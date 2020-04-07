Уровень безработицы в Литве за неделю вырос до 10, 3% 🔊 Воспроизвести



Зарегистрированная безработица в Литве за прошедшую неделю повысилась на 0,5 проц. пункта и 6 апреля достигла 10,3%, сообщает Служба занятости.



Неделю назад зарегистрированная безработица была 9,8%.



За период с 30 марта до 5 апреля работодатели зарегистрировали в Службе занятости 2,4 тыс. свободных рабочих мест - на 909 мест (61,8%) больше, чем на второй неделе карантина, однако на 2,7 тыс. (53,6%) меньше по сравнению с таким же периодом 2019 года. Зарегистрированная безработица в Литве за прошедшую неделю повысилась на 0,5 проц. пункта и 6 апреля достигла 10,3%, сообщает Служба занятости.Неделю назад зарегистрированная безработица была 9,8%.За период с 30 марта до 5 апреля работодатели зарегистрировали в Службе занятости 2,4 тыс. свободных рабочих мест - на 909 мест (61,8%) больше, чем на второй неделе карантина, однако на 2,7 тыс. (53,6%) меньше по сравнению с таким же периодом 2019 года. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: безработица, уровень, Евростат География: Литва — статья прочитана 207 раз Комментарии