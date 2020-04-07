Полиция обнаружила тело пропавшей внучки сенатора Роберта Кеннеди 🔊 Воспроизвести



Полиция обнаружила тело пропавшей внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв, сообщает



Сорокалетняя Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее восьмилетний сын Гидеон Джозеф Кеннеди Маккин пропали 2 апреля в Чесапикском заливе. Как рассказал муж Мейв Дэвид Маккин, во время отдыха в доме на набережной дети играли в мяч и он укатился в воду. Его жена и сын сели в каноэ, чтобы достать мяч. По мнению Маккина, они заплыли слишком далеко и не смогли вернуться обратно.



Три дня спустя полиция признала их погибшими и прекратила поиски.



Тело Мейв нашли накануне вечером, около 17:30 по местному времени (0:30 мск 7 апреля) в четырех километрах от дома ее матери.



Тело мальчика найти пока не удалось. Сегодня его поиски возобновятся.



Мейв Кеннеди — внучка сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди.



Полиция обнаружила тело пропавшей внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв, сообщает РИА новости со ссылкой на телеканал CBS Baltimore.Сорокалетняя Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее восьмилетний сын Гидеон Джозеф Кеннеди Маккин пропали 2 апреля в Чесапикском заливе. Как рассказал муж Мейв Дэвид Маккин, во время отдыха в доме на набережной дети играли в мяч и он укатился в воду. Его жена и сын сели в каноэ, чтобы достать мяч. По мнению Маккина, они заплыли слишком далеко и не смогли вернуться обратно.Три дня спустя полиция признала их погибшими и прекратила поиски.Тело Мейв нашли накануне вечером, около 17:30 по местному времени (0:30 мск 7 апреля) в четырех километрах от дома ее матери.Тело мальчика найти пока не удалось. Сегодня его поиски возобновятся.Мейв Кеннеди — внучка сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: смерть, сенатор, внучка, Роберт Кеннеди — статья прочитана 197 раз Комментарии