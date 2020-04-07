Maxima получила несколько миллионов масок, перчаток, часть - для Эстонии и Польши 🔊 Воспроизвести



Одна из крупнейших розничных торговых сетей Maxima получила миллионы одноразовых защитных масок и перчаток, а стоимость груза составляет около 1,5 млн евро. Маски будут продаваться в магазинах Maxima и аптечной сети Eurovaistine, часть их отправится в Эстонию и Польшу.



Maxima сообщила, что из Китая в понедельник поступило 3,5 млн масок и 6,7 млн перчаток.



Миллион масок предназначен для работников магазинов, ещё столько же будет предназначено для покупателей.



Часть поступивших из Китая масок будет распределена и между другими предприятиями Maxima grupe и Vilniaus prekyba: эстонская Maxima Eesti получит 300 тыс. масок, польская Stokrotka – 600 тыс. масок, Euroapotheca – 500 тыс. масок, ERMI Group – 100 тыс. масок. Одна из крупнейших розничных торговых сетей Maxima получила миллионы одноразовых защитных масок и перчаток, а стоимость груза составляет около 1,5 млн евро. Маски будут продаваться в магазинах Maxima и аптечной сети Eurovaistine, часть их отправится в Эстонию и Польшу.Maxima сообщила, что из Китая в понедельник поступило 3,5 млн масок и 6,7 млн перчаток.Миллион масок предназначен для работников магазинов, ещё столько же будет предназначено для покупателей.Часть поступивших из Китая масок будет распределена и между другими предприятиями Maxima grupe и Vilniaus prekyba: эстонская Maxima Eesti получит 300 тыс. масок, польская Stokrotka – 600 тыс. масок, Euroapotheca – 500 тыс. масок, ERMI Group – 100 тыс. масок. BNS Категории: экономика, здоровье Ключевые слова: лекарства, Китай, торговля, вирус, Maxima, маски, пандемия География: Литва — статья прочитана 124 раза Комментарии