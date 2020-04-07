До Пасхи ученикам Литвы предоставят еще 15 тыс. планшетов для удаленного обучения 🔊 Воспроизвести



Литовское Национальное образовательное агентство (НОА) ,кроме уже выданных ученикам 2 тыс. планшетных компьютеров для удаленного обучения, на этой неделе должно предоставить еще 15 тыс. таких планшетов с интернетом, заявил временный глава агентства Вайнас Браздейкис.



По его словам, в целом были подписаны договора с различными поставщиками и уже приобретено около 20 тыс. планшетов Huawei, Samsung и Lenovo, средняя стоимость одного составляет около 150-160 евро. Половину из них, то есть 10 тыс. планшетов Samsung Galaxy Tab A предоставит телекоммуникационная компания Telia.



По информации агентства, также приобретена услуга интернета на два месяца, на один компьютер это будет стоить около 2,4 евро.



В целом планировалось приобрести и передать семьям с финансовыми трудностями 35 тыс. планшетов и ноутбуков для дистанционного обучения, однако закупки затянулись, поскольку не было найдено ноутбуков по желаемой цене – не более 500 евро за один. По словам В. Браздейкиса, будет приобретено лишь около 3 тыс. ноутбуков, соответствующих условиям, поэтому не исключено, что они могут быть заменены планшетами. Литовское Национальное образовательное агентство (НОА) ,кроме уже выданных ученикам 2 тыс. планшетных компьютеров для удаленного обучения, на этой неделе должно предоставить еще 15 тыс. таких планшетов с интернетом, заявил временный глава агентства Вайнас Браздейкис.По его словам, в целом были подписаны договора с различными поставщиками и уже приобретено около 20 тыс. планшетов Huawei, Samsung и Lenovo, средняя стоимость одного составляет около 150-160 евро. Половину из них, то есть 10 тыс. планшетов Samsung Galaxy Tab A предоставит телекоммуникационная компания Telia.По информации агентства, также приобретена услуга интернета на два месяца, на один компьютер это будет стоить около 2,4 евро.В целом планировалось приобрести и передать семьям с финансовыми трудностями 35 тыс. планшетов и ноутбуков для дистанционного обучения, однако закупки затянулись, поскольку не было найдено ноутбуков по желаемой цене – не более 500 евро за один. По словам В. Браздейкиса, будет приобретено лишь около 3 тыс. ноутбуков, соответствующих условиям, поэтому не исключено, что они могут быть заменены планшетами. Он также сообщил, что оставшуюся часть средств (еще около 15 тыс. единиц), однако ученики их получат уже после Пасхи.



"Общее количество точно будет 35 тыс., сейчас решается вопрос о том, что делать с ноутбуками", – сказал он.



Как сообщалось, 2 тыс. первых приобретенных планшетных компьютеров были доставлены в самоуправления в пятницу. В ближайшие дни должна быть поставлена еще 1 тыс. единиц с интернетом, которые подарил бизнес.



Поскольку с 16 марта в Литве введено карантин, в школах на две недели были объявлены каникулы, а на уже неделю ведется удаленное обучение. Так как у части школьников нет средств для дистанционного обучения, министерство решило закупить устройства для детей в малоимущих семьях. Категории: общество, здоровье, образование Ключевые слова: учеба, дети, контроль, карантин, распространение, коронавирус, планшеты География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии