В Forbes назвали самого богатого человека в мире 🔊 Воспроизвести Глава Amazon Джефф Безос © Amy Harris/Invision/AP



Глава корпорации Amazon Джефф Безос третий год подряд возглавляет рейтинг, его состояние оценивается в $113 млрд



Глава корпорации Amazon Джефф Безос третий год подряд возглавляет рейтинг богатейших миллиардеров мира по версии издания Forbes, сообщает



Согласно 34-ому ежегодному рейтингу самых богатых людей мира, состояние Безоса составило $113 млрд, сократившись за год на $18 млрд. Второе место занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд.



На третье место рейтинга поднялся генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд. Занимавший ранее третье место списка глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт опустился на четвертую строчку рейтинга. Его состояние оценивается в $67,5 млрд, уменьшившись за год на $15 млрд.



Пятерку богатейших людей мира замыкает миллиардер Ларри Эллисон с состоянием в $59 млрд.



Всего в рейтинг Forbes вошли 2095 мировых миллиардеров, чье суммарное состояние составило $8 трлн. В 2019 году в рейтинг входили 2153 миллиардера с суммарным состоянием в $8,7 млрд. Глава корпорации Amazon Джефф Безос третий год подряд возглавляет рейтинг богатейших миллиардеров мира по версии издания Forbes, сообщает ТАСС Согласно 34-ому ежегодному рейтингу самых богатых людей мира, состояние Безоса составило $113 млрд, сократившись за год на $18 млрд. Второе место занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд.На третье место рейтинга поднялся генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд. Занимавший ранее третье место списка глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт опустился на четвертую строчку рейтинга. Его состояние оценивается в $67,5 млрд, уменьшившись за год на $15 млрд.Пятерку богатейших людей мира замыкает миллиардер Ларри Эллисон с состоянием в $59 млрд.Всего в рейтинг Forbes вошли 2095 мировых миллиардеров, чье суммарное состояние составило $8 трлн. В 2019 году в рейтинг входили 2153 миллиардера с суммарным состоянием в $8,7 млрд. ТАСС Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: рейтинг, Forbes, миллиардеры — статья прочитана 184 раза Комментарии