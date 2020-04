The Guardian Великобритания : забудьте о «рецессии» — это депрессия 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Simon Dawson



Уровень безработицы из-за пандемии COVID-19 — как и темпы ее роста — побьют все рекорды в современной истории, считает автор британского издания. Он уверен, что в мире наступает период затяжной депрессии.



В этом нет никаких сомнений: в Великобритании и во многих других европейских странах уже наступил период депрессии. Мы считаем, что депрессия даже хуже рецессии — это устойчивый, продолжительный спад экономической активности в одной или нескольких странах. Депрессия, как правило, глубже и продолжительнее, чем рецессия.



Но сегодня, когда ежедневные драматические подсчеты числа жертв коронавируса COVID-19 продолжают вселять в людей ужас, доводя до полуобморока, есть еще один ключевой показатель экономического, а не физического здоровья, на который мы также должны обратить пристальное внимание. Речь идет о том, каков реальный уровень безработицы, насколько она уже выросла и насколько вырастет в недалеком будущем. Поскольку все попрятались и пережидают карантин, многие рабочие не работают, и безработица растет. Проблема в том, что мы понятия не имеем, насколько она уже выросла и насколько вырастет еще. По всей видимости, уровень безработицы — как и темпы ее роста — побьют все рекорды в современной истории. В этом нет никаких сомнений: в Великобритании и во многих других европейских странах уже наступил период депрессии. Мы считаем, что депрессия даже хуже рецессии — это устойчивый, продолжительный спад экономической активности в одной или нескольких странах. Депрессия, как правило, глубже и продолжительнее, чем рецессия.Но сегодня, когда ежедневные драматические подсчеты числа жертв коронавируса COVID-19 продолжают вселять в людей ужас, доводя до полуобморока, есть еще один ключевой показатель экономического, а не физического здоровья, на который мы также должны обратить пристальное внимание. Речь идет о том, каков реальный уровень безработицы, насколько она уже выросла и насколько вырастет в недалеком будущем. Поскольку все попрятались и пережидают карантин, многие рабочие не работают, и безработица растет. Проблема в том, что мы понятия не имеем, насколько она уже выросла и насколько вырастет еще. По всей видимости, уровень безработицы — как и темпы ее роста — побьют все рекорды в современной истории.



У нас уже есть некоторые свидетельства того, насколько рухнула предпринимательская и потребительская уверенность, падение которых в феврале-марте 2020 года сопоставимо с падением в 2007-2008 годах, непосредственно перед началом «великой рецессии». Спад активности и сопутствующий ему рост безработицы, судя по всему, происходят, по меньшей мере, в 10 раз быстрее, чем во время «великой рецессии» 2007-2009 годов. Сегодня утром был опубликован индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг (PMI) за период с 12 по 27 марта, который показал рекордное падение, превышающее предыдущий рекорд, наблюдавшийся в разгар финансового кризиса. С июня 2009 года уровень занятости снижался самыми быстрыми темпами. В странах еврозоны индексы PMI в этом секторе были еще ниже.



«Великая депрессия» является эталоном для депрессий. У нас есть только годовые данные, но они показывают, что в период с 1929 по 1933 год уровень безработицы в США вырос с 3,2% до 24,9%. За этот четырехлетний период число безработных американцев увеличилось с 1,6 миллиона до 12,8 миллиона. В Великобритании в 1929-1932 годы уровень безработицы вырос с 7,2% до 15,4%, и количество людей, получавших пособие по безработице, увеличилось на 1,9 миллиона человек. Если сравнивать, то «великая рецессия» 2008-2010 годов была незначительной — во всяком случае, в том, что касается безработицы. У нас есть ежемесячные данные, согласно которым в период с января 2008 года по октябрь 2009 года уровень безработицы в США вырос на пять процентных пунктов, а в Великобритании он вырос с 5,2% в начале 2008 года до 8% в начале 2010 года.



Этот рост уровня безработицы охватывает периоды в один год и более. По краткосрочному росту безработицы пандемия COVID-19 побьет все предыдущие рекорды, и они покажутся совсем скромными.



