Установлены еще 37 новых случаев коронавируса в в Литве, в целом – 880 🔊 Воспроизвести



В Литве выявлены еще 37 случаев коронавируса, совокупное количество зараженных выросло до 880, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.



В понедельник было сделано 2208 тестов.



В целом до сих пор было проведено 27 807 тестов по подозрениям на коронавирус.



По данным понедельника, 15 человек скончались, восемь выздоровели.



В Литве выявлены еще 37 случаев коронавируса, совокупное количество зараженных выросло до 880, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.В понедельник было сделано 2208 тестов.В целом до сих пор было проведено 27 807 тестов по подозрениям на коронавирус.По данным понедельника, 15 человек скончались, восемь выздоровели. BNS Категории: чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие География: Литва — статья прочитана 175 раз Комментарии