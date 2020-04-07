ИАПЛ-СХС о новых законодательных инициативах и борьбе с коронавирусом 🔊 Воспроизвести Фото канцелярии Сейма (автор – Ольга Посашкова)



«Началась Страстная неделя. Вчера мы отмечали Вербное воскресенье. Это было не так, как раньше. До недавнего времени мы боялись, что время бежит так быстро, что невозможно успевать. Теперь мы вынуждены остановиться. Это очень символично, что во время Великого поста у нас было столько времени, сколько мы хотели, чтобы мы могли остановиться и подумать. Мы живем в очень трудное время, но давайте не будем забывать, что после Страстной пятницы, после страданий и смерти Господа, наступит воскресное утро Воскресения. По случаю Святой Пасхи мы хотим пожелать вам и вашим семьям мира, терпения и здоровья», - сказала Ванда Кравчёнок, староста парламентской фракции ИАПЛ-СХС, во время прошедшей вчера, в понедельник, в Сейме дистанционной пресс-конференции.



Представитель ИАПЛ-СХС в Сейме выразила поддержку правительству и представителям муниципалитетов. «Мы поддерживаем членов правительства, которые столкнулись с трудными проблемами и которые готовы действовать каждую секунду. Они работают в экстремальных условиях и знают, что не могут ошибаться в своих решениях. Мы также благодарим и поддерживаем муниципалитеты, которые должны быть готовы оказывать всевозможную помощь своим жителям днем и ночью, чтобы обеспечить надлежащие условия самоизоляции. Мы низко склоняем головы», – поблагодарила В. Кравчёнок.



Депутат Сейма объявила, что парламентская фракция ИАПЛ-СХС недавно зарегистрировала законопроект о налоге на регистрацию транспортных средств и поправки к некоторым статьям Закона о восстановлении прав граждан на существующую недвижимость. Предложения более подробно прокомментировал Вальдемар Томашевский, председатель ИАПЛ-СХС, член Европейского парламента.



Приветствую всех по случаю скорой Пасхи, которую мы будем отмечать в чрезвычайном положении, Вальдемар Томашевский сохранял оптимизм: «Христос победил саму смерть, поэтому я думаю, что всё будет хорошо".



Политик поблагодарил всех, кто боролся с инфекцией в Литве, организовал работу в этот сложный период: врачей, работников самоуправлений, староств, правительство, особенно его главу - Саулюса Сквернялиса, министра здравоохранения Аурелиюса Веригу. «Я благодарю других министров, особенно такие важные министерства, как министерство внутренних дел и министерство транспорта и связи во главе с нашими представителями Ритой Тамашунене, Ярославом Наркевичем, которые очень компетентны в решении всех необходимых вопросов». Политик также поблагодарил жителей за понимание угрозы и следование правилам.



В. Томашевский выразил надежду, что со временем угроза уменьшится. «Сегодня цифры в Литве не так страшны, и по сравнению с другими странами распространение болезни невелико. Но, конечно, нельзя расслабиться, потому что нельзя исключать следующую волну болезни», - сказал он.



Фото канцелярии Сейма (автор – Ольга Посашкова)







Лидер ИАПЛ-СХС заверил, что политическая партия, как партия правящего большинства, сделает все возможное, чтобы и бизнес не пострадал, a пакет мер правительства по поддержке бизнеса назвал «очень позитивным решением". Он также напомнил, что ЕС решил оказать дополнительную поддержку государствам-членам.



«Это может быть не так плохо, как прогнозируют экономисты, хотя все говорят, что этот кризис может быть еще хуже, а его последствия более серьезными для нашей экономики, чем последствия кризиса 2008-2009 гг. Хорошей новостью является то, что внутренний долг Литвы не очень высок по сравнению с другими государствами-членами ЕС. В сравнении со странами Южной Европы, где размер долга превышает 100% ВВП, или даже с экономическим гигантом Германией, где долг на душу населения в два раза выше», - проанализировал политик.



В. Томашевский более подробно представил законодательные инициативы партии: о налоге на загрязнение и ускорении возврата земель.



По словам председателя ИАПЛ-СХС, налог на загрязняющие автомобили является чрезмерным. «Мы придерживались того же мнения при принятии государственного бюджета, но в то время ситуация была очень напряженной, бюджет должен был быть утвержден, поэтому были сделаны некоторые уступки, были достигнуты определенные компромиссы. Закон должен вступить в силу 1 июля, а не 1 января, как планировалось ранее. Налоговые ставки также были снижены, но в принципе мы и дальше остаемся противниками этого налога», - заявил он.



