощи выгодных для себя, но убийственных для «партнеров» цен.



Почему они убийственны для «партнеров». Да потому, что 40-45$ за баррель уже очень скоро естественным рыночным механизмом заставят сбавить обороты американской сланцевой нефтянке. Еще в 2019 году пошли сообщения, что отрасль уперлась в технологический потолок, а самые лучшие площади уже освоены. И далее будет идти рост себестоимости добычи. А значит, цену 40-45$ за барр. с каждым годом не будут выдерживать все большее число американских сланцевых компаний, что закончит сланцевый бум и приведет к медленному естественному сокращению добычи нефти в США – то есть того, чего Москва и добивалась в этой войне.



Еще хуже ситуация у Саудовской Аравии. Расходы их бюджета требуют цен 70-80$ за баррель. При ценах 40-45$ за баррель страна пусть и не так быстро, как при ценах 20-30$ за баррель будет проедать свои старые запасы, и уже через 10-15 лет от них ничего не останется, а КСА станет крупным мировым должником. Либо им придется резко сокращать уровень жизни населения со всеми вытекающими отсюда рисками. То есть зависимость от внешних игроков (а не забываем, что именно Россия недавно стала гегемоном Ближнего Востока) станет тотальной.



Вот такой вот «мирный план» капитуляции выдвинул Путин своим «партнерам» вчера. Сумеет ли он их дожать сейчас или для этого будет нужна еще одна война на рынке нефти – поглядим. В любом случае скучно не будет.



Автор: Юрий Подоляка Открытое совещание Путина по вопросам энергетики 3 апреля стало по сути объявлением позиции России по вопросу нефтяного урегулирования. Президент России, в такой не очень прямой форме объявил, как он видит общие параметры будущего урегулирования. И эти параметры явно не очень понравятся его главным «партнерам», потому, что для одного - это будет обозначать удавку в том вопросе, где он десятилетиями привык диктовать миру свою волю, а для второго – и вовсе безрадостное будущее. Итак, что это за параметры:Цена на нефть должна быть стабилизирована на уровне 40-45$ чтобы это было выгодно не только производителям, но и потребителям.Большое сокращение добычи всеми – до 10 млн. барр. в сутки от объемов начала 2020 года. При этом, Путин особо подчеркнул, что точкой отсчета будет не нынешняя добыча, а последние параметры сделки ОПЕК+.Почему так? Тут все просто. Если мы проанализируем цифры первоначальных договоренностей конца 2016 года и последних, образца 2019-го, то мы увидим, как медленно, но уверенно Москва давила Эр-Рияд и другие страны ОПЕК. До соглашения Россия и КСА добывали примерно по 10,3-10,6 млн. барр. нефти каждая. Если в 2017-ом оговоренные объемы ее добычи составляли 10,3 млн. барр. для России и 10 млн. барр. для Саудовской Аравии, то после «терок» конца 2018-го и перезаключения соглашения ОПЕК+ на новых условиях Россия стала добывать 10,6 млн. барр, а Саудовская Аравия 9,6 млн. барр.То есть квоты остались примерно теми же, но были перераспределены в пользу России.Таким образом уже старая и выброшенная в утиль сделка ОПЕК+ служила для Москвы инструментом «обуздания» Саудовской Аравии и частичной постановки под свой контроль нефтяного рынка, а согласно планов нынешней войны, «разбитыми» должны были быть и амбиции главного не подпавшего под ее действие нефтяного игрока – Соединенных Штатов Америки.Включение США в новую сделку и наложение на них ограничительных мер добровольно – избавит всех от долгой войны на истощение и позволит быстрее выработать новые правила игры на рынке, который, если все пойдет по плану Москвы теперь будет регулироваться отношениями двух стран России и США. Саудовская Аравия в этой формуле выносится за скобки и в недалеком будущем вообще утрачивает свои позиции на мировом рынке нефти.Нет, нефть качать она не перестанет, но ее роль будет чисто пассивной, и ее дело будет поставлять на мировые рынки нефти столько, сколько ей скажут. Именно Саудовской Аравии отводится роль стабилизатора цен, которые станут важнейшим звеном будущих соглашений.Почему так. Путин не случайно подчеркнул, что он не сторонник высоких цен на нефть, и что новое соглашение должно учитывать интересы, как производителей, так и потребителей. А потому цены должны быть стабилизированы на уровне 40-45$ за баррель, что по «странному стечению обстоятельств» полностью совпадает с показателями бездефицитности российского бюджета.А теперь вспоминаем, когда эта ценовая формула стала для России нормой и когда страну начали учить жить по этому новому правилу? Еще бюджет 2016 года был сверстан по-старому, а в 2017-ом уже по-новому. А теперь вспоминаем, когда заключалась сделка ОПЕК+? В конце 2016-го…Кто еще не понял, поясняю, уже тогда Путин планировал сегодняшнюю ситуацию и готовился к нефтяной войне при первом удобном случае, который и наступил во время коронавирусного кризиса. А теперь он пытается в заключительном акте накинуть аркан на американские нефтяные амбиции и контролировать их, как и саудитов, при помощи выгодных для себя, но убийственных для «партнеров» цен.Почему они убийственны для «партнеров». Да потому, что 40-45$ за баррель уже очень скоро естественным рыночным механизмом заставят сбавить обороты американской сланцевой нефтянке. Еще в 2019 году пошли сообщения, что отрасль уперлась в технологический потолок, а самые лучшие площади уже освоены. И далее будет идти рост себестоимости добычи. А значит, цену 40-45$ за барр. с каждым годом не будут выдерживать все большее число американских сланцевых компаний, что закончит сланцевый бум и приведет к медленному естественному сокращению добычи нефти в США – то есть того, чего Москва и добивалась в этой войне.Еще хуже ситуация у Саудовской Аравии. Расходы их бюджета требуют цен 70-80$ за баррель. При ценах 40-45$ за баррель страна пусть и не так быстро, как при ценах 20-30$ за баррель будет проедать свои старые запасы, и уже через 10-15 лет от них ничего не останется, а КСА станет крупным мировым должником. Либо им придется резко сокращать уровень жизни населения со всеми вытекающими отсюда рисками. То есть зависимость от внешних игроков (а не забываем, что именно Россия недавно стала гегемоном Ближнего Востока) станет тотальной.Вот такой вот «мирный план» капитуляции выдвинул Путин своим «партнерам» вчера. Сумеет ли он их дожать сейчас или для этого будет нужна еще одна война на рынке нефти – поглядим. В любом случае скучно не будет.Автор: Юрий Подоляка ukraineworld.info Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, нефть, Путин, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 368 раз Комментарии