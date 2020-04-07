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Коронавирус диагностирован у 135 медиков Литвы, почти тысяча медиков - в изоляции
Сегодня коронавирусом в Литве больны 135 медиков, почти тысяча медиков находится в изоляции, говорит эпидемиолог Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Дайва Размувене.
"У нас 135 больных медиков. В Вильнюсском уезде - 53, в Клайпедском - 52, в других местах поменьше, например, в Каунасском уезде - 15", - сказала специалист BNS во вторник.
"На сегодняшний день 944 медицинских специалистов в самоизоляции", - добавила она.
По ее словам, коронавирус диагностирован у медиков из всех уездов, кроме Тельшяйского.
В группе высокого риска - более 4 тыс. человек
Как сказала эпидемиолог, в стране сейчас более 4 тыс. человек относится к группе высокого риска - у них был контакт с больными коронавирусом.
"В группе высокого риска 4124 человека, у них был контакт с больным. Они необязательно должны заболеть, однако (...) запас они должны быть в самоизоляции", - сказала Д. Размувене.
По словам специалиста, около 75% фиксируемых сейчас случаев - местные, около 25% случаев - завозные.
В частности, около 62% больных - люди в возрасте 40 лет и старше, остальные 38% - моложе 40 лет.
"Чаще болеют люди постарше, но болеют и молодые", - сказала эпидемиолог.
В Литве установлено 880 случаев коронавируса, а также 15 смертей от него, восемь человек выздоровели.
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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