Сейм Литвы одобрил назначение Д.Яунишкиса на пост главы ДГБ Литвы на второй срок 🔊 Воспроизвести Глава ДГБ Литвы Дарюс Яунишкис



Литовский парламент одобрил назначение на второй срок Дарюса Яунишкиса главой Департамента Госбезопасности (ДГБ).



За это во вторник проголосовали 109 членов сейма, "против" были четыре, пять воздержались.



По закону, директора ДГБ назначает и увольняет президент с одобрения сейма.



Глава Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Дайнюс Гайжаускас сказал, что деятельность ДГБ в период руководства Д. Яунишкиса, значительно улучшилась.



Он призвал поддержать кандидатуру Д. Яунишкиса потому, "что он сделал все дела, которые были поручены ему во время срока его полномочий".



"Я вижу такой большой прогресс и предлагаю разрешить ему дальше расти", – сказал оппозиционный консерватор Кестутис Масюлис. Литовский парламент одобрил назначение на второй срок Дарюса Яунишкиса главой Департамента Госбезопасности (ДГБ).За это во вторник проголосовали 109 членов сейма, "против" были четыре, пять воздержались.По закону, директора ДГБ назначает и увольняет президент с одобрения сейма.Глава Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Дайнюс Гайжаускас сказал, что деятельность ДГБ в период руководства Д. Яунишкиса, значительно улучшилась.Он призвал поддержать кандидатуру Д. Яунишкиса потому, "что он сделал все дела, которые были поручены ему во время срока его полномочий"."Я вижу такой большой прогресс и предлагаю разрешить ему дальше расти", – сказал оппозиционный консерватор Кестутис Масюлис.



"Он (Д. Яунишкис – BNS) должен уяснить, что, служение государству, не является служением одному лицу",– сказал депутат.



Член фракции правящих "аграриев" Наглис Путейкис утверждал, что нельзя оправдать слежку за таким большим числом людей, которую осуществляет ДГБ.



"Она не отвечает стандартам западной демократии", – сказал политик.



Ранее глава ДГБ упоминал, что в 2019 году "были проверены" около 80 тыс. лиц, о которых департамент представил свои выводы.



Президент выдвинул кандидатуру Д. Яунишкиса на минувшей неделе, как только КНБО сейма утвердил вывод по ситуации в департаменте.



Проверив предоставленные информатором данные, комитет заявил, что ДГБ действовал законно при проверке окружения кандидатов в президенты, однако призвал его отказаться от устных поручений по проверке лиц.



Комитет проверял данные, предоставленные сотрудником ДГБ в прошлом году о том, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.



В представленном информатором списке лиц, о которых ДГБ собирал информацию, указано более 60 фамилий, среди них есть много известных людей из сфер бизнеса, культуры, развлечений.



КНБО, который провел расследование по этому заявлению, констатировал, что ДГБ действовал законно, когда проверял окружение кандидатов, однако предложил изменить порядок работы и отказаться от устных поручений о проверке лиц.



Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета. В. Бакас считает, что представленные данные свидетельствуют о том, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.



Глава ДГБ утверждал, что людей проверяли в рамках законов, а посторонним лицам информация не предоставлялась.



Впервые Д. Яунишикис был назначен главой ДГБ 13 апреля 2015 года.



Д. Яунишкис служил в литовской армии 20 лет, он накопил опыт военного руководства и опыт работы в разведке. Он является бакалавром экономики, в Вашингтонском университете получил степень магистра стратегических исследований.



С 1990 года три года работал в сфере защиты Верховного Совета – Восстановительного сейма. Он не раз был награжден высокими государственными и прочими наградами.



У Яунишкиса 5 детей.



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Верися В. Бакаса: информацией, которую собирал ДГБ, обеспечивали Г. Науседу



Депутат Сейма Литвы Витаутас Бакас



Данные Департамента Госбезопасности (ДГБ) Литвы о надежности десятков частных лиц могли предоставляться баллотировавшемуся тогда в президента Гитанасу Науседе, заявил во вторник на заседании Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы бывший глава этого комитета Витаутас Бакас.



"Моя версия и версия информатора – этой информацией обеспечивался исключительно господин кандидат Гитанас Науседа", – сказал он.



"Отчасти для того, чтобы собрать информацию о своих возможных спонсорах в бизнесе, часть людей, известных предпринимателей проверяли по устным указаниям", – заявил В. Бакас.



