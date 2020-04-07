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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что в Европейском союзе не видят проблем в сохранении антироссийских санкций в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«(Санкции. — RT) не подрывают возможности России бороться с коронавирусом», — цитирует его RT со ссылкой на ТАСС.
В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
Председатель комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст также заявлял о неприемлемости американской санкционной политики во время пандемии коронавируса.
russian.rt.com
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