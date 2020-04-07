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Коломойский раскритиковал «антиколомойский закон» Верховной рады

Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов




Украинский бизнесмен Игорь Коломойский подверг критике закон о национализированных банках, который в украинских СМИ назвали «антиколомойским», сообщило 7 апреля ИА REGNUM со ссылкой на издание «Новое время».

Одним из нововведений данного закона является запрет возвращать бывшим владельцам национализированные банки, а в 2016 году на Украине был национализирован крупнейший банк — «Приватбанк», которым владел Коломойский.

«Я бы назвал этот закон не «антиколомойским», а антиукраинским. Торговля суверенитетом и конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих», — рассказал бизнесмен.

Журналист напомнил, что от принятия данного закона зависит получение Украиной очередного кредита от МВФ и задал Коломойскому вопрос о его видении проблемы украинского долга.

«Я за реструктуризацию долгов», — ответил Коломойский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к закону о национализации банков, который был принят в первом чтении, подали множество правок. На данный момент их число превысило 16 тысяч.
ИА “Regnum”
Категории: в Европе, политика
Ключевые слова: Игорь Коломойский, закон о национализированных банках, антиколомойский
География: Украина, Киев
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добавлена сегодня, 7 апреля, 20:33

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