О дипломатах, заболевших коронавирусом, позаботится частная клиника 🔊 Воспроизвести



Частная Клиника Балтии и Америки во время экстремальной ситуации будет оказывать услуги по надзору за здоровьем заболевшим коронавирусом аккредитованным в Вильнюсе дипломатам и их семьям, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.



Решением главы Операционного государственного центра экстремальной ситуации, министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, клиника включена в список учреждения для лечения больных коронавирусом лиц и во время карантина будет оказывать услуги по надзору за здоровьем членам аккредитованных в Литве диппредставительств зарубежных стран и консульских учреждений, а также членам их семей.



Минздрав выделяет клинике средства личной защиты и дезинфицирующие средства. Частная Клиника Балтии и Америки во время экстремальной ситуации будет оказывать услуги по надзору за здоровьем заболевшим коронавирусом аккредитованным в Вильнюсе дипломатам и их семьям, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.Решением главы Операционного государственного центра экстремальной ситуации, министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, клиника включена в список учреждения для лечения больных коронавирусом лиц и во время карантина будет оказывать услуги по надзору за здоровьем членам аккредитованных в Литве диппредставительств зарубежных стран и консульских учреждений, а также членам их семей.Минздрав выделяет клинике средства личной защиты и дезинфицирующие средства. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: лечение, контроль, дипломаты, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 126 раз Комментарии