По словам В. Томашевского, больше всех пострадают от налогов малоимущие, у которых «остается последняя роскошь, чтобы ехать в сад или в огород на машине». Политик сообщил, что фракция ИАПЛ-СХС зарегистрировала предложение об отсрочке налога еще на один год - до 1 июля 2021 г. «В течение этого времени мы предлагаем пересмотреть комиссию и снизить ее до символического значения, чтобы люди осознали важность экологичности », - сказал он.



Фото Владимира Клоповского, "Обзор"







2 апреля члены Сейма ИАПЛ-СХС Чеслав Ольшевки и Збигнев Едински зарегистрировали поправки к Закону о восстановлении прав граждан на существующую недвижимость - закон VIII-359 , статьи 5, 12 и 21.



По словам В. Томашевского, предложить поправки к возврату земель, ИАПЛ-СХС побудили огромныe проблемы, связанные с реституцией собственности в Вильнюсском округе, особенно в городах. «Нам необходимо расширить возможности для законных владельцев вернуть свои исконные земли. Одним из наших предложений является дополнительный способ компенсации за землю, выкупаемую государством, т.е. компенсация невозвратных земель лесом. Другое предложение состоит в том, чтобы уравнять шансы городских и сельских жителей вернуть землю своих родителей. В настоящее время в селах, районах, возвращаются наделы под хозяйственными и промышленными постройками и т. д, а затем землепользователь подписывает договор аренды с новым арендодателем и сдает его в аренду или выкупает по соглашению сторон. К сожалению, это положение не распространяется на города. Это довольно очевидное противоречие с Конституцией, поскольку разделение наших граждан и их имущественных прав по месту проживания недопустимо », – сказал политик.



Согласно предлагаемым поправкам, городские земли, сданные в аренду государством частному бизнесу, будут возвращены законным владельцам, которые в этих районах имели землю. Незастроенная земля будет немедленно возвращена, а право собственности на застроенную землю будет восстановлено, и договор аренды между арендатором и законным владельцем земли будет, согласно постановлению Правительства, немедленно переписан. Тарифы аренды и сроки не будут меняться. Такое восстановление собственности, также и под зданиями, действительно в отношении сельской местности. «Это решение позволит утвердить конституционное равенство всех бывших владельцев», - считают авторы поправок.



В. Томашевский выразил сожаление по поводу того, что это предложение не было одобрено Сеймом несколько лет назад, поэтому оно представляется повторно. «Предлагается, чтобы земли, занятые частными предприятиями в городах и сдаваемые в аренду от имени государства, были переписаны на имя нового владельца, если владельцы имели землю в этих районах. По сути никакой разницы для бизнеса не будет, у кого арендовать на тех же условиях. Государство также выиграет от этого, поскольку ему не придется выплачивать компенсацию за невозвращенную землю», - перечислил преимущества поправок политик.



Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







К подготовке законопроекта подтолкнули постоянные жалобы жителей и трудности при восстановлении прав собственности на сохранившееся недвижимое имущество, особенно на территориях города. Например, в Вильнюсе права на национализированную в советские времена землю до сих пор не восстановлены для половины законных владельцев земельной собственности и на более чем половину имевшихся у них земельных площадей. А предлагаемая компенсация за выкупаемую государством землю не удовлетворяет жителей, поскольку она в 100, а иногда даже в 500 раз меньше рыночной стоимости.



«Эти инициативы очень нужные и давно ожидаются владельцами. Мы надеемся, что Сейм их примет», - считает В. Томашевский.



Говоря о том, как выглядит на данный момент политическая сцена страны и её оппозиционные деятели, он не скрывал своего разочарования. «Господство морали и достойность действий также действуют и для нас, политиков. К сожалению, представителям некоторых партий этого не хватает. Они не особо чувствуют, в какой период мы сейчас живем. Жители не понимают, как можно допускать такое дешевое политиканство, как это, например, делает, одна оппозицционная правая партия. Это недостойно так орать в зале пленарного заседания Парламента или во время пресс-конференций. Следует подчеркнуть, что правительство принимает самые необходимые решения и по сравнению с другими государствами, делает это хорошо, и это нельзя не заметить. А если кто-то хочет искать небольшие проблемки, их всегда найдут,"- критиковал политик.



Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"



«Также неуместными в этот период являются транслируемые по ТВ рекламные ролики от другой оппозиционной, на этот раз левой партии. Мы должны оставаться людьми, откладывать на некоторое время вопросы, связанные с политической рекламой, поиском плюсов, рейтингами. Выбран не тот путь. Сейчас много работы, связанной с борьбой с коронавирусом. Если у кого-то ее нет, он может заняться волонтерством и помочь пожилым людям, например, доставить им еду домой. И это будет очень хороший поступок. A дешевой политике сейчас не место. Есть какая есть», - посетовал он, но перед самым большим религиозным праздником года. – св. Пасхи – всем без исключения пожелал всего наилучшего.



