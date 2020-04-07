SVT Швеция : «интернет-атаки», в которых Игеман обвинил россиян, оказались делом рук шведских активистов 🔊 Воспроизвести © AFP 2020, Jonas EKSTROMER / TT News Agency



Шведский министр Андерс Игеман публично возмущался, что «российские тролли» атакуют участников дебатов о сетях 5G в Швеции, в том числе и его собственные соцсети. Но, как без труда выяснили журналисты SVT, комментарии от «троллей» — дело рук одной жительницы Стокгольма, которая боится излучения.



Андерс Игеман (Anders Ygeman, шведский министр энергетики и цифрового развития — прим. перев.) обвинил Россию в стремлении дестабилизировать шведские дебаты о сети 5G в статье под названием «Игеман подвергается российским интернет-атакам».



Журналисты SVT провели расследование вокруг этого нашумевшего поста в Фейсбуке и не нашли никаких следов иностранных ботов. Вместо этого они обнаружили, что следы ведут в одну стокгольмскую квартиру в районе Сёдермальм. Андерс Игеман (Anders Ygeman, шведский министр энергетики и цифрового развития — прим. перев.) обвинил Россию в стремлении дестабилизировать шведские дебаты о сети 5G в статье под названием «Игеман подвергается российским интернет-атакам».Журналисты SVT провели расследование вокруг этого нашумевшего поста в Фейсбуке и не нашли никаких следов иностранных ботов. Вместо этого они обнаружили, что следы ведут в одну стокгольмскую квартиру в районе Сёдермальм.



«Конечно, и многие шведы занимают активную позицию, но особенность темы 5G в том, что появляются тысячи комментариев от ботов», — заявил он в интервью SVT.



Но вместо ботов и других следов российских интернет-атак расследование SVT выявило со всей ясностью, что большинство комментариев связаны со шведской группой в Фейсбуке. Как выяснилось, более половины пользователей, которые прокомментировали пост Игемана, — это члены группы WIFI STRÅLNING HÄLSORISKER STOPPA 5G («Излучение от вай-фая, риски для здоровья, остановите 5G»). Администратор группы разослал вот такую инструкцию всем своим почти 15 тысячам участников: «ПОМОГАЙТЕ ВСЕ! Зайдите на страницу Андерса Игемана и прокомментируйте!»



«Я обалдела»



Человека, стоящего за всем этим шумом в Фейсбуке Игемана, зовут Катарина Холльбринк (Katarina Hollbrink). Она живет в Сёдермальме в Стокгольме и называет себя обычной шведской бабушкой, которая тревожится из-за излучения. Высказывания министра ее очень удивили.



«Я обалдела, это было просто смешно. Огромное количество людей пошли и написали ему комментарии, когда мы призвали отреагировать на его пост», — рассказала она SVT.



Когда SVT попросило Андерса Игемана уточнить, что он имеет в виду, оказалось, что такую оценку происходящему вынес его штаб, после того как увидел «явные признаки».



«Этот вопрос интересует Россию, она ведет деятельность в этой области, о чем говорили как журналисты SVT в своих расследованиях, так и власти других стран», — сказал Андерс Игеман.



SVT: Но даже если они ведут такую деятельность, это еще не значит, что вы подверглись российской интернет-атаке.



Андерс Игеман: Нет, этого, конечно, нельзя утверждать, однако, с другой стороны, трудно не увидеть, что такая повышенная активность вокруг этого поста очень похожа на подобные случаи в других странах, где наличие российского следа было доказано.



Ханс Бликс: политики не должны строить необоснованные догадки



Бывший высокопоставленный дипломат Ханс Бликс (Hans Blix) прославился тем, что упорно пытался докопаться до правды, когда США утверждали, что у иракского диктатора Саддама Хуссейна есть оружие массового поражения. Он считает, что на политиках лежит большая ответственность и они не должны делать заявления, не имея доказательств. Вот как он отреагировал на утверждения министра, когда мы показали ему наши материалы на эту тему:



«Я считаю, что, занимая высокий политический пост, нельзя говорить, что тебе вздумается. Всегда нужно иметь хорошие аргументы».



Российский МИД отреагировал на инцидент с иронией. В его Фейсбуке появилось фото Игемана с подписью: «Когда оказалось, что атака российских троллей — это местные активисты в шапочках из фольги».







Автор: Филип Рудольфссон (Philip Rudolfsson) для SVT, Швеция, перевод Журналисты SVT изучили две тысячи комментариев под постом в Фейсбуке, которые заставили Игемана в нескольких СМИ обвинить Россию в попытках дестабилизировать шведские дебаты по поводу 5G.«Конечно, и многие шведы занимают активную позицию, но особенность темы 5G в том, что появляются тысячи комментариев от ботов», — заявил он в интервью SVT.Но вместо ботов и других следов российских интернет-атак расследование SVT выявило со всей ясностью, что большинство комментариев связаны со шведской группой в Фейсбуке. Как выяснилось, более половины пользователей, которые прокомментировали пост Игемана, — это члены группы WIFI STRÅLNING HÄLSORISKER STOPPA 5G («Излучение от вай-фая, риски для здоровья, остановите 5G»). Администратор группы разослал вот такую инструкцию всем своим почти 15 тысячам участников: «ПОМОГАЙТЕ ВСЕ! Зайдите на страницу Андерса Игемана и прокомментируйте!»Человека, стоящего за всем этим шумом в Фейсбуке Игемана, зовут Катарина Холльбринк (Katarina Hollbrink). Она живет в Сёдермальме в Стокгольме и называет себя обычной шведской бабушкой, которая тревожится из-за излучения. Высказывания министра ее очень удивили.«Я обалдела, это было просто смешно. Огромное количество людей пошли и написали ему комментарии, когда мы призвали отреагировать на его пост», — рассказала она SVT.Когда SVT попросило Андерса Игемана уточнить, что он имеет в виду, оказалось, что такую оценку происходящему вынес его штаб, после того как увидел «явные признаки».«Этот вопрос интересует Россию, она ведет деятельность в этой области, о чем говорили как журналисты SVT в своих расследованиях, так и власти других стран», — сказал Андерс Игеман.Но даже если они ведут такую деятельность, это еще не значит, что вы подверглись российской интернет-атаке.Нет, этого, конечно, нельзя утверждать, однако, с другой стороны, трудно не увидеть, что такая повышенная активность вокруг этого поста очень похожа на подобные случаи в других странах, где наличие российского следа было доказано.политики не должны строить необоснованные догадкиБывший высокопоставленный дипломат Ханс Бликс (Hans Blix) прославился тем, что упорно пытался докопаться до правды, когда США утверждали, что у иракского диктатора Саддама Хуссейна есть оружие массового поражения. Он считает, что на политиках лежит большая ответственность и они не должны делать заявления, не имея доказательств. Вот как он отреагировал на утверждения министра, когда мы показали ему наши материалы на эту тему:«Я считаю, что, занимая высокий политический пост, нельзя говорить, что тебе вздумается. Всегда нужно иметь хорошие аргументы».Автор: Филип Рудольфссон (Philip Rudolfsson) для SVT, Швеция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, расследование, хакеры, активисты, фейки, атаки, Швейция — статья прочитана 101 раз Комментарии