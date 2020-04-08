Домашнее насилие в режиме совместной «самоизоляции»: кошмар наяву! 🔊 Воспроизвести В Швейцарии от рук своего нынешнего или бывшего партнера каждые две недели погибает одна женщина. Совместная «самоизоляция» может опасно обострить проблему домашнего насилия. (Keystone / Maurizio Gambarini)



Что происходит за закрытыми дверями после того, как ключ дважды повернется в замочной скважине? Возлагая надежды на социальную изоляцию и карантин, общество нередко забывает о том, что изоляция может серьезно обострить проблему семейного насилия. Швейцарские организации поддержки и защиты жертв домашнего насилия выражают свою обеспокоенность.



Оставайтесь дома! Таков основной метод борьбы с пандемией Covid-19, распространенный повсеместно как в Швейцарии, так и во множестве других стран. Почти три миллиарда человек по всему миру ограничены остаются сейчас у себя дома, чтобы тем самым защитить себя и других от распространения болезни. В основе этого метода лежит простая идея: дом — это место безопасное и уютное. При этом не учитывается тот факт, что в некоторых случаях, особенно в отношении женщин, уже затронутых проблемой семейного насилия, самоизоляция может трансформироваться в бесконечный кошмар. Что происходит за закрытыми дверями после того, как ключ дважды повернется в замочной скважине? Возлагая надежды на социальную изоляцию и карантин, общество нередко забывает о том, что изоляция может серьезно обострить проблему семейного насилия. Швейцарские организации поддержки и защиты жертв домашнего насилия выражают свою обеспокоенность.Оставайтесь дома! Таков основной метод борьбы с пандемией Covid-19, распространенный повсеместно как в Швейцарии, так и во множестве других стран. Почти три миллиарда человек по всему миру ограничены остаются сейчас у себя дома, чтобы тем самым защитить себя и других от распространения болезни. В основе этого метода лежит простая идея: дом — это место безопасное и уютное. При этом не учитывается тот факт, что в некоторых случаях, особенно в отношении женщин, уже затронутых проблемой семейного насилия, самоизоляция может трансформироваться в бесконечный кошмар.



Разумеется, горячие линии и консультации для жертв домашнего насилия продолжают работать и в период кризиса, но чтобы связаться с консультантами жертвы должны иметь возможность воспользоваться этой услугой вне сферы контроля со стороны супруга, совершающего насилие, или супруги (мужчины тоже бывают жертвами). «В Швейцарии все еще можно выйти за покупками, пойти к врачу или прогуляться. Жертвы насилия должны использовать эти моменты на свободе, с тем чтобы поднять тревогу», — советует Мириам Зюффере. Главный номер, по которому следует звонить людям, опасающимся за свою безопасность — это телефон швейцарской полиции 117.



Свидетели не должны бездействовать



Как никогда важную роль во время карантина играет людская солидарность. Соседи, друзья или знакомые обязаны быть внимательными к проблематичным ситуациям, не проходить мимо и не закрывать на них глаза. «Свидетели со стороны иногда становятся единственной и последней надеждой. Если вы услышите за стенкой крики или ожесточенную ссору, вы должны позвонить в полицию, которая сможет приехать и проверить ситуацию на месте», — советует директор фонда Solidarité Femmes. До настоящего времени этой ассоциации удается пока работать в прежнем режиме, хотя ей и пришлось предпринять шаги для выполнения указаний правительства в части организации карантина.



Так, консультации теперь проводятся по телефону, разумеется, только в случаях, когда это реально возможно. Личный прием сохранился, но его режим адаптирован с учетом требуемой социальной дистанции. «Мы и дальше работаем с другими учреждениями, с общежитиями для жертв насилия, с тем чтобы иметь возможность отвечать на все запросы. У нас есть пока ресурсы, и мы не собираемся закрываться, это важно помнить», — подчеркивает Мириам Зюффере. Но если ситуация с карантином продолжится и дальше, то весьма велик риск столкнуться с нехваткой персонала.



«У нас тоже могут быть заболевшие сотрудники и те, кто будет вынужден оставаться дома, чтобы заботиться о своих детях», — говорит руководительница ассоциации. Она опасается, что правительство в Швейцарии тоже будет вынуждено пойти по пути Франции и ввести полный карантин с абсолютным ограничением на право передвижений в общественном пространстве. И тогда «нам станет еще труднее выполнять нашу работу».



Дополнительные нагрузки



А между тем «длительное нахождение в режиме карантина даже для здоровых семей становится порой серьезным испытанием. Что уж говорить о проблемных семьях? Вынужденное пребывание вместе в четырех стенах усиливает давление, обостряет проблемы, подвергает семейные структуры повседневности дополнительным перегрузкам, а где тонко, там и рвется», — анализирует Мириам Зюффере. «Мы уже не говорим о том, что в результате эпидемии коронавируса некоторые семьи могут оказаться в экономически шаткой ситуации, что еще больше увеличивает стресс и риск возникновения конфликтов».



Чтобы избежать худшего, для жертв главное — не оттягивая набраться смелости и попросить о помощи. «Кстати люди, которые склонны к насильственному поведению, также могут обратиться за психологической поддержкой. Для них существуют организации, где работают с теми, кто по тем или иным причинам постоянно прибегает к жестокому обращению с близкими», — сказала она. Ну а когда «становится совсем невмоготу, то можно пойти на улицу позаниматься спортом или просто подышать свежим воздухом. Этого власти не запрещают».



Как это часто бывает в Швейцарии, общенациональных данных, отражающих ситуацию с домашним насилием в стране пока нет. Но если в двуязычном германо-французском городе Биль звонков по тревожной линии до сих пор пока не было, то другие организации поддержки жертв домашнего насилия уже регистрируют заметное увеличение количества таких звонков. Это отмечают, в частности, в Консультативном центреВнешняя ссылка под руководством Пии Аллеман (Pia Alleman) в Цюрихе.



Наихудшие черты



«Проблема домашнего насилия может коснуться буквально любого. В группе риска находятся пори этом прежде всего многодетные семьи, которые все вместе живут в маленькой квартирке, и особенно если у родителей нестабильная профессиональная ситуация», — рассказала она в интервью новостному швейцарскому сайту Watson. Сознавая эту проблему, федеральные власти Швейцарии создали целевую рабочую экспертную группу, поручив курировать ее «Федеральному Бюро по вопросам гендерного равенства» («Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG»), которое отвечает за регулярную переоценку ситуации в Швейцарии в области равенства прав мужчин и женщин и за разработку мер, которые должны быть приняты, в частности, в случае роста насилия в семьях. Кантональные центры, специализирующиеся на оказании помощи жертвам домашнего насилия, работают и в период карантина.



Что касается правоохранительного аспекта, защита жертв остается приоритетом кантональных органов правопорядка. «Когда имеет место откровенно жестокое обращение одних людей по отношению к другим, то тогда полиция может потребовать выселения преступника из дома, сообщив компетентным органам социальной опеки о возможной опасности, которой могут подвергаться дети. Вполне возможно, что в итоге суд или прокурор могут вынести решение о запрете взаимных контактов и о запрете приближаться друг к другу на определенное расстояние», — напоминает EBG.



В Китае, как отмечается в недавней статье в газете Tribune de Genève, карантин только усугубил проблему домашнего насилия. «В китайской прессе имеются многочисленные свидетельства о том, как женщин избивают, оскорбляют или запирают в четырех стенах», — пишет эта швейцарская газета. В Италии, жители которой сейчас живут в режиме строгого карантина, также отмечается рост насилия в семьях. Порой, увы, изоляция выявляет наихудшие черты человеческих характеров...



