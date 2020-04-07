WirtschaftsWoche Германия : «Северный поток — 2» загнал Германию в ловушку 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Илья Питалев



Новые барьеры ЕС угрожают немецко-российскому проекту «Северный поток — 2». Россия уже грозит иском: для всех остальных газопроводов в аналогичной ситуации в регламенте ЕС сделаны исключения, и только для «Северного потока» их нет. А Германия оказалась между двух огней, пишет немецкое деловое издание.



Новые барьеры ЕС угрожают немецко-российскому газовому проекту «Северный поток — 2». Применимы ли они к газопроводу, должно решить Федеральное сетевое агентство. Россия уже грозит иском



Республиканец Тед Круз из нефтегазового штата Техас входит в число ярых критиков немецко-российского газового проекта «Северный поток — 2». Он примет любые усилия, лишь бы остановить проект, заявил несколько дней назад представитель политика. Это не новость. Но теперь Круз атакует газопровод, по которому газ должен будет пойти из России в Германию, при помощи новых и особенно странных аргументов. Республиканец Тед Круз из нефтегазового штата Техас входит в число ярых критиков немецко-российского газового проекта «Северный поток — 2». Он примет любые усилия, лишь бы остановить проект, заявил несколько дней назад представитель политика. Это не новость. Но теперь Круз атакует газопровод, по которому газ должен будет пойти из России в Германию, при помощи новых и особенно странных аргументов.



Швейцарская компания Allseas из-за санкций США в конце прошлого года вывела из зоны строительства в Балтийском море свой трубоукладчик. Это произошло незадолго до окончания строительства. До побережья Лубмина, недалеко от Грайфсвальда, оставалось лишь около 150 км.



После этого в начале февраля Россия направила в сторону Балтийского моря собственное судно, чтобы проложить оставшиеся трубы. Оно еще в пути. Когда трубоукладчик прибудет в Балтийское море, неизвестно. Ясно, однако, что окончание строительства газопровода, по которому российский газ пойдет в Германию, затягивается по меньшей мере на год. Теперь утверждают, что газопровод будет готов к началу 2021 года.



Тем временем американцы не отказываются от борьбы против проекта. Они уже объявили о новых санкциях против участвующих в нем банков и компаний.



Германия в патовой ситуации



И в ЕС продолжаются споры вокруг проекта. В прошлом году ЕС по настоянию четырех восточноевропейских стран — противниц совместного проекта России и Германии принял новую директиву, в соответствии с которой «Северный поток — 2» должен будет предоставить доступ к трубопроводу конкурентам. Кроме того, оператор и поставщик не могут быть связаны друг с другом. А Nord Stream AG — стопроцентная дочерняя компания российского государственного концерна «Газпром».



Новый регламент ЕС приведет к существенному удорожанию эксплуатации трубопровода. Кроме того, по российскому законодательству это вообще нереализуемо, потому что газовая экспортная монополия принадлежит российскому государству. Для других газопроводов из стран, не входящих во внутренний рынок ЕС, существуют исключения из этого регламента. Например, им не обязательно предоставлять доступ к своим трубопроводам другим поставщикам газа. Но для «Северного потока — 2» исключений нет.



Оператор «Северного потока — 2» направил в Федеральное сетевое агентство заявку об освобождении от норм новой Газовой директивы. Это в компетенции немцев, поскольку трубопровод заканчивается в Германии. Еще в 2018 году немецкие власти одобрили строительство второго участка российско-германского газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, проект выполнил все экологические предписания. Новая Газовая директива ЕС по проектам третьих стран применима лишь в том случае, когда строительство идет уже давно.



Боннский регулятор в настоящее время проводит проверку заявки об освобождении от норм Газовой директивы. Он также должен выслушать позицию ряда стран ЕС, большинство из которых, в том числе Польша, Латвия, Эстония, категорически против российского проекта. Их аргумент: проект не только повышает зависимость Европы от российского газа, но и ослабляет конкуренцию на газовом рынке ЕС. Именно по этому вопросу сейчас регулятор должен принять решение.



Это решение с последствиями. Примут боннские чиновники решение в поддержку или против заявки, немцы все равно оказались в ловушке. Если ведомство освободит «Северный поток — 2» от действия нового регламента ЕС, конфликт с европейскими партнерами неизбежен. Германия в ЕС сейчас — партнер, который преследует собственные интересы. Если же регулирующий орган не освободит «Северный поток — 2» от действия новой директивы ЕС, возникнут серьезные барьеры для проекта, который канцлер Ангела Меркель много раз называла важным, ведь он гарантирует снабжение Германии и Европы недорогим российским газом.



Nord Stream 2 AG грозит Германии иском



Nord Stream 2 AG оставляет за собой право предпринять правовые шаги против Германии, если боннский регулятор примет решение против проекта. «В случае отрицательного решения следующим шагом станет иск в немецкий административный суд», — сказал представитель «Северного потока» изданию WirtschaftsWoche.



Обычно такие дела передаются далее в Европейский суд, который должен принять решение о правомерности новой директивы ЕС. То есть боннское ведомство выходит из игры, и решение о регламенте должны принимать европейские суды.



