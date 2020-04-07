Экс-боссы ФИФА обвиняются во взятках за ЧМ в России и Катаре 🔊 Воспроизвести



В США выдвинули обвинения против бывших функционеров ФИФА. Их подозревают в получении взяток за поддержку заявок России и Катара на проведение чемпионата мира, сообщает



Бывший вице-президент федерации Джек Уорнер обвиняется в получении 5 миллионов долларов в поддержку российской заявки на ЧМ-2018.



Это обвинение - результат продолжающегося расследования ФБР о коррупции в руководстве международной федерации футбола.



В поданных следователями в восточный окружной суд Нью-Йорка документах семь футбольных функционеров обвиняют в том, что им были обещаны или выплачены взятки за их голоса при выборе страны для проведения ЧМ-2018 и ЧМ-2022. В США выдвинули обвинения против бывших функционеров ФИФА. Их подозревают в получении взяток за поддержку заявок России и Катара на проведение чемпионата мира, сообщает ВВС Бывший вице-президент федерации Джек Уорнер обвиняется в получении 5 миллионов долларов в поддержку российской заявки на ЧМ-2018.Это обвинение - результат продолжающегося расследования ФБР о коррупции в руководстве международной федерации футбола.В поданных следователями в восточный окружной суд Нью-Йорка документах семь футбольных функционеров обвиняют в том, что им были обещаны или выплачены взятки за их голоса при выборе страны для проведения ЧМ-2018 и ЧМ-2022. 5 миллионов, 10 офшорных фирм, 30 счетов



По заявлению прокуроров, 1 ноября 2010 года на адрес ассистента бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера пришел имейл, начинавшийся со слов: "Пожалуйста, дайте ему знать, что то, о чем мы договорились, будет сделано на этой неделе".



В течение следующих нескольких месяцев Уорнер получил около 5 миллионов долларов на счет в Тринидад и Тобаго, считают прокуроры. Переводы шли через 10 подставных офшорных компаний от Кипра до Британских Виргинских островов и затем распределялись между 30 банковскими счетами в США.



По утверждению прокуроров, некоторые из счетов, которые отправляли Уорнеру деньги, получали и отправляли деньги на счета американских компаний, получивших контракты на поддержку российской заявки на ЧМ-2018.



Уорнеру, гражданину Тринидада и Тобаго, пока что удалось избежать экстрадиции в США.



В обвинении утверждается, что другому бывшему члену исполкома ФИФА, Рафаэлю Сальгеро из Гватемалы, была обещана взятка в 1 миллион долларов за голос в пользу России. Сальгеро ранее признался в коррупции и был отстранен от футбола пожизненно.



Прокуроры также утверждают, что взятки за голосование в поддержку Катара получили Николас Леос, бывший президент КОНМЕБОЛ (федерация футбола Южной Америки), и быший глава бразильской футбольной федерации Рикардо Тешейра.



Леос скончался в прошлом году в родном Парагвае под домашним арестом, ожидая экстрадицию в США. Тешейра был отстранен от игры до конца жизни.



Обвинения предъявлены и бывшим руководителям американской телекорпорации 21st Century Fox. По данным следователей, они давали взятки футбольным боссам за права на трансляции.



"ФБР расследует нелегальные сделки и закулисные переговоры, скрытые в инфраструктуре футбольных событий, площадок и маркетинговых контрактов", - заявил заместитель директора ФБР Уильям Суини.



Чего теперь ждать?



Российские власти отвергают любые обвинения в коррупции и взятках в связи с определением места проведения ЧМ-2018.



"Мы читали сообщения СМИ, мы не понимаем, о чем может идти речь. Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира, это никоим образом не связано с какими-то взятками, мы это категорически отрицаем", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Россия уже провела чемпионат мира, а вот Катару только предстоит принимать турнир. Это далеко не первое обвинение против арабской монархии - в 2017 году бывший топ-менеджер аргентинской телекомпании заявил в суде в Нью-Йорке, что боссы ФИФА получили взятки от Катара.



В июне 2019 года бывший президент УЕФА Мишель Платини был арестован и допрошен по делу о коррупции при выборе заявки Катара.



Новые обвинения могут привести к требованиям о внутреннем расследовании в ФИФА выборов 2010 года, присудивших победу заявкам России и Катара.



В случае взяток в поддержку Катара прокуроры не уточняют, кто стоял за предполагаемыми выплатами.



Би-би-си отправила запросы на комментарий оргкомитету ЧМ-2022 в Катаре и ФИФА.



Что это за расследование ФБР?



В 2010 году ФИФА проголосовала за проведение ЧМ-2018 в России, а мундиаля 2022 года - в Катаре. Эти решения вызвали обвинения в коррупции в верхушке мировой футбольной бюрократии.



В 2015 году после драматического обыска в цюрихском отеле стало известно, что минюст США ведет расследование против боссов федерации и менеджеров телекомпаний.



Скандал привел к отставке президента ФИФА Зеппа Блаттера и президента УЕФА Мишеля Платини. Всего обвинения были выдвинуты против 42 человек, из которых 26 признали вину. bbc.com Категории: спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, FIFA, обвинения, взятки ЧМ-2018 — статья прочитана 90 раз Комментарии