Три четверти заражений коронавирусом в Литве – местные 🔊 Воспроизвести



В данный момент три четверти заражений, зарегистрированных в Литве, являются местными случаями, заявил глава группы Общественного информирования Гедрюс Сурплис.



"Только 25% зараженных сейчас так называемые привозные случаи. Три четверти составляют местные заражения, поэтому вирус распространяется внутри", – заявил он на пресс-конференции во вторник.



По предоставленным С. Сурплисом данным, более половины выявленных заражений у людей старше 40 лет.



"Из всех болеющих в Литве 40% составляют люди до 40 лет. Оставшиеся 60% это люди 40 лет и старше", – сказал он.



Г. Сурплис напомнил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, эта инфекция опасна для людей 80 лет и старше, среди которых риск смертельного исхода составляет 14,8%. Смертность среди лиц, которым более 70 лет составляет 8%, среди лиц старше 60 лет – 3,6%, старше 50 – 1,3%. В данный момент три четверти заражений, зарегистрированных в Литве, являются местными случаями, заявил глава группы Общественного информирования Гедрюс Сурплис."Только 25% зараженных сейчас так называемые привозные случаи. Три четверти составляют местные заражения, поэтому вирус распространяется внутри", – заявил он на пресс-конференции во вторник.По предоставленным С. Сурплисом данным, более половины выявленных заражений у людей старше 40 лет."Из всех болеющих в Литве 40% составляют люди до 40 лет. Оставшиеся 60% это люди 40 лет и старше", – сказал он.Г. Сурплис напомнил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, эта инфекция опасна для людей 80 лет и старше, среди которых риск смертельного исхода составляет 14,8%. Смертность среди лиц, которым более 70 лет составляет 8%, среди лиц старше 60 лет – 3,6%, старше 50 – 1,3%. "Для молодых людей вирус менее опасен, там смертность не достигает и одного процента. Поэтому еще раз хочу обратить внимание на то, что мы должны беречь старших членов общества, и выражать любовь иными способами, чем близкий контакт", – предупредил он.



По данным Министерства здравоохранения Литвы на утро вторника, в Литве было подтверждено 880 случаев коронавируса, из них 37 – в понедельник. В целом от вируса скончались 15 жителей Литвы, восемь выздоровели.



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Во вторник организации, объединяющие медиков и профсоюзы, призвали премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялис и министра здравоохранения Аурелиюса Веригу предпринять дополнительные меры по обеспечении защиты медиков в борьбе с коронавирусом.



"С учетом того, что в Литве очень много зараженных медиков, мы вынуждены признать, что средства их защиты до сих пор не являются достаточными", – говорится в распространенном во вторник обращении.



Обращение подписали представители 12 организаций медработников Литвы.



В заявлении медиков говорится, что кроме важнейших средств защиты, поставка которых нарушена во всем мире, необходимо позаботиться и об обычных мерах защиты, чистой повседневной рабочей одежде.



"Весь персонал учреждений здравоохранения, контактирующий с пациентами, должен быть обеспечен чистой тканевой рабочей одеждой, которая одевается в течение одного рабочего дня, одевается перед началом работы и снимается после ее завершения, ее количество и размеры должны отвечать реальной потребности не только во время пандемии, но и до и после нее", – говорится в заявлении.



Представители организаций медработников отмечают, что исследования других стран показывают, что у части болеющих COVID–19 форма болезни является бессимптомной или нетипичной, что лишь повышает риски распространения инфекций и осложняет выявление инфицированных лиц.



По данным Национального центра общественного здоровья на понедельник, коронавирус выявлен у 111 медицинских работников. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 85 раз Комментарии