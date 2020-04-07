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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Установлены еще 37 новых случаев коронавируса в в Литве, в целом – 880
В Литве выявлены еще 37 случаев коронавируса, совокупное количество зараженных выросло до 880, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.
В понедельник было сделано 2208 тестов.
В целом до сих пор было проведено 27 807 тестов по подозрениям на коронавирус.
По данным понедельника, 15 человек скончались, восемь выздоровели.
Категории: чп и криминал, здоровье, в странах Балтии
География: Литва
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