«Я желаю всем нашим жителям, а также политикам – солидным и не очень, счастливых праздников, желаю всем благополучия и хороших праздников. Наш Спаситель, Иисус Христос, победил смерть, поэтому я думаю, что эта пандемия также будет побеждена. Светлого и радостного праздника Пасхи», - пожелал Вальдемар Томашевский.



Источник: L24.lt От имени всей фракции Ванда Кравчёнок поблагодарила медиков, полицейских и продавцов за терпение - «всех, кто много работает, чтобы облегчить нашу жизнь во время карантина».Представитель ИАПЛ-СХС в Сейме выразила поддержку правительству и представителям муниципалитетов. «Мы поддерживаем членов правительства, которые столкнулись с трудными проблемами и которые готовы действовать каждую секунду. Они работают в экстремальных условиях и знают, что не могут ошибаться в своих решениях. Мы также благодарим и поддерживаем муниципалитеты, которые должны быть готовы оказывать всевозможную помощь своим жителям днем и ночью, чтобы обеспечить надлежащие условия самоизоляции. Мы низко склоняем головы», – поблагодарила В. Кравчёнок.Депутат Сейма объявила, что парламентская фракция ИАПЛ-СХС недавно зарегистрировала законопроект о налоге на регистрацию транспортных средств и поправки к некоторым статьям Закона о восстановлении прав граждан на существующую недвижимость. Предложения более подробно прокомментировал Вальдемар Томашевский, председатель ИАПЛ-СХС, член Европейского парламента.Приветствую всех по случаю скорой Пасхи, которую мы будем отмечать в чрезвычайном положении, Вальдемар Томашевский сохранял оптимизм: «Христос победил саму смерть, поэтому я думаю, что всё будет хорошо".Политик поблагодарил всех, кто боролся с инфекцией в Литве, организовал работу в этот сложный период: врачей, работников самоуправлений, староств, правительство, особенно его главу - Саулюса Сквернялиса, министра здравоохранения Аурелиюса Веригу. «Я благодарю других министров, особенно такие важные министерства, как министерство внутренних дел и министерство транспорта и связи во главе с нашими представителями Ритой Тамашунене, Ярославом Наркевичем, которые очень компетентны в решении всех необходимых вопросов». Политик также поблагодарил жителей за понимание угрозы и следование правилам.В. Томашевский выразил надежду, что со временем угроза уменьшится. «Сегодня цифры в Литве не так страшны, и по сравнению с другими странами распространение болезни невелико. Но, конечно, нельзя расслабиться, потому что нельзя исключать следующую волну болезни», - сказал он.Лидер ИАПЛ-СХС заверил, что политическая партия, как партия правящего большинства, сделает все возможное, чтобы и бизнес не пострадал, a пакет мер правительства по поддержке бизнеса назвал «очень позитивным решением". Он также напомнил, что ЕС решил оказать дополнительную поддержку государствам-членам.«Это может быть не так плохо, как прогнозируют экономисты, хотя все говорят, что этот кризис может быть еще хуже, а его последствия более серьезными для нашей экономики, чем последствия кризиса 2008-2009 гг. Хорошей новостью является то, что внутренний долг Литвы не очень высок по сравнению с другими государствами-членами ЕС. В сравнении со странами Южной Европы, где размер долга превышает 100% ВВП, или даже с экономическим гигантом Германией, где долг на душу населения в два раза выше», - проанализировал политик.В. Томашевский более подробно представил законодательные инициативы партии: о налоге на загрязнение и ускорении возврата земель.По словам председателя ИАПЛ-СХС, налог на загрязняющие автомобили является чрезмерным. «Мы придерживались того же мнения при принятии государственного бюджета, но в то время ситуация была очень напряженной, бюджет должен был быть утвержден, поэтому были сделаны некоторые уступки, были достигнуты определенные компромиссы. Закон должен вступить в силу 1 июля, а не 1 января, как планировалось ранее. Налоговые ставки также были снижены, но в принципе мы и дальше остаемся противниками этого налога», - заявил он.По словам В. Томашевского, больше всех пострадают от налогов малоимущие, у которых «остается последняя роскошь, чтобы ехать в сад или в огород на машине». Политик сообщил, что фракция ИАПЛ-СХС зарегистрировала предложение об отсрочке налога еще на один год - до 1 июля 2021 г. «В течение этого времени мы предлагаем пересмотреть комиссию и снизить ее до символического значения, чтобы люди осознали важность экологичности », - сказал он.2 апреля члены Сейма ИАПЛ-СХС Чеслав Ольшевки и Збигнев Едински зарегистрировали поправки к Закону о восстановлении прав граждан на существующую недвижимость - закон VIII-359 , статьи 5, 12 и 21.По словам В. Томашевского, предложить поправки к возврату земель, ИАПЛ-СХС побудили огромныe проблемы, связанные с реституцией собственности в Вильнюсском округе, особенно в городах. «Нам необходимо расширить возможности для законных владельцев вернуть свои исконные земли. Одним из наших предложений является дополнительный способ компенсации за землю, выкупаемую государством, т.