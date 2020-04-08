Международные эксперты: Китай в дальнейшем станет движущей силой развития мировой экономики 🔊 Воспроизвести



В настоящее время в Китае работа по контролю и профилактике эпидемии принесла положительные результаты на данном этапе, и экономическая и социальная жизнь постепенно приходят в норму. Иностранные эксперты и ученые отмечают, что в Китае активно происходит восстановление производства и рабочего режима. Таким образом, сохраняется основная тенденция долгосрочного развития китайской экономики, что способствует обеспечению безопасности и стабильности глобальной цепи поставок, стимулирует скорейшее восстановление мировой экономики, передает агентство



По мнению экономиста из ЮАР Мартина Дэвиса, в настоящее время эпидемия вспыхнула во многих странах и регионах, что наносит очень серьезный удар по глобальной торговле и открывает новые вызовы для роста мировой экономики. «Китай активно усиливает координацию с другими странами на макро-уровне. Это способствует экономическому развитию Китая, а также объединению сил международного сообщества, что поможет как можно более ранней стабилизации и восстановлению мировой экономики». В настоящее время в Китае работа по контролю и профилактике эпидемии принесла положительные результаты на данном этапе, и экономическая и социальная жизнь постепенно приходят в норму. Иностранные эксперты и ученые отмечают, что в Китае активно происходит восстановление производства и рабочего режима. Таким образом, сохраняется основная тенденция долгосрочного развития китайской экономики, что способствует обеспечению безопасности и стабильности глобальной цепи поставок, стимулирует скорейшее восстановление мировой экономики, передает агентство СИНЬХУА По мнению экономиста из ЮАР Мартина Дэвиса, в настоящее время эпидемия вспыхнула во многих странах и регионах, что наносит очень серьезный удар по глобальной торговле и открывает новые вызовы для роста мировой экономики. «Китай активно усиливает координацию с другими странами на макро-уровне. Это способствует экономическому развитию Китая, а также объединению сил международного сообщества, что поможет как можно более ранней стабилизации и восстановлению мировой экономики». «Постепенное восстановление экономической активности Китая стимулирует мировую экономику. В настоящее время растет давление со стороны мировой экономики, испытывающей спад. Скорейшее восстановление китайской экономики может смягчить последствия эпидемии для мировой экономики», – сказал экономист из Панамы Эди Тапиро. Сегодня в Китае в разных регионах начинается восстановление работы и производства, что обеспечивает бесперебойный товарооборот внутри страны, стимулирует экспорт товаров.Это способствует росту уверенности на мировом рынке.



«Китайская экономика играет важную роль в глобальной экономике, являясь основой стабильности и стимулом роста». По мнению научного сотрудника Национального автономного университета Мексики Атуро Оропеза Касия, Китай имеет самую большую в мире систему производства и самый совершенный промышленный комплекс. Китайское правительство решительно принимает меры для координации работ по контролю и профилактике эпидемии, а также для планирования социально-экономического развития. Вместе с этим ряд принятых мер стимулирует восстановление производства и рабочего режима на предприятиях. Это свидетельствует об ответственности Китая, который способен справится с глобальным кризисом здравоохранения и стимулировать совместное процветание и развитие мировой экономики. «Уверен, что китайская экономика непременно преодолеет стоящие перед ней вызовы, будет дальше развивается и сможет внести новый вклад в развитие глобального экономического роста». russian.china.org.cn Категории: общество, экономика, в мире Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 167 раз Комментарии