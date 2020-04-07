Президент и премьер Литвы обсудили возможное смягчение карантина 🔊 Воспроизвести © PHOTO : LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Саулюс Сквернялис



Президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с премьером Саулюсом Сквернялисом обсудил меры по борьбе с коронавирусом, реализацию пакета поддержки бизнеса, а также возможные сценарии смягчения карантина. Об этом сообщает



Глава государства подчеркнул, что смягчение карантинных условий должно осуществляться с учетом рекомендаций ученых и врачей.



"Очень важно не совершать роковую ошибку и не снимать ограничения слишком рано. Мы можем только облегчить условия карантина, разработав четкий план обеспечения безопасности различных секторов бизнеса и оценив потенциальные угрозы распространения инфекции. Не менее важно обеспечить надежную защиту тех, кто подвергается риску", – заявил он. Президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с премьером Саулюсом Сквернялисом обсудил меры по борьбе с коронавирусом, реализацию пакета поддержки бизнеса, а также возможные сценарии смягчения карантина. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.Глава государства подчеркнул, что смягчение карантинных условий должно осуществляться с учетом рекомендаций ученых и врачей."Очень важно не совершать роковую ошибку и не снимать ограничения слишком рано. Мы можем только облегчить условия карантина, разработав четкий план обеспечения безопасности различных секторов бизнеса и оценив потенциальные угрозы распространения инфекции. Не менее важно обеспечить надежную защиту тех, кто подвергается риску", – заявил он. В ходе беседы президент отметил, что утверждение пакета поддержки ликвидности бизнеса задерживается из-за затяжного бюрократического процесса. Науседа призвал главу правительства незамедлительно решить этот вопрос.



Также литовский лидер обратил внимание премьер-министра на тот факт, что не все исследовательские лаборатории одинаково эффективно управляют процессами. Глава государства призвал к более активному участию муниципалитетов в борьбе со вспышкой коронавируса.



В настоящее время в Литве зарегистрировано более 840 случаев заражения коронавирусом, 14 пациентов скончались.



В Литве с 16 марта до 13 апреля действует карантин. Жители должны оставаться дома, как можно реже выходить на улицу, соблюдать дистанцию в магазинах и аптеках, а также гигиену и этикет при кашле и чихании.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: здоровье, общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 1367 раз Комментарии