Коломойский раскритиковал «антиколомойский закон» Верховной рады 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Украинский бизнесмен Игорь Коломойский подверг критике закон о национализированных банках, который в украинских СМИ назвали «антиколомойским», сообщило 7 апреля ИА REGNUM со ссылкой на издание «Новое время».



Одним из нововведений данного закона является запрет возвращать бывшим владельцам национализированные банки, а в 2016 году на Украине был национализирован крупнейший банк — «Приватбанк», которым владел Коломойский.



«Я бы назвал этот закон не «антиколомойским», а антиукраинским. Торговля суверенитетом и конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих», — рассказал бизнесмен.



Журналист напомнил, что от принятия данного закона зависит получение Украиной очередного кредита от МВФ и задал Коломойскому вопрос о его видении проблемы украинского долга.



«Я за реструктуризацию долгов», — ответил Коломойский.



Как сообщало ИА REGNUM, ранее к закону о национализации банков, который был принят в первом чтении, подали множество правок. На данный момент их число превысило 16 тысяч. Одним из нововведений данного закона является запрет возвращать бывшим владельцам национализированные банки, а в 2016 году на Украине был национализирован крупнейший банк — «Приватбанк», которым владел Коломойский.Журналист напомнил, что от принятия данного закона зависит получение Украиной очередного кредита от МВФ и задал Коломойскому вопрос о его видении проблемы украинского долга.«Я за реструктуризацию долгов», — ответил Коломойский.Как сообщало ИА REGNUM, ранее к закону о национализации банков, который был принят в первом чтении, подали множество правок. На данный момент их число превысило 16 тысяч. ИА “Regnum” Категории: в Европе, политика Ключевые слова: Игорь Коломойский, закон о национализированных банках, антиколомойский География: Украина, Киев — статья прочитана 87 раз Комментарии