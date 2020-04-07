Альгирдас Палецкис называет свой процесс политическим 🔊 Воспроизвести ИНТЕРВЬЮ АЛЬГИРДАСА ПАЛЕЦКИСА ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ШАУЛЯЙСКОЙ ТЮРЬМЫ 6 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА.



Перевод с литовского языка (с экрана телевизора) - Валерия Иванова



Альгирдас Палецкис. Фото: LRT.lt /BNS







Интервью с Альгирдасом Палецкисом на выходе из Шауляйской тюрьмы под домашний арест под залог 50 тыс. евро, 6 апреля 2020 года



- Как Ваше здоровье?



- Ну как здоровье может быть после полутора лет в камере одиночке?.. Ну, ничего. Держимся.



- Какое у вас сейчас самочувствие, посмотрите - солнце, теплый воздух. Выходите на чистый воздух… Интервью с Альгирдасом Палецкисом на выходе из Шауляйской тюрьмы под домашний арест под залог 50 тыс. евро, 6 апреля 2020 года- Ну как здоровье может быть после полутора лет в камере одиночке?.. Ну, ничего. Держимся.



- Как вы сами оцениваете дело и предъявленные вам обвинения?



- Видите ли в чём дело, до первого заседания суда я не имею право говорить в деталях о ходе расследования дела, но мог бы вообще сказать очень многое. И в самом деле, когда в начале мая, вроде, будет начало заседаний по этому судебному делу, скажу. А само дело, понятно – политическое. Никакого шпионажа не было. Я считал себя свободным человеком, мог ездить по миру, встречаться с людьми, говорить обо всём, интересоваться любыми темами. Поэтому считаю, что дело является политическим. Я уверен, что защищусь. Я очень обеспокоен по поводу положения дел с правами человека в Литве. Я должен заявить, что часть прокуроров вела себя очень бессовестно.



- Что это означает?



- Это означает, что они знают, что я невиновен. Они знают, что часть людей, которые сидят в тюрьмах, тоже не виновны, или, во всяком случае, они не могут подвергаться таким наказаниям, которые к ним применяются. Особенно бессовестно делать это до суда. Только по подозрению. Им как бы надевают кандалы на руки и ноги, как это мы видим за рубежом, назначают домашний арест. Может быть, можно было бы так делать, но нет – обязательно бросают в тюрьму.



Я заметил, что у части прокуроров есть применяемый ими метод: мы тебя сажаем в тюрьму до суда и ты должен оговорить себя и других. И тогда мы тебя выпустим. Но такие методы является совершенно бессовестными.



- Есть информация, что вы собирали сведения о судьях и прокурорах, которые вели дело о событиях 13 января (1991 г.) в Вильнюсе…



- Нет, это неправда. Не собирал ни о прокурорах, ни о судьях. В деле нет таких сведений. Другое дело – я являюсь журналистом и уже несколько лет пишу книгу о событиях 13 января в Вильнюсе. И вот в процессе работы над это книгой, её написанием, я встречался с участниками событий 13 января 1991 года в Вильнюсе, которые проживают в России и в Белоруссии. Мне было интересно услышать их мнение. Но это моё право как журналиста.







- Так вы это оцениваете как журналистское расследование?



- Несомненно. Я по профессии журналист-политолог. Судьба так распорядилась, что меня интересует тема событий 13 января 1991 года в Вильнюсе. Я имею на это право. А те обвинения, которые мне предъявлены, они в суде, думаю, всем станет ясно, покажутся несерьёзными.



- А почему искали медицинских работников, которые за оплату представили бы справки не отвечающие действительности о состоянии здоровья Юрия Меля?



- Этого не было. Это, наверное, кто-то другой наговорил, другой человек, который является подозреваемым также в этом деле – Деймантас Бертаускас. Его поймали, посадили, как и меня, правда, в разные камеры. Но потом он не выдержал оказываемого на него давления и начал что-то наговаривать – наговорил. И на всём этом его наговоре была основана та информация, о которой вы говорите. В деле этих данных нет.



- Какие ваши планы?



