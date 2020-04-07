Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны 🔊 Воспроизвести



В указе говорится, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, по которому исследование спутника считается достоянием всего человечества, сообщает



Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.



«Американцы должны иметь право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством», — говорится в указе.



При этом в документе отмечается, что космос как юридически, так и физически служит «уникальным пространством для деятельности человека и США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния», поэтому политика страны должна быть направлена на то, чтобы «стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе». В указе говорится, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, по которому исследование спутника считается достоянием всего человечества, сообщает РБК Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.«Американцы должны иметь право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством», — говорится в указе.При этом в документе отмечается, что космос как юридически, так и физически служит «уникальным пространством для деятельности человека и США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния», поэтому политика страны должна быть направлена на то, чтобы «стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе». В частности, США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, отмечается в указе. «В связи с этим госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого другого государства или международной организации трактовать Соглашение о Луне как отражающее или каким-либо иным образом выражающее обычное международное право», — говорится в нем.



В Соглашении о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятом резолюцией Генассамблеи ООН в декабре 1979 года, утверждается, что исследование и использование спутника считается достоянием всего человечества и осуществляется в интересах всех стран мира. Государства, которые занимаются исследованием Луны, должны руководствоваться принципами сотрудничества и взаимопомощи.



«Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами», — подчеркивается в соглашении.



Трамп потребовал «любой ценой» отправить американцев на Луну в марте 2019 года, дав на это NASA пять лет. Вслед за тем ведомство объявило о космической программе «Артемида», состоящей из двух этапов — высадки экипажа с первой женщиной на Луне и полетов на спутник с созданием на нем инфраструктуры. На этот проект президент пообещал выделить NASA дополнительно $1,6 млрд. В сентябре того же года к программе присоединилась Австралия.



В начале февраля Трамп попросил у конгресса выделить деньги на программу пилотируемых полетов на Марс и Луну. Это необходимо, чтобы «следующим мужчиной и первой женщиной на Луне стали американские астронавты и чтобы Америка была первой страной, которая установит свой флаг на Марсе», заявил он. rbc.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Луна, Трамп, указ, освоение — статья прочитана 231 раз Комментарии