Автор: Кати Роми (Katy Romy) для издания «Мы находимся в противоречивой ситуации: власти говорят, что людям надо оставаться дома, но ведь для жертв бытового насилия оставаться куда дома опаснее, чем выходить на улицу», — говорит Мириам Зюффере (Myriame Zufferey), директор организации защиты прав жертв домашнего насилия Solidarité Femmes, регион города Биль, кантон Берн. C тех пор, когда правительство ввело ограничения на личную мобильность граждан телефон горячей линии для пострадавших женщин, организованный этим благотворительным фондом, почти перестал звонить. Хороший знак? К сожалению, все получается наоборот. «Мы считаем, что женщины, находящиеся в домашнем „заключении“ вместе со своим партнером-насильником, просто не могут больше незаметно вызвать помощь».Разумеется, горячие линии и консультации для жертв домашнего насилия продолжают работать и в период кризиса, но чтобы связаться с консультантами жертвы должны иметь возможность воспользоваться этой услугой вне сферы контроля со стороны супруга, совершающего насилие, или супруги (мужчины тоже бывают жертвами). «В Швейцарии все еще можно выйти за покупками, пойти к врачу или прогуляться. Жертвы насилия должны использовать эти моменты на свободе, с тем чтобы поднять тревогу», — советует Мириам Зюффере. Главный номер, по которому следует звонить людям, опасающимся за свою безопасность — это телефон швейцарской полиции 117.Как никогда важную роль во время карантина играет людская солидарность. Соседи, друзья или знакомые обязаны быть внимательными к проблематичным ситуациям, не проходить мимо и не закрывать на них глаза. «Свидетели со стороны иногда становятся единственной и последней надеждой. Если вы услышите за стенкой крики или ожесточенную ссору, вы должны позвонить в полицию, которая сможет приехать и проверить ситуацию на месте», — советует директор фонда Solidarité Femmes. До настоящего времени этой ассоциации удается пока работать в прежнем режиме, хотя ей и пришлось предпринять шаги для выполнения указаний правительства в части организации карантина.Так, консультации теперь проводятся по телефону, разумеется, только в случаях, когда это реально возможно. Личный прием сохранился, но его режим адаптирован с учетом требуемой социальной дистанции. «Мы и дальше работаем с другими учреждениями, с общежитиями для жертв насилия, с тем чтобы иметь возможность отвечать на все запросы. У нас есть пока ресурсы, и мы не собираемся закрываться, это важно помнить», — подчеркивает Мириам Зюффере. Но если ситуация с карантином продолжится и дальше, то весьма велик риск столкнуться с нехваткой персонала.«У нас тоже могут быть заболевшие сотрудники и те, кто будет вынужден оставаться дома, чтобы заботиться о своих детях», — говорит руководительница ассоциации. Она опасается, что правительство в Швейцарии тоже будет вынуждено пойти по пути Франции и ввести полный карантин с абсолютным ограничением на право передвижений в общественном пространстве. И тогда «нам станет еще труднее выполнять нашу работу».А между тем «длительное нахождение в режиме карантина даже для здоровых семей становится порой серьезным испытанием. Что уж говорить о проблемных семьях? Вынужденное пребывание вместе в четырех стенах усиливает давление, обостряет проблемы, подвергает семейные структуры повседневности дополнительным перегрузкам, а где тонко, там и рвется», — анализирует Мириам Зюффере. «Мы уже не говорим о том, что в результате эпидемии коронавируса некоторые семьи могут оказаться в экономически шаткой ситуации, что еще больше увеличивает стресс и риск возникновения конфликтов».Чтобы избежать худшего, для жертв главное — не оттягивая набраться смелости и попросить о помощи. «Кстати люди, которые склонны к насильственному поведению, также могут обратиться за психологической поддержкой. Для них существуют организации, где работают с теми, кто по тем или иным причинам постоянно прибегает к жестокому обращению с близкими», — сказала она. Ну а когда «становится совсем невмоготу, то можно пойти на улицу позаниматься спортом или просто подышать свежим воздухом. Этого власти не запрещают».Как это часто бывает в Швейцарии, общенациональных данных, отражающих ситуацию с домашним насилием в стране пока нет. Но если в двуязычном германо-французском городе Биль звонков по тревожной линии до сих пор пока не было, то другие организации поддержки жертв домашнего насилия уже регистрируют заметное увеличение количества таких звонков. Это отмечают, в частности, в Консультативном центреВнешняя ссылка под руководством Пии Аллеман (Pia Alleman) в Цюрихе.«Проблема домашнего насилия может коснуться буквально любого. В группе риска находятся пори этом прежде всего многодетные семьи, которые все вместе живут в маленькой квартирке, и особенно если у родителей нестабильная профессиональная ситуация», — рассказала она в интервью новостному швейцарскому сайту Watson. Сознавая эту проблему, федеральные власти Швейцарии создали целевую рабочую экспертную группу, поручив курировать ее «Федеральному Бюро по вопросам гендерного равенства» («Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG»), которое отвечает за регулярную переоценку ситуации в Швейцарии в области равенства прав мужчин и женщин и за разработку мер, которые должны быть приняты, в частности, в случае роста насилия в семьях. Кантональные центры, специализирующиеся на оказании помощи жертвам домашнего насилия, работают и в период карантина.Что касается правоохранительного аспекта, защита жертв остается приоритетом кантональных органов правопорядка. «Когда имеет место откровенно жестокое обращение одних людей по отношению к другим, то тогда полиция может потребовать выселения преступника из дома, сообщив компетентным органам социальной опеки о возможной опасности, которой могут подвергаться дети. Вполне возможно, что в итоге суд или прокурор могут вынести решение о запрете взаимных контактов и о запрете приближаться друг к другу на определенное расстояние», — напоминает EBG.В Китае, как отмечается в недавней статье в газете Tribune de Genève, карантин только усугубил проблему домашнего насилия. «В китайской прессе имеются многочисленные свидетельства о том, как женщин избивают, оскорбляют или запирают в четырех стенах», — пишет эта швейцарская газета. В Италии, жители которой сейчас живут в режиме строгого карантина, также отмечается рост насилия в семьях. Порой, увы, изоляция выявляет наихудшие черты человеческих характеров...Автор: Кати Роми (Katy Romy) для издания SWI swissinfo.ch Категории: общество, в мире, чп и криминал, дом и быт Ключевые слова: дом, насилие, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 93 раза Комментарии