Бориса Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии. Его заменит глава МИД 🔊 Воспроизвести Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон © EPA-EFE/JULIAN SIMMONDS / POOL



Состояние заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось, он переведен в отделение интенсивной терапии. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник канцелярией главы правительства на Даунинг-стрит, 10, передает



"С вечера воскресенья премьер-министр находится под наблюдением докторов в больнице святого Фомы в Лондоне, куда он был доставлен с сохраняющимися симптомами коронавируса. Сегодня вечером состояние премьер-министра ухудшилось, и по рекомендации его врачей он был переведен в отделение интенсивной терапии, - говорится в документе. - Премьер попросил министра иностранных дел Доминика Рааба замещать его там, где это будет необходимо. Глава правительства получает лучшую медицинскую помощь и благодарит всех работников Национальной системы здравоохранения [Великобритании] за их упорный труд и преданность своему делу". Состояние заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось, он переведен в отделение интенсивной терапии. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник канцелярией главы правительства на Даунинг-стрит, 10, передает ТАСС "С вечера воскресенья премьер-министр находится под наблюдением докторов в больнице святого Фомы в Лондоне, куда он был доставлен с сохраняющимися симптомами коронавируса. Сегодня вечером состояние премьер-министра ухудшилось, и по рекомендации его врачей он был переведен в отделение интенсивной терапии, - говорится в документе. - Премьер попросил министра иностранных дел Доминика Рааба замещать его там, где это будет необходимо. Глава правительства получает лучшую медицинскую помощь и благодарит всех работников Национальной системы здравоохранения [Великобритании] за их упорный труд и преданность своему делу". По данным телеканала Sky News, 55-летний глава правительства находится в сознании и был переведен в реанимацию в качестве меры предосторожности - на случай если ему понадобится искусственная вентиляция легких. Он не подключен к аппарату ИВЛ, ранее в понедельник он получал кислород через маску. Предположительно Джонсон был помещен в отделение интенсивной терапии в понедельник около шести или семи часов вечера в понедельник (20:00 или 21:00 мск).



Ранее в премьерской канцелярии сообщили, что у Джонсона уже больше 10 дней сохраняются симптомы заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в частности повышенная температура. В воскресенье после полутора недель в самоизоляции на Даунинг-стрит, 10 он был переведен в больницу "в качестве меры предосторожности" для "проведения стандартных анализов".



По данным, опубликованным британским Минздравом 6 апреля, у 51 608 человек в Соединенном Королевстве было подтверждено заражение коронавирусом. Число летальных исходов достигло 5 373. 23 марта в целях борьбы с распространением болезни в стране был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. ТАСС Категории: политика, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия, Джонсон — статья прочитана 204 раза Комментарии