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Установлены еще 37 новых случаев коронавируса в в Литве, в целом – 880



В Литве выявлены еще 37 случаев коронавируса, совокупное количество зараженных выросло до 880, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

В понедельник было сделано 2208 тестов.

В целом до сих пор было проведено 27 807 тестов по подозрениям на коронавирус.

По данным понедельника, 15 человек скончались, восемь выздоровели.

BNS
Категории: чп и криминал, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 7 апреля, 10:45

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