Сейм не согласился с президентом уволить госконтролёра 🔊 Воспроизвести



Сейм Литвы во вторник проголосовал против увольнения с должности государственного контролёра Арунаса Дулькиса, хотя президент предложил не вносить его кандидатуру на второй срок.



Голосование состоялось после того, как советник президента Гитанаса Науседы Симонас Крепшта внёс предложение уволить А. Дулькиса с должности после окончания срока его полномочий и назначить вместо него госконтролёром заместителя Миндаугаса Мацияускаса.



За увольнение после первого чтения проголосовали 49 членов сейма, против были 25, 28 парламентариев воздержались.



Госконтролёра назначает сейм на пять лет по представлению президента.



Срок полномочий А. Дулькиса истечёт 14 апреля. Сейм Литвы во вторник проголосовал против увольнения с должности государственного контролёра Арунаса Дулькиса, хотя президент предложил не вносить его кандидатуру на второй срок.Голосование состоялось после того, как советник президента Гитанаса Науседы Симонас Крепшта внёс предложение уволить А. Дулькиса с должности после окончания срока его полномочий и назначить вместо него госконтролёром заместителя Миндаугаса Мацияускаса.За увольнение после первого чтения проголосовали 49 членов сейма, против были 25, 28 парламентариев воздержались.Госконтролёра назначает сейм на пять лет по представлению президента.Срок полномочий А. Дулькиса истечёт 14 апреля. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, президент, контролер География: Литва — статья прочитана 144 раза Комментарии