Главная >> Новости >> экономика, здоровье >> Maxima получила несколько миллионов масок, перчаток, часть - для Эстонии и Польши

Maxima получила несколько миллионов масок, перчаток, часть - для Эстонии и Польши



Одна из крупнейших розничных торговых сетей Maxima получила миллионы одноразовых защитных масок и перчаток, а стоимость груза составляет около 1,5 млн евро. Маски будут продаваться в магазинах Maxima и аптечной сети Eurovaistine, часть их отправится в Эстонию и Польшу.

Maxima сообщила, что из Китая в понедельник поступило 3,5 млн масок и 6,7 млн перчаток.

Миллион масок предназначен для работников магазинов, ещё столько же будет предназначено для покупателей.

Часть поступивших из Китая масок будет распределена и между другими предприятиями Maxima grupe и Vilniaus prekyba: эстонская Maxima Eesti получит 300 тыс. масок, польская Stokrotka – 600 тыс. масок, Euroapotheca – 500 тыс. масок, ERMI Group – 100 тыс. масок.
BNS
Категории: экономика, здоровье
Ключевые слова: лекарства, Китай, торговля, вирус, Maxima, маски, пандемия
География: Литва
статья прочитана 124 раза
добавлена сегодня, 7 апреля, 13:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка