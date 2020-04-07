Карантин в Днепре. Из закрытых парков и скверов местные алкоголики переместились в музей АТО 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Куденко



Жители Днепра повадились ходить в музей АТО для распития алкогольных напитков, чем не могут заниматься в парках и скверах, которые закрыты для посещения из-за карантина. Об этом сообщает



«Общественные места и торговые центры, парки и скверы в Днепре закрыли для посещения. Впрочем, для любителей распить пару бутылочек (или не пару) это вовсе не стало помехой. "Почетные" горожане облюбовали музей АТО как альтернативный бар под открытым небом. Так экспонаты музея превратились в настоящую свалку», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что научный сотрудник музея Игорь Куликовский на своей странице в Facebook сообщил, что экспонат эвакуационного санитарного автомобиля, который принимал участие в войне в Донбассе, превратили в бар.



«Неизвестные в ночь с 5-го на 6 апреля, забрались в машину госпитальеров, которая выставлялась в музее АТО. Они провели там ночь за распитием алкогольных напитков, оставив после себя горы мусора. В итоге машина превратилась в настоящую свалку. Последствия ночных гулянок сотрудники музея уберут уже в течение сегодняшнего дня», — сообщил Куликовский. Жители Днепра повадились ходить в музей АТО для распития алкогольных напитков, чем не могут заниматься в парках и скверах, которые закрыты для посещения из-за карантина. Об этом сообщает УКРАИНА.РУ со ссылкой на «Наше Місто»«Общественные места и торговые центры, парки и скверы в Днепре закрыли для посещения. Впрочем, для любителей распить пару бутылочек (или не пару) это вовсе не стало помехой. "Почетные" горожане облюбовали музей АТО как альтернативный бар под открытым небом. Так экспонаты музея превратились в настоящую свалку», — говорится в сообщении.Также отмечается, что научный сотрудник музея Игорь Куликовский на своей странице в Facebook сообщил, что экспонат эвакуационного санитарного автомобиля, который принимал участие в войне в Донбассе, превратили в бар.«Неизвестные в ночь с 5-го на 6 апреля, забрались в машину госпитальеров, которая выставлялась в музее АТО. Они провели там ночь за распитием алкогольных напитков, оставив после себя горы мусора. В итоге машина превратилась в настоящую свалку. Последствия ночных гулянок сотрудники музея уберут уже в течение сегодняшнего дня», — сообщил Куликовский. ukraina.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Украина — статья прочитана 201 раз Комментарии