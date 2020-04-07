В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что в Европейском союзе не видят проблем в сохранении антироссийских санкций в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.



«(Санкции. — RT) не подрывают возможности России бороться с коронавирусом», — цитирует его



В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.



Председатель комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст также заявлял о неприемлемости американской санкционной политики во время пандемии коронавируса. Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что в Европейском союзе не видят проблем в сохранении антироссийских санкций в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.«(Санкции. — RT) не подрывают возможности России бороться с коронавирусом», — цитирует его RT со ссылкой на ТАСС.В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.Председатель комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст также заявлял о неприемлемости американской санкционной политики во время пандемии коронавируса. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, Европа — статья прочитана 135 раз Комментарии