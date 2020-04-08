В Эстонии заявили, что не примут военных врачей из России, хотя никто и не предлагает 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Кирилл Каллиников



Эстония не сможет принять военных медиков из России, но от медицинской помощи в виде масок и перчаток бы не отказалась, считает экс-министр Райво Варе, сообщает



Для борьбы с коронавирусной инфекцией Эстония могла бы принять помощь от России – в виде медицинских материалов и средств защиты. Однако о российских военных медиках в стране не может быть и речи. Так прокомментировал вариант действий Эстонии, если Москва предложит Таллину помощь в борьбе с коронавирусом, бывший государственный министр Эстонии Райво Варе. Эстония не сможет принять военных медиков из России, но от медицинской помощи в виде масок и перчаток бы не отказалась, считает экс-министр Райво Варе, сообщает БАЛТНЬЮС Для борьбы с коронавирусной инфекцией Эстония могла бы принять помощь от России – в виде медицинских материалов и средств защиты. Однако о российских военных медиках в стране не может быть и речи. Так прокомментировал вариант действий Эстонии, если Москва предложит Таллину помощь в борьбе с коронавирусом, бывший государственный министр Эстонии Райво Варе. "Если речь идет о масках и перчатках, то не вижу проблем. Однако любой намек на "итальянский вариант" с военными медиками наша страна никоим образом не сможет принять", – заявил Варе порталу Tribuna.ee.



Ранее Россия направила вирусологов и эпидемиологов на помощь итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом. В Италию их доставили пятнадцать самолетов Военно-космических сил (ВКС) России. На борту также было все необходимое оборудование и медикаменты.



Не все в Эстонии разделяют безосновательные страхи страны о "российской угрозе". Так, заместитель председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон в своем блоге на Facebook заявил, что сперва не поверил в реальность фотографий из Италии, куда прибыла колонна военной медицинской помощи из России.



"Что тут неправильно? Почему мы не видим помощи союзников по НАТО в Италии? Следующая российская военная колонна двинется в Испанию? Могут ли предложить помощь и нам?" – цитирует политика EADaily.



И действительно, бездействие Евросоюза в сложившейся из-за коронавируса ситуации удивляет всех, а сама Италия просто в бешенстве. Настолько, что показательно срывает флаги объединения в кабинетах своих политиков. Так, вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно снял флаг Европейского союза из своего кабинета.



На видео, опубликованном в интернете, политик, надев медицинскую маску и перчатки, снимает флаг ЕС с флагштока и вместо него водружает государственный флаг Италии.



"Может, увидимся позже. Может быть", – комментирует он свое действие на видео.



Его поступок был продиктован тем, что содружество оставило страну один на один с эпидемией коронавируса. В настоящий момент Италия находится на первом месте по числу заболевших COVID-19 в Европе. По информации университета Джонса Хопкинса по состоянию на 2 апреля, количество случаев заражения в Италии превысило 110 тыс. человек. Более 13 тыс. пациентов скончались.



Конечно, Эстонии еще далеко до количества зараженных в Италии, и легко можно рассуждать о том, приняли ли бы они помощь в случае такого широкого распространения инфекции. По состоянию на 2 апреля в республике выявлено 858 случаев заражения COVID-19. baltnews.ee Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, помощь, Китай, вирус, пандемия География: Эстония — статья прочитана 144 раза Комментарии