SVT Швеция : «интернет-атаки», в которых Игеман обвинил россиян, оказались делом рук шведских активистов

Шведский министр Андерс Игеман публично возмущался, что «российские тролли» атакуют участников дебатов о сетях 5G в Швеции, в том числе и его собственные соцсети. Но, как без труда выяснили журналисты SVT, комментарии от «троллей» — дело рук одной жительницы Стокгольма, которая боится излучения.
Андерс Игеман (Anders Ygeman, шведский министр энергетики и цифрового развития — прим. перев.) обвинил Россию в стремлении дестабилизировать шведские дебаты о сети 5G в статье под названием «Игеман подвергается российским интернет-атакам».
Журналисты SVT провели расследование вокруг этого нашумевшего поста в Фейсбуке и не нашли никаких следов иностранных ботов. Вместо этого они обнаружили, что следы ведут в одну стокгольмскую квартиру в районе Сёдермальм.
Журналисты SVT изучили две тысячи комментариев под постом в Фейсбуке, которые заставили Игемана в нескольких СМИ обвинить Россию в попытках дестабилизировать шведские дебаты по поводу 5G.
«Конечно, и многие шведы занимают активную позицию, но особенность темы 5G в том, что появляются тысячи комментариев от ботов», — заявил он в интервью SVT.
Но вместо ботов и других следов российских интернет-атак расследование SVT выявило со всей ясностью, что большинство комментариев связаны со шведской группой в Фейсбуке. Как выяснилось, более половины пользователей, которые прокомментировали пост Игемана, — это члены группы WIFI STRÅLNING HÄLSORISKER STOPPA 5G («Излучение от вай-фая, риски для здоровья, остановите 5G»). Администратор группы разослал вот такую инструкцию всем своим почти 15 тысячам участников: «ПОМОГАЙТЕ ВСЕ! Зайдите на страницу Андерса Игемана и прокомментируйте!»
«Я обалдела»
Человека, стоящего за всем этим шумом в Фейсбуке Игемана, зовут Катарина Холльбринк (Katarina Hollbrink). Она живет в Сёдермальме в Стокгольме и называет себя обычной шведской бабушкой, которая тревожится из-за излучения. Высказывания министра ее очень удивили.
«Я обалдела, это было просто смешно. Огромное количество людей пошли и написали ему комментарии, когда мы призвали отреагировать на его пост», — рассказала она SVT.
Когда SVT попросило Андерса Игемана уточнить, что он имеет в виду, оказалось, что такую оценку происходящему вынес его штаб, после того как увидел «явные признаки».
«Этот вопрос интересует Россию, она ведет деятельность в этой области, о чем говорили как журналисты SVT в своих расследованиях, так и власти других стран», — сказал Андерс Игеман.
SVT: Но даже если они ведут такую деятельность, это еще не значит, что вы подверглись российской интернет-атаке.
Андерс Игеман: Нет, этого, конечно, нельзя утверждать, однако, с другой стороны, трудно не увидеть, что такая повышенная активность вокруг этого поста очень похожа на подобные случаи в других странах, где наличие российского следа было доказано.
Ханс Бликс: политики не должны строить необоснованные догадки
Бывший высокопоставленный дипломат Ханс Бликс (Hans Blix) прославился тем, что упорно пытался докопаться до правды, когда США утверждали, что у иракского диктатора Саддама Хуссейна есть оружие массового поражения. Он считает, что на политиках лежит большая ответственность и они не должны делать заявления, не имея доказательств. Вот как он отреагировал на утверждения министра, когда мы показали ему наши материалы на эту тему:
«Я считаю, что, занимая высокий политический пост, нельзя говорить, что тебе вздумается. Всегда нужно иметь хорошие аргументы».
Российский МИД отреагировал на инцидент с иронией. В его Фейсбуке появилось фото Игемана с подписью: «Когда оказалось, что атака российских троллей — это местные активисты в шапочках из фольги».
Автор: Филип Рудольфссон (Philip Rudolfsson) для SVT, Швеция, перевод ИноСМИ
«Конечно, и многие шведы занимают активную позицию, но особенность темы 5G в том, что появляются тысячи комментариев от ботов», — заявил он в интервью SVT.
Но вместо ботов и других следов российских интернет-атак расследование SVT выявило со всей ясностью, что большинство комментариев связаны со шведской группой в Фейсбуке. Как выяснилось, более половины пользователей, которые прокомментировали пост Игемана, — это члены группы WIFI STRÅLNING HÄLSORISKER STOPPA 5G («Излучение от вай-фая, риски для здоровья, остановите 5G»). Администратор группы разослал вот такую инструкцию всем своим почти 15 тысячам участников: «ПОМОГАЙТЕ ВСЕ! Зайдите на страницу Андерса Игемана и прокомментируйте!»
«Я обалдела»
Человека, стоящего за всем этим шумом в Фейсбуке Игемана, зовут Катарина Холльбринк (Katarina Hollbrink). Она живет в Сёдермальме в Стокгольме и называет себя обычной шведской бабушкой, которая тревожится из-за излучения. Высказывания министра ее очень удивили.
«Я обалдела, это было просто смешно. Огромное количество людей пошли и написали ему комментарии, когда мы призвали отреагировать на его пост», — рассказала она SVT.
Когда SVT попросило Андерса Игемана уточнить, что он имеет в виду, оказалось, что такую оценку происходящему вынес его штаб, после того как увидел «явные признаки».
«Этот вопрос интересует Россию, она ведет деятельность в этой области, о чем говорили как журналисты SVT в своих расследованиях, так и власти других стран», — сказал Андерс Игеман.
SVT: Но даже если они ведут такую деятельность, это еще не значит, что вы подверглись российской интернет-атаке.
Андерс Игеман: Нет, этого, конечно, нельзя утверждать, однако, с другой стороны, трудно не увидеть, что такая повышенная активность вокруг этого поста очень похожа на подобные случаи в других странах, где наличие российского следа было доказано.
Ханс Бликс: политики не должны строить необоснованные догадки
Бывший высокопоставленный дипломат Ханс Бликс (Hans Blix) прославился тем, что упорно пытался докопаться до правды, когда США утверждали, что у иракского диктатора Саддама Хуссейна есть оружие массового поражения. Он считает, что на политиках лежит большая ответственность и они не должны делать заявления, не имея доказательств. Вот как он отреагировал на утверждения министра, когда мы показали ему наши материалы на эту тему:
«Я считаю, что, занимая высокий политический пост, нельзя говорить, что тебе вздумается. Всегда нужно иметь хорошие аргументы».
Российский МИД отреагировал на инцидент с иронией. В его Фейсбуке появилось фото Игемана с подписью: «Когда оказалось, что атака российских троллей — это местные активисты в шапочках из фольги».
Автор: Филип Рудольфссон (Philip Rudolfsson) для SVT, Швеция, перевод ИноСМИ