Во вторник сейм рассматривает предложение президента Г. Науседы одобрить кандидатуру Дарюса Яунишкиса на пост главы ДГБ на второй срок полномочий.



В. Бакас убежден в том, что разведывательное ведомство, проверяя более ста лиц, вторглось в частную жизнь людей.



"Факт того, что было вмешательство, и нарушалась частная жизнь. И большинство людей, не связанных с угрозами России, более сотни человек было проверено: предпринимателей, политологов, журналистов, деятелей искусства, культуры. Они не связаны с Россией", – сказал В. Бакас.



Он также отметил, что КНБО, при выяснении ситуации, не расследовал то, как использовалась собранная информация.



"Комитет даже не выяснял, как информация была использована. Десятки страниц, десятки досье ... Как они были использованы, кому переданы? Комитет не решился на это", – сказал политик.



Ранее президент Г. Науседа опровергал информацию о том, что просил ДГБ проверить будущих членов его команды и спонсоров.



"Я не представлял никаких просьб, в конце концов, как бы я смог это сделать", – сказал он журналистам в сейме в начале марта, добавив, что летом 2018 года он был просто старшим экономистом в банке SEB, а с сентября вообще был без работы, лишь кандидатом в президенты.



Глава ДГБ Д. Яунишкис, в свою очередь утверждал, что окружение кандидатов в президенты проверялось, чтобы выяснить, не находятся ли они под влиянием извне.



Высокопоставленный сотрудник ДГБ в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма В. Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.



В представленном информатором списке лиц, о которых ДГБ собирал информацию, указано более 60 фамилий, среди них есть много известных людей из сфер бизнеса, культуры, развлечений.



КНБО, который провел расследование по этому заявлению, констатировал, что ДГБ действовал законно, когда проверял окружение кандидатов, однако предложил изменить порядок работы и отказаться от устных поручений о проверке лиц.



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Глава Департамента Госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис говорит, что у него было право давать устные поручения по проверке лиц.



"На основании положения Закона о разведке глава разведывательного ведомства при организации работы ведомства вправе давать поручения как письменно, так и устно подразделениям о проверке, располагает ли ДГБ информацией, связанной с факторами риска и угрозами государственной безопасности", - сказал Д. Яунишкис, отвечая во вторник в сейме на вопросы парламентариев.



Он также аргументировал, что проводивший расследование о ситуации в ДГБ после сообщений о вероятно незаконном сборе информации парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) не установил нарушений законов.



Комитет провёл расследование после того, как высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.



КНБО после расследования констатировал, что ДГБ действовал законно, проверяя окружение кандидатов в президенты, однако указал, что от устных поручений по проверке лиц следует отказаться.



