Премьер Литвы: карантин может быть продлен еще на две недели 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что правительство рассматривает возможность продления карантина еще на две недели, однако после Пасхи планируется разрешить открыться некоторому малому бизнесу, в случае обеспечения необходимых мер безопасности.



"Если завтра правительство решит, то будет продлен на две недели. Смягчение условий будет после Пасхи", – заявил премьер журналистам во вторник в сейме.



Он отметил, что в местах торговли планируется ограничивать потоки людей, обязать продавцов и клиентов использовать средства защиты, продавцами не смогут работать люди из группы риска.



Точные изменения карантинного режима должны быть утверждены позднее на этой неделе.



"Мы, очевидно, отпустим определенный малый бизнес и выставим очень четкие условия. Например, если вход в магазин с улицы – сколько клиентов может быть, клиенты и продавцы только со средствами защиты, продавцы не могут быть в группе риска, должны быть дезинфицирующие жидкости, контроль за входом-выходом. При наличии таких условий малый бизнес сможет запуститься", – сказал С. Сквернялис. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что правительство рассматривает возможность продления карантина еще на две недели, однако после Пасхи планируется разрешить открыться некоторому малому бизнесу, в случае обеспечения необходимых мер безопасности."Если завтра правительство решит, то будет продлен на две недели. Смягчение условий будет после Пасхи", – заявил премьер журналистам во вторник в сейме.Он отметил, что в местах торговли планируется ограничивать потоки людей, обязать продавцов и клиентов использовать средства защиты, продавцами не смогут работать люди из группы риска.Точные изменения карантинного режима должны быть утверждены позднее на этой неделе."Мы, очевидно, отпустим определенный малый бизнес и выставим очень четкие условия. Например, если вход в магазин с улицы – сколько клиентов может быть, клиенты и продавцы только со средствами защиты, продавцы не могут быть в группе риска, должны быть дезинфицирующие жидкости, контроль за входом-выходом. При наличии таких условий малый бизнес сможет запуститься", – сказал С. Сквернялис. Он подчеркнул, что решение будет обусловлено количеством новых заболеваний. С. Сквернялис сказал, что критическими будут пасхальные входные, и призвал людей оставаться в это время дома.



"Эти выходные будут критичными. Если мы как государство и общество продемонстрируем зрелость, и выдержим в эти выходные, то прогнозы аналитиков позволяют говорить о стабилизации ситуации. Важно не получить скачок", – сказал С. Сквернялис.



"Если в выходные дни будет скачок, значит, потребуется около 10 суток на контролирование скачка и еще 10-12 суток для стабилизации. Давайте проявим терпение, потерпим в эти выходные, будут дополнительные меры, но после этого мы сможем говорить о более свободном режиме социальной жизни", – сказал премьер.



Для предотвращения распространения вируса за счет передвижения людей, в выходные дни планируется ограничить доступ в литовские города и городки.



Согласно последнему постановлению Кабмина, карантин продлен до 13 апреля.



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Поскольку в связи с объявленным по причине коронавируса карантином часть предприятий объявило об увольнении работников, премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что цифры не являются драматичными.



"Цифры не являются драматичными, поскольку количество принимаемых людей также растет. Одни виды бизнеса теряют, другие трудоустраивают, разница небольшая", – сказал премьер журналистам во вторник в сейме.



Он также подчеркнул, что бизнес уже может пользоваться мерами государственной помощи.



По данным Службы занятости, безработица за минувшую неделю выросла на 0,5 проц. пункта, и по данным на 6 апреля составляла 10,3%. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 1093 раза Комментарии