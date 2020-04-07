К перебоям в работе Balticconnector литовские компании относятся спокойно 🔊 Воспроизвести



Эстония обеспокоена вероятными перебоями в работе газопровода в Финляндию Balticconnector в связи с запланированной на май Латвией реконструкцией газопровода Виреши-Таллин, а литовские компании, включая и экспортирующую газ в Финляндию компанию Ignitis, говорят, что на их деятельности это заметно сказаться не должно.



И всё же контролируемое государственным холдингом Igntis grupe предприятие газо- и электроснабжения Ignitis говорит, что чтобы выполнять обязательства перед клиентами в Финляндии, ему придётся искать альтернативные решения.



"Конечно, в этой ситуации нам придётся прибегнуть к нестандартным решениям в поставках газа, то есть мы не сможем поставлять газ ни из Литвы, ни из своих резервов в латвийском газохранилище, а это потребует дополнительных затрат. Сейчас мы даём им оценку и оптимизируем альтернативную цепь поставок", - сказали в комментарии для BNS представители Ignitis. И всё же контролируемое государственным холдингом Igntis grupe предприятие газо- и электроснабжения Ignitis говорит, что чтобы выполнять обязательства перед клиентами в Финляндии, ему придётся искать альтернативные решения."Конечно, в этой ситуации нам придётся прибегнуть к нестандартным решениям в поставках газа, то есть мы не сможем поставлять газ ни из Литвы, ни из своих резервов в латвийском газохранилище, а это потребует дополнительных затрат. Сейчас мы даём им оценку и оптимизируем альтернативную цепь поставок", - сказали в комментарии для BNS представители Ignitis. По их словам, деятельность газопровода Финляндия-Эстония не будет остановлена: его мощность будет меньше из-за недостаточного давления в системе.



"В таком случае остаются две возможности поставлять газ финским потребителям: пользуясь перемычками газопровода между Финляндией и Россией или между Эстонией и Россией", - объяснила компания.



Balticconnector действует с начала этого года и компания Ignitis стала крупнейшим альтернативным поставщиком газа в Финляндию.



Литовская газопередающая компания Amber Grid в понедельник сказала BNS, что не получала сообщения Conexus Baltic Grid о реконструкции газопровода, однако этого и не предусматривает нынешний порядок информирования.



"В соответствии с подписанным операторами Литвы и Латвии договором, такая информация должна предоставляться, если намечающиеся работы могут повлиять на передающие мощности газовой перемычки Литва-Латвия", - сообщает Amber Grid.



Оператор Клайпедского терминала сжиженного природного газа Klaipedos nafta информировал BNS, что ситуация никак не скажется на работе терминала.



Эстонская компания Elenger сообщила, что ситуация грозит не только миллионными убытками, но представляет угрозу для надёжности Balticconnector. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: газопровод, работа, Balticconnector География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии