Коломойский раскритиковал «антиколомойский закон» Верховной рады

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский подверг критике закон о национализированных банках, который в украинских СМИ назвали «антиколомойским», сообщило 7 апреля ИА REGNUM со ссылкой на издание «Новое время».
Одним из нововведений данного закона является запрет возвращать бывшим владельцам национализированные банки, а в 2016 году на Украине был национализирован крупнейший банк — «Приватбанк», которым владел Коломойский.
«Я бы назвал этот закон не «антиколомойским», а антиукраинским. Торговля суверенитетом и конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих», — рассказал бизнесмен.
Журналист напомнил, что от принятия данного закона зависит получение Украиной очередного кредита от МВФ и задал Коломойскому вопрос о его видении проблемы украинского долга.
«Я за реструктуризацию долгов», — ответил Коломойский.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее к закону о национализации банков, который был принят в первом чтении, подали множество правок. На данный момент их число превысило 16 тысяч.