У нас есть довольно ясное представление о том, как обстоят дела с безработицей в США каждую неделю. Еженедельно каждый штат сообщает, сколько было подано заявок на получение страховых выплат по безработице, и Министерство труда США публикует сводные данные по стране. В первые две недели марта в США, по-видимому, ничего особенного не произошло. За неделю, закончившуюся седьмого марта, было подано 211 тысяч новых заявок, а за неделю, закончившуюся 14 марта — 282 тысяч. Но затем произошел резкий скачок: за неделю, закончившуюся 21 марта, заявки на получение страховых по безработице подали 3,3 миллиона рабочих. В четверг, второго апреля, Министерство труда сообщило, что за неделю, закончившуюся 28 марта, количество заявок увеличилось на 6,6 миллиона.



Кроме того, сегодня утром Статистическое управление Министерства труда опубликовало последние ретроспективные данные о рынке труда в США за март, которые демонстрируют динамику за период с начала марта. Она была по-настоящему пугающей, поскольку свидетельствовала о неожиданно серьезном сокращении количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 700 тысяч и падении на три миллиона по другому показателю. Также отмечался рост уровня безработицы с 3,5% до 4,4% за месяц — самый большой ежемесячный рост за последние 60 лет. Данные за апрель, которые должны быть опубликованы восьмого мая, наверняка будут еще более ужасающими. Они будут охватывать динамику на рынке труда в начале марта и вряд ли в них будет отражено большинство скачков роста, произошедших во второй половине марта, но данные за апрель, май и июнь будут выглядеть ужасно.



К сожалению, о рынке труда в Великобритании по сравнению с остальными развитыми странами мира у нас имеются самые устаревшие и самые неточные данные. Рост числа заявок на получение единой социальной выплаты, поданных за последнее время, выглядит катастрофическим, но он дает лишь приблизительное представление о масштабах роста безработицы.



Во всех остальных странах, включая США, вскоре будут опубликованы данные за март. 21 марта Управление национальной статистики опубликовало данные за период с ноября 2019 года по январь 2020 года, которые сейчас вообще не представляют никакой ценности. 21 апреля мы получим данные за декабрь-февраль. А в середине мая — за январь-март. Данные об уровне безработицы за март-май, основанные исключительно на экономических показателях в условиях карантина, когда предприятия не работают, мы получим только в июле, а к тому времени будет уже слишком поздно. Они никому не будут нужны.



Федеральный резервный банк Сент-Луиса подготовил прогноз роста безработицы в США, основанный на количестве профессий, которые находятся в группе риска, и от которых, скорее всего, откажутся из-за пандемии коронавируса COVID-19. Прогноз крайне пессимистичен. По предположениям специалистов, во втором квартале 2020 года уровень безработицы в США может превысить 32%. Используя аналогичные методы, мы изучили прогноз структуры занятости в Великобритании. Мы оценили, какие профессии находятся в группе риска в условиях распространения коронавируса COVID-19, и предположили, что в краткосрочной перспективе около 50% работников этих профессий потеряют работу. С учетом этого все происходящее на рынке труда выглядит устрашающе.



По нашим оценкам, к концу мая число безработных вырастет примерно на пять миллионов рабочих с 1,34 миллиона до шести с лишним миллионов, и вполне возможно, что ситуация будет намного хуже. Это приведет к тому, что уровень безработицы вырастет примерно до 21% (то есть, в пять с лишним раз выше сегодняшних 3,9%), и произойдет это быстро. Некоторые из этих работников будут отправлены в отпуск без содержания и смогут вернуться на работу, если и когда произойдет оживление экономики, но это произойдет только в том случае, если их компании будут платежеспособны и будут иметь рынок сбыта. И чем дольше будет продолжаться режим самоизоляции, и предприятия, учреждения и компании не будут работать, тем сложнее будет ситуация.



Короче говоря, в Великобритании произойдет значительный рост безработицы. И мы должны отслеживать этот рост ежедневно, а не через полгода после того, как он произошел.



Автор: Дэвид Блэнчфлауэр — профессор экономики в Дартмутском колледже, штат Нью-Гэмпшир.



Социальное дистанцирование оказало катастрофическое воздействие на предприятия, которые при других обстоятельствах были стабильными. Многие фирмы закрываются. При отсутствии четкого представления о том, как долго продлится карантин, когда предприятия и компании не работают, или о том, как будет восстанавливаться экономика, их будущее остается неопределенным. Такого коллапса, сосредоточенного в сфере бизнеса, еще никогда не было. Правительство попыталось предпринять ответные меры, но оно не имеет ни малейшего представления о масштабах проблемы, которую ему придется решать. Мы провели некоторые приблизительные подсчеты, и они вызывают серьезные опасения. 