е. компенсация невозвратных земель лесом. Другое предложение состоит в том, чтобы уравнять шансы городских и сельских жителей вернуть землю своих родителей. В настоящее время в селах, районах, возвращаются наделы под хозяйственными и промышленными постройками и т. д, а затем землепользователь подписывает договор аренды с новым арендодателем и сдает его в аренду или выкупает по соглашению сторон. К сожалению, это положение не распространяется на города. Это довольно очевидное противоречие с Конституцией, поскольку разделение наших граждан и их имущественных прав по месту проживания недопустимо », – сказал политик.Согласно предлагаемым поправкам, городские земли, сданные в аренду государством частному бизнесу, будут возвращены законным владельцам, которые в этих районах имели землю. Незастроенная земля будет немедленно возвращена, а право собственности на застроенную землю будет восстановлено, и договор аренды между арендатором и законным владельцем земли будет, согласно постановлению Правительства, немедленно переписан. Тарифы аренды и сроки не будут меняться. Такое восстановление собственности, также и под зданиями, действительно в отношении сельской местности. «Это решение позволит утвердить конституционное равенство всех бывших владельцев», - считают авторы поправок.В. Томашевский выразил сожаление по поводу того, что это предложение не было одобрено Сеймом несколько лет назад, поэтому оно представляется повторно. «Предлагается, чтобы земли, занятые частными предприятиями в городах и сдаваемые в аренду от имени государства, были переписаны на имя нового владельца, если владельцы имели землю в этих районах. По сути никакой разницы для бизнеса не будет, у кого арендовать на тех же условиях. Государство также выиграет от этого, поскольку ему не придется выплачивать компенсацию за невозвращенную землю», - перечислил преимущества поправок политик.К подготовке законопроекта подтолкнули постоянные жалобы жителей и трудности при восстановлении прав собственности на сохранившееся недвижимое имущество, особенно на территориях города. Например, в Вильнюсе права на национализированную в советские времена землю до сих пор не восстановлены для половины законных владельцев земельной собственности и на более чем половину имевшихся у них земельных площадей. А предлагаемая компенсация за выкупаемую государством землю не удовлетворяет жителей, поскольку она в 100, а иногда даже в 500 раз меньше рыночной стоимости.«Эти инициативы очень нужные и давно ожидаются владельцами. Мы надеемся, что Сейм их примет», - считает В. Томашевский.Говоря о том, как выглядит на данный момент политическая сцена страны и её оппозиционные деятели, он не скрывал своего разочарования. «Господство морали и достойность действий также действуют и для нас, политиков. К сожалению, представителям некоторых партий этого не хватает. Они не особо чувствуют, в какой период мы сейчас живем. Жители не понимают, как можно допускать такое дешевое политиканство, как это, например, делает, одна оппозицционная правая партия. Это недостойно так орать в зале пленарного заседания Парламента или во время пресс-конференций. Следует подчеркнуть, что правительство принимает самые необходимые решения и по сравнению с другими государствами, делает это хорошо, и это нельзя не заметить. А если кто-то хочет искать небольшие проблемки, их всегда найдут,"- критиковал политик.«Также неуместными в этот период являются транслируемые по ТВ рекламные ролики от другой оппозиционной, на этот раз левой партии. Мы должны оставаться людьми, откладывать на некоторое время вопросы, связанные с политической рекламой, поиском плюсов, рейтингами. Выбран не тот путь. Сейчас много работы, связанной с борьбой с коронавирусом. Если у кого-то ее нет, он может заняться волонтерством и помочь пожилым людям, например, доставить им еду домой. И это будет очень хороший поступок. A дешевой политике сейчас не место. Есть какая есть», - посетовал он, но перед самым большим религиозным праздником года. – св. Пасхи – всем без исключения пожелал всего наилучшего.«Я желаю всем нашим жителям, а также политикам – солидным и не очень, счастливых праздников, желаю всем благополучия и хороших праздников. Наш Спаситель, Иисус Христос, победил смерть, поэтому я думаю, что эта пандемия также будет побеждена. Светлого и радостного праздника Пасхи», - пожелал Вальдемар Томашевский. Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Вальдемар Томашевский, пресс-конференция, Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей, ИАПЛ-СХС, Ярослав Наркевич География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 173 раза Комментарии