Коронавирус диагностирован у 135 медиков Литвы, почти тысяча медиков - в изоляции 🔊 Воспроизвести



Сегодня коронавирусом в Литве больны 135 медиков, почти тысяча медиков находится в изоляции, говорит эпидемиолог Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Дайва Размувене.



"У нас 135 больных медиков. В Вильнюсском уезде - 53, в Клайпедском - 52, в других местах поменьше, например, в Каунасском уезде - 15", - сказала специалист BNS во вторник.



"На сегодняшний день 944 медицинских специалистов в самоизоляции", - добавила она.



По ее словам, коронавирус диагностирован у медиков из всех уездов, кроме Тельшяйского.



В группе высокого риска - более 4 тыс. человек



Как сказала эпидемиолог, в стране сейчас более 4 тыс. человек относится к группе высокого риска - у них был контакт с больными коронавирусом.



"В группе высокого риска 4124 человека, у них был контакт с больным. Они необязательно должны заболеть, однако (...) запас они должны быть в самоизоляции", - сказала Д. Размувене.



По словам специалиста, около 75% фиксируемых сейчас случаев - местные, около 25% случаев - завозные.



В частности, около 62% больных - люди в возрасте 40 лет и старше, остальные 38% - моложе 40 лет.



"Чаще болеют люди постарше, но болеют и молодые", - сказала эпидемиолог.



В Литве установлено 880 случаев коронавируса, а также 15 смертей от него, восемь человек выздоровели. Сегодня коронавирусом в Литве больны 135 медиков, почти тысяча медиков находится в изоляции, говорит эпидемиолог Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Дайва Размувене."У нас 135 больных медиков. В Вильнюсском уезде - 53, в Клайпедском - 52, в других местах поменьше, например, в Каунасском уезде - 15", - сказала специалист BNS во вторник."На сегодняшний день 944 медицинских специалистов в самоизоляции", - добавила она.По ее словам, коронавирус диагностирован у медиков из всех уездов, кроме Тельшяйского.В группе высокого риска - более 4 тыс. человекКак сказала эпидемиолог, в стране сейчас более 4 тыс. человек относится к группе высокого риска - у них был контакт с больными коронавирусом."В группе высокого риска 4124 человека, у них был контакт с больным. Они необязательно должны заболеть, однако (...) запас они должны быть в самоизоляции", - сказала Д. Размувене.По словам специалиста, около 75% фиксируемых сейчас случаев - местные, около 25% случаев - завозные.В частности, около 62% больных - люди в возрасте 40 лет и старше, остальные 38% - моложе 40 лет."Чаще болеют люди постарше, но болеют и молодые", - сказала эпидемиолог.В Литве установлено 880 случаев коронавируса, а также 15 смертей от него, восемь человек выздоровели. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии