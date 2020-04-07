Главная >> Новости >> здоровье, общество, чп и криминал >> Президент и премьер Литвы обсудили возможное смягчение карантина

Президент и премьер Литвы обсудили возможное смягчение карантина

© PHOTO : LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Саулюс Сквернялис


Президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с премьером Саулюсом Сквернялисом обсудил меры по борьбе с коронавирусом, реализацию пакета поддержки бизнеса, а также возможные сценарии смягчения карантина. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.

Глава государства подчеркнул, что смягчение карантинных условий должно осуществляться с учетом рекомендаций ученых и врачей.

"Очень важно не совершать роковую ошибку и не снимать ограничения слишком рано. Мы можем только облегчить условия карантина, разработав четкий план обеспечения безопасности различных секторов бизнеса и оценив потенциальные угрозы распространения инфекции. Не менее важно обеспечить надежную защиту тех, кто подвергается риску", – заявил он.
В ходе беседы президент отметил, что утверждение пакета поддержки ликвидности бизнеса задерживается из-за затяжного бюрократического процесса. Науседа призвал главу правительства незамедлительно решить этот вопрос.

Также литовский лидер обратил внимание премьер-министра на тот факт, что не все исследовательские лаборатории одинаково эффективно управляют процессами. Глава государства призвал к более активному участию муниципалитетов в борьбе со вспышкой коронавируса.

В настоящее время в Литве зарегистрировано более 840 случаев заражения коронавирусом, 14 пациентов скончались.

В Литве с 16 марта до 13 апреля действует карантин. Жители должны оставаться дома, как можно реже выходить на улицу, соблюдать дистанцию в магазинах и аптеках, а также гигиену и этикет при кашле и чихании.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.
lt.sputniknews.ru
Категории: здоровье, общество, чп и криминал
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
статья прочитана 1367 раз
добавлена сегодня, 7 апреля, 09:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка