Кремль считает нецелесообразным участие ветеранов в праздновании Дня Победы 🔊 Воспроизвести



Кремль пока не принимал никаких решений по празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне, хотя рассматриваются разные варианты. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам во вторник, что 9 мая, если мероприятия и будут в этот день, ветераны приглашаться не будут, передает



"Очевидно, что рассматриваются разные варианты [празднования юбилея Победы], но пока говорить о них преждевременно, потому что никаких решений по состоянию на сегодня не принималось", - сказал представитель Кремля. Он заверил: "Как только решение будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации, разумеется, мы проинформируем". Кремль пока не принимал никаких решений по празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне, хотя рассматриваются разные варианты. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам во вторник, что 9 мая, если мероприятия и будут в этот день, ветераны приглашаться не будут, передает ТАСС "Очевидно, что рассматриваются разные варианты [празднования юбилея Победы], но пока говорить о них преждевременно, потому что никаких решений по состоянию на сегодня не принималось", - сказал представитель Кремля. Он заверил: "Как только решение будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации, разумеется, мы проинформируем". При этом Песков подчеркнул, что "в любом случае, конечно же, поскольку речь идет о возрастной группе риска [заражения коронавирусом], в том, что касается 9 мая, то какие бы ни были мероприятия, если они будут, там нецелесообразно участие ветеранов с точки зрения охраны их здоровья".



9 Мая исполняется 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Планировалось, что торжества пройдут на самом высоком уровне, но из-за распространения коронавируса Кремль вынужден учитывать эпидемиологическую ситуацию.



Ранее в ряде СМИ и соцсетях появились сообщения о письме, которое советник президента РФ Антон Кобяков написал в аппарат правительства. В этом документе он попросил дать указание органам власти из-за ситуации с коронавирусом не организовывать посещение праздничных мероприятий, посвященных 9 мая, гражданами старше 65 лет, в том числе ветеранами. ТАСС Категории: общество, история, чп и криминал, в России Ключевые слова: Москва, 9 мая, парад, гости География: Россия — статья прочитана 125 раз Комментарии