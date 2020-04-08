Сейм Литвы призывает сопротивляться историческому ревизионизму и дезинформации из России 🔊 Воспроизвести Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс



Литовский сейм во вторник осудил проводимый Россией исторический ревизионизм и распространяемую ею дезинформацию, а также призвал Европарламент (ЕП) и политиков Центральной Европы оказывать этому совместное сопротивление.



Об этом говорится в принятой во вторник резолюции парламента. За неё единогласно проголосовали 97 членов сейма.



Резолюцию представил сейму министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в преддверии 75-ой годовщины окончания Второй мировой войны (ВМВ).



Обращаясь к парламентариям, Л. Линкявичюс сказал, что в последнее время Россия активизировала распространение пропаганды, искажающей историческую правду.



"К сожалению, во время вируса не утихают другие эпидемии, а дезинформация распространяется ещё интенсивнее как в отношении вируса, так и в отношении исторической правды. С приближением мая, годовщины (окончания - ред.) Второй мировой войны, активизировалась пропаганды со стороны наших соседей", - сказал в сейме министр. Литовский сейм во вторник осудил проводимый Россией исторический ревизионизм и распространяемую ею дезинформацию, а также призвал Европарламент (ЕП) и политиков Центральной Европы оказывать этому совместное сопротивление.Об этом говорится в принятой во вторник резолюции парламента. За неё единогласно проголосовали 97 членов сейма.Резолюцию представил сейму министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в преддверии 75-ой годовщины окончания Второй мировой войны (ВМВ).Обращаясь к парламентариям, Л. Линкявичюс сказал, что в последнее время Россия активизировала распространение пропаганды, искажающей историческую правду."К сожалению, во время вируса не утихают другие эпидемии, а дезинформация распространяется ещё интенсивнее как в отношении вируса, так и в отношении исторической правды. С приближением мая, годовщины (окончания - ред.) Второй мировой войны, активизировалась пропаганды со стороны наших соседей", - сказал в сейме министр. Сейм Литвы в резолюции подчеркивает, что чтит память участников войны, сражавшихся с нацизмом, однако считает необходимым осудить Россию за то, что она лживо отрицает роль Советского Союза в развязывании войны и умаляет преступления СССР в Центральной и Восточной Европы после войны.



"Окончание ВМВ не принесло Литве и другим государствам Центральной и Восточной Европы свободу, напротив, обусловило вторую, продолжавшуюся пятьдесят лет советскую оккупацию, грубые преступления против человечности и тоталитарный гнёт", - говорится в резолюции.



"Сейм обращается к ЕП, парламентам государств Центральной и Восточной Европы, международным организациям и международному сообществу с призывом не мириться и сообща оказывать сопротивление проводимому Российской Федерацией историческому ревизионизму и распространяемой ею дезинформации", - говорится в документе.



Согласно резолюции, историческим ревизионизмом и дезинформацией Москва стремится "оправдать нынешнюю агрессивную политику и агрессию против соседних государств, посеять недоверие в западном сообществе, раскол в Евросоюзе и НАТО".



Резолюция также призвана выразить поддержку Польше, которую Россия обвинила в причастности к началу ВМВ.



Российское руководство в последнее время стремится оправдать пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, на основании которых накануне войны СССР и нацистская Германия разделили между собой Восточную Европу.



Каждый год 9 мая Россия устраивает торжественный военный парад в память о победе СССР над нацистской Германией. BNS Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: сейм, война, история, память, резолюция География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии