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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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О дипломатах, заболевших коронавирусом, позаботится частная клиника
Частная Клиника Балтии и Америки во время экстремальной ситуации будет оказывать услуги по надзору за здоровьем заболевшим коронавирусом аккредитованным в Вильнюсе дипломатам и их семьям, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.
Решением главы Операционного государственного центра экстремальной ситуации, министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, клиника включена в список учреждения для лечения больных коронавирусом лиц и во время карантина будет оказывать услуги по надзору за здоровьем членам аккредитованных в Литве диппредставительств зарубежных стран и консульских учреждений, а также членам их семей.
Минздрав выделяет клинике средства личной защиты и дезинфицирующие средства.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: лечение, контроль, дипломаты, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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