- Планы у меня – выспаться. Несомненно, быть с близкими родными. Сейчас должен приехать в Вильнюс. Осматриваюсь, где здесь мои родные. Поскольку я должен до 24 часов представиться полиции в Вильнюсе сегодня. И там на меня наденут регистрационный браслет на ногу.



- Кто вас встречает сегодня в Шауляй?



- Как я понимаю, брат или отец. Кто из них быстрее приедет, тот и будет.



- Будете проводить время в Вильнюсе?



- Да, мне назначен интенсивный присмотр. Это означает, что должен буду быть не только дома, но и выйти в радиусе от дома более чем 500 метров я также не смогу. В общем надо выспаться.



- Спасибо большое. - Видите ли, я всегда свободный и там, и теперь здесь. Нет большой разницы. Естественно, приятно. Приятно, что есть много людей, которые понимают, что здесь происходит. Так что приятно видеть людей, которые свободно ходят по улице. Так что очень хорошо.- Видите ли в чём дело, до первого заседания суда я не имею право говорить в деталях о ходе расследования дела, но мог бы вообще сказать очень многое. И в самом деле, когда в начале мая, вроде, будет начало заседаний по этому судебному делу, скажу. А само дело, понятно – политическое. Никакого шпионажа не было. Я считал себя свободным человеком, мог ездить по миру, встречаться с людьми, говорить обо всём, интересоваться любыми темами. Поэтому считаю, что дело является политическим. Я уверен, что защищусь. Я очень обеспокоен по поводу положения дел с правами человека в Литве. Я должен заявить, что часть прокуроров вела себя очень бессовестно.- Это означает, что они знают, что я невиновен. Они знают, что часть людей, которые сидят в тюрьмах, тоже не виновны, или, во всяком случае, они не могут подвергаться таким наказаниям, которые к ним применяются. Особенно бессовестно делать это до суда. Только по подозрению. Им как бы надевают кандалы на руки и ноги, как это мы видим за рубежом, назначают домашний арест. Может быть, можно было бы так делать, но нет – обязательно бросают в тюрьму.Я заметил, что у части прокуроров есть применяемый ими метод: мы тебя сажаем в тюрьму до суда и ты должен оговорить себя и других. И тогда мы тебя выпустим. Но такие методы является совершенно бессовестными.- Нет, это неправда. Не собирал ни о прокурорах, ни о судьях. В деле нет таких сведений. Другое дело – я являюсь журналистом и уже несколько лет пишу книгу о событиях 13 января в Вильнюсе. И вот в процессе работы над это книгой, её написанием, я встречался с участниками событий 13 января 1991 года в Вильнюсе, которые проживают в России и в Белоруссии. Мне было интересно услышать их мнение. Но это моё право как журналиста.- Несомненно. Я по профессии журналист-политолог. Судьба так распорядилась, что меня интересует тема событий 13 января 1991 года в Вильнюсе. Я имею на это право. А те обвинения, которые мне предъявлены, они в суде, думаю, всем станет ясно, покажутся несерьёзными.- Этого не было. Это, наверное, кто-то другой наговорил, другой человек, который является подозреваемым также в этом деле – Деймантас Бертаускас. Его поймали, посадили, как и меня, правда, в разные камеры. Но потом он не выдержал оказываемого на него давления и начал что-то наговаривать – наговорил. И на всём этом его наговоре была основана та информация, о которой вы говорите. В деле этих данных нет.- Планы у меня – выспаться. Несомненно, быть с близкими родными. Сейчас должен приехать в Вильнюс. Осматриваюсь, где здесь мои родные. Поскольку я должен до 24 часов представиться полиции в Вильнюсе сегодня. И там на меня наденут регистрационный браслет на ногу.- Как я понимаю, брат или отец. Кто из них быстрее приедет, тот и будет.- Да, мне назначен интенсивный присмотр. Это означает, что должен буду быть не только дома, но и выйти в радиусе от дома более чем 500 метров я также не смогу. В общем надо выспаться.- Спасибо большое. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: шпионаж, 13 января, Альгирдас Палецкис — статья прочитана 198 раз Комментарии