Nord Stream 2 AG уже подала иск о недействительности против директивы ЕС в Европейский суд, а также еще один иск — в арбитражный суд против ЕС. При помощи иска о недействительности компания хочет добиться отмены поправок к Газовой директиве, потому что она не касается никакого другого оператора, кроме Nord Stream 2 AG. Кроме того, новый регламент нарушает международное право о предоставлении операторам инфраструктурных проектов защиты инвестиций. Новая Газовая директива ЕС этому противоречит, аргументирует Nord Stream 2 AG.



Автор: Ангела Хеннерсдорф (Angela Hennersdorf) для WirtschaftsWoche Heute, Германия, перевод Прокладка труб в Балтийском море при помощи анкерной технологии наносит ущерб экологии. Вот о чем сейчас заговорили в Вашингтоне. В конце 2019 года США ввели санкции против всех компаний, участвующих в строительстве газопровода из России в Германию протяженностью свыше 1,2 тысяч км. США предостерегают от слишком большой зависимости ЕС от российского газа. Они хотят всеми средствами остановить проект и продавать в Европу свой СПГ.Швейцарская компания Allseas из-за санкций США в конце прошлого года вывела из зоны строительства в Балтийском море свой трубоукладчик. Это произошло незадолго до окончания строительства. До побережья Лубмина, недалеко от Грайфсвальда, оставалось лишь около 150 км.После этого в начале февраля Россия направила в сторону Балтийского моря собственное судно, чтобы проложить оставшиеся трубы. Оно еще в пути. Когда трубоукладчик прибудет в Балтийское море, неизвестно. Ясно, однако, что окончание строительства газопровода, по которому российский газ пойдет в Германию, затягивается по меньшей мере на год. Теперь утверждают, что газопровод будет готов к началу 2021 года.Тем временем американцы не отказываются от борьбы против проекта. Они уже объявили о новых санкциях против участвующих в нем банков и компаний.И в ЕС продолжаются споры вокруг проекта. В прошлом году ЕС по настоянию четырех восточноевропейских стран — противниц совместного проекта России и Германии принял новую директиву, в соответствии с которой «Северный поток — 2» должен будет предоставить доступ к трубопроводу конкурентам. Кроме того, оператор и поставщик не могут быть связаны друг с другом. А Nord Stream AG — стопроцентная дочерняя компания российского государственного концерна «Газпром».Новый регламент ЕС приведет к существенному удорожанию эксплуатации трубопровода. Кроме того, по российскому законодательству это вообще нереализуемо, потому что газовая экспортная монополия принадлежит российскому государству. Для других газопроводов из стран, не входящих во внутренний рынок ЕС, существуют исключения из этого регламента. Например, им не обязательно предоставлять доступ к своим трубопроводам другим поставщикам газа. Но для «Северного потока — 2» исключений нет.Оператор «Северного потока — 2» направил в Федеральное сетевое агентство заявку об освобождении от норм новой Газовой директивы. Это в компетенции немцев, поскольку трубопровод заканчивается в Германии. Еще в 2018 году немецкие власти одобрили строительство второго участка российско-германского газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, проект выполнил все экологические предписания. Новая Газовая директива ЕС по проектам третьих стран применима лишь в том случае, когда строительство идет уже давно.Боннский регулятор в настоящее время проводит проверку заявки об освобождении от норм Газовой директивы. Он также должен выслушать позицию ряда стран ЕС, большинство из которых, в том числе Польша, Латвия, Эстония, категорически против российского проекта. Их аргумент: проект не только повышает зависимость Европы от российского газа, но и ослабляет конкуренцию на газовом рынке ЕС. Именно по этому вопросу сейчас регулятор должен принять решение.Это решение с последствиями. Примут боннские чиновники решение в поддержку или против заявки, немцы все равно оказались в ловушке. Если ведомство освободит «Северный поток — 2» от действия нового регламента ЕС, конфликт с европейскими партнерами неизбежен. Германия в ЕС сейчас — партнер, который преследует собственные интересы. Если же регулирующий орган не освободит «Северный поток — 2» от действия новой директивы ЕС, возникнут серьезные барьеры для проекта, который канцлер Ангела Меркель много раз называла важным, ведь он гарантирует снабжение Германии и Европы недорогим российским газом.Nord Stream 2 AG оставляет за собой право предпринять правовые шаги против Германии, если боннский регулятор примет решение против проекта. «В случае отрицательного решения следующим шагом станет иск в немецкий административный суд», — сказал представитель «Северного потока» изданию WirtschaftsWoche.Обычно такие дела передаются далее в Европейский суд, который должен принять решение о правомерности новой директивы ЕС. То есть боннское ведомство выходит из игры, и решение о регламенте должны принимать европейские суды.Nord Stream 2 AG уже подала иск о недействительности против директивы ЕС в Европейский суд, а также еще один иск — в арбитражный суд против ЕС. При помощи иска о недействительности компания хочет добиться отмены поправок к Газовой директиве, потому что она не касается никакого другого оператора, кроме Nord Stream 2 AG. Кроме того, новый регламент нарушает международное право о предоставлении операторам инфраструктурных проектов защиты инвестиций. Новая Газовая директива ЕС этому противоречит, аргументирует Nord Stream 2 AG.Автор: Ангела Хеннерсдорф (Angela Hennersdorf) для WirtschaftsWoche Heute, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: аналитика, Европа, СП-2, раскол — статья прочитана 209 раз Комментарии