Сын умершей с коронавирусом написал заявление на Лукашенко 🔊 Воспроизвести



В Полоцкий РОВД подано заявление с просьбой завести уголовное дело на Александра Лукашенко. Его подал Александр Матвеев. Его мать, у которой обнаружили коронавирус, умерла в Витебской областной клинической больнице 2 апреля.



По данным телеканала «Белсат», в милиции приняли заявление у мужчины и зарегистрировали под номером 547039, сообщает



«Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г. р., уроженца пос. Копысь, Республика Беларусь, который, находясь на посту президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больнице города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна». В Полоцкий РОВД подано заявление с просьбой завести уголовное дело на Александра Лукашенко. Его подал Александр Матвеев. Его мать, у которой обнаружили коронавирус, умерла в Витебской областной клинической больнице 2 апреля.По данным телеканала «Белсат», в милиции приняли заявление у мужчины и зарегистрировали под номером 547039, сообщает НГ . В нем говорится следующее:«Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г. р., уроженца пос. Копысь, Республика Беларусь, который, находясь на посту президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больнице города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна». Сам Александр живет во Франции и приехать к матери во время пандемии коронавируса не смог. 68-летняя полочанка Лидия Матвеева лежала в отделении неврологии в Витебской областной клинике несколько недель. По словам сына, диагноз ей меняли три раза. А о наличии коронавируса сообщили только в справке от морга.



«Страшно то, что никакой информации людям не поступает, фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается. Люди должны знать, что происходит у нас в стране. Карантин необходим, необходимо защитить врачей», — говорит Александр Матвеев.



По сведениям на 6 апреля, в Беларуси умерло 13 человек, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. Общее количество выявленных заражений COVID-19 составило 700 человек. novayagazeta.ee Категории: чп и криминал, здоровье, в Беларуси Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Белоруссия — статья прочитана 221 раз Комментарии