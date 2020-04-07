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Полиция обнаружила тело пропавшей внучки сенатора Роберта Кеннеди
Полиция обнаружила тело пропавшей внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв, сообщает РИА новости со ссылкой на телеканал CBS Baltimore.
Сорокалетняя Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее восьмилетний сын Гидеон Джозеф Кеннеди Маккин пропали 2 апреля в Чесапикском заливе. Как рассказал муж Мейв Дэвид Маккин, во время отдыха в доме на набережной дети играли в мяч и он укатился в воду. Его жена и сын сели в каноэ, чтобы достать мяч. По мнению Маккина, они заплыли слишком далеко и не смогли вернуться обратно.
Три дня спустя полиция признала их погибшими и прекратила поиски.
Тело Мейв нашли накануне вечером, около 17:30 по местному времени (0:30 мск 7 апреля) в четырех километрах от дома ее матери.
Тело мальчика найти пока не удалось. Сегодня его поиски возобновятся.
Мейв Кеннеди — внучка сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, история
Ключевые слова: смерть, сенатор, внучка, Роберт Кеннеди
Комментарии
Ира
7 апреля, 16:04
#
—
Весь клан Кеннеди изничтожили супостаты. Демократия.
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