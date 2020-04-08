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В Forbes назвали самого богатого человека в мире

Глава Amazon Джефф Безос © Amy Harris/Invision/AP


Глава корпорации Amazon Джефф Безос третий год подряд возглавляет рейтинг, его состояние оценивается в $113 млрд

Глава корпорации Amazon Джефф Безос третий год подряд возглавляет рейтинг богатейших миллиардеров мира по версии издания Forbes, сообщает ТАСС.

Согласно 34-ому ежегодному рейтингу самых богатых людей мира, состояние Безоса составило $113 млрд, сократившись за год на $18 млрд. Второе место занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд.

На третье место рейтинга поднялся генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд. Занимавший ранее третье место списка глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт опустился на четвертую строчку рейтинга. Его состояние оценивается в $67,5 млрд, уменьшившись за год на $15 млрд.

Пятерку богатейших людей мира замыкает миллиардер Ларри Эллисон с состоянием в $59 млрд.

Всего в рейтинг Forbes вошли 2095 мировых миллиардеров, чье суммарное состояние составило $8 трлн. В 2019 году в рейтинг входили 2153 миллиардера с суммарным состоянием в $8,7 млрд.
ТАСС
Категории: экономика, общество, в мире
Ключевые слова: рейтинг, Forbes, миллиардеры
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добавлена сегодня, 8 апреля, 18:00

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