"Комитет констатировал, что ДГБ действовал законно, руководствуясь всеми действующими правовыми актами и законами, да, есть определённые пробелы, не всё ясно, особенно в плане организации внутренней работы, которые, похоже, действовали со времени создания ДГБ, относительно устных поручений", - сказал тогда журналистам глава КНБО Дайнюс Гайжаускас. Между тем, член Смешанной группы членов сейма Повилас Урбшис отметил, что назначение Д. Яунишкиса на второй срок связано с желанием политиков иметь большее влияние на разведывательное ведомство."Он (Д. Яунишкис – BNS) должен уяснить, что, служение государству, не является служением одному лицу",– сказал депутат.Член фракции правящих "аграриев" Наглис Путейкис утверждал, что нельзя оправдать слежку за таким большим числом людей, которую осуществляет ДГБ."Она не отвечает стандартам западной демократии", – сказал политик.Ранее глава ДГБ упоминал, что в 2019 году "были проверены" около 80 тыс. лиц, о которых департамент представил свои выводы.Президент выдвинул кандидатуру Д. Яунишкиса на минувшей неделе, как только КНБО сейма утвердил вывод по ситуации в департаменте.Проверив предоставленные информатором данные, комитет заявил, что ДГБ действовал законно при проверке окружения кандидатов в президенты, однако призвал его отказаться от устных поручений по проверке лиц.Комитет проверял данные, предоставленные сотрудником ДГБ в прошлом году о том, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.В представленном информатором списке лиц, о которых ДГБ собирал информацию, указано более 60 фамилий, среди них есть много известных людей из сфер бизнеса, культуры, развлечений.КНБО, который провел расследование по этому заявлению, констатировал, что ДГБ действовал законно, когда проверял окружение кандидатов, однако предложил изменить порядок работы и отказаться от устных поручений о проверке лиц.Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета. В. Бакас считает, что представленные данные свидетельствуют о том, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.Глава ДГБ утверждал, что людей проверяли в рамках законов, а посторонним лицам информация не предоставлялась.Впервые Д. Яунишикис был назначен главой ДГБ 13 апреля 2015 года.Д. Яунишкис служил в литовской армии 20 лет, он накопил опыт военного руководства и опыт работы в разведке. Он является бакалавром экономики, в Вашингтонском университете получил степень магистра стратегических исследований.С 1990 года три года работал в сфере защиты Верховного Совета – Восстановительного сейма. Он не раз был награжден высокими государственными и прочими наградами.У Яунишкиса 5 детей.* * *Данные Департамента Госбезопасности (ДГБ) Литвы о надежности десятков частных лиц могли предоставляться баллотировавшемуся тогда в президента Гитанасу Науседе, заявил во вторник на заседании Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы бывший глава этого комитета Витаутас Бакас."Моя версия и версия информатора – этой информацией обеспечивался исключительно господин кандидат Гитанас Науседа", – сказал он."Отчасти для того, чтобы собрать информацию о своих возможных спонсорах в бизнесе, часть людей, известных предпринимателей проверяли по устным указаниям", – заявил В. Бакас.Во вторник сейм рассматривает предложение президента Г. Науседы одобрить кандидатуру Дарюса Яунишкиса на пост главы ДГБ на второй срок полномочий.В. Бакас убежден в том, что разведывательное ведомство, проверяя более ста лиц, вторглось в частную жизнь людей."Факт того, что было вмешательство, и нарушалась частная жизнь. И большинство людей, не связанных с угрозами России, более сотни человек было проверено: предпринимателей, политологов, журналистов, деятелей искусства, культуры. Они не связаны с Россией", – сказал В. Бакас.Он также отметил, что КНБО, при выяснении ситуации, не расследовал то, как использовалась собранная информация."Комитет даже не выяснял, как информация была использована. Десятки страниц, десятки досье ... Как они были использованы, кому переданы? Комитет не решился на это", – сказал политик.Ранее президент Г. Науседа опровергал информацию о том, что просил ДГБ проверить будущих членов его команды и спонсоров."Я не представлял никаких просьб, в конце концов, как бы я смог это сделать", – сказал он журналистам в сейме в начале марта, добавив, что летом 2018 года он был просто старшим экономистом в банке SEB, а с сентября вообще был без работы, лишь кандидатом в президенты.Глава ДГБ Д. Яунишкис, в свою очередь утверждал, что окружение кандидатов в президенты проверялось, чтобы выяснить, не находятся ли они под влиянием извне.Высокопоставленный сотрудник ДГБ в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма В. Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.В представленном информатором списке лиц, о которых ДГБ собирал информацию, указано более 60 фамилий, среди них есть много известных людей из сфер бизнеса, культуры, развлечений.КНБО, который провел расследование по этому заявлению, констатировал, что ДГБ действовал законно, когда проверял окружение кандидатов, однако предложил изменить порядок работы и отказаться от устных поручений о проверке лиц.* * *Глава Департамента Госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис говорит, что у него было право давать устные поручения по проверке лиц."На основании положения Закона о разведке глава разведывательного ведомства при организации работы ведомства вправе давать поручения как письменно, так и устно подразделениям о проверке, располагает ли ДГБ информацией, связанной с факторами риска и угрозами государственной безопасности", - сказал Д. Яунишкис, отвечая во вторник в сейме на вопросы парламентариев.Он также аргументировал, что проводивший расследование о ситуации в ДГБ после сообщений о вероятно незаконном сборе информации парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) не установил нарушений законов.Комитет провёл расследование после того, как высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.КНБО после расследования констатировал, что ДГБ действовал законно, проверяя окружение кандидатов в президенты, однако указал, что от устных поручений по проверке лиц следует отказаться."Комитет констатировал, что ДГБ действовал законно, руководствуясь всеми действующими правовыми актами и законами, да, есть определённые пробелы, не всё ясно, особенно в плане организации внутренней работы, которые, похоже, действовали со времени создания ДГБ, относительно устных поручений", - сказал тогда журналистам глава КНБО Дайнюс Гайжаускас. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: дгб, расследование, слежка, КНБО, Ушацкас, Бакас, Яунишкис География: Литва — статья прочитана 